Экспресс-экскурсии по Костроме продолжительностью 1-2 часа с осмотром Сусанинской площади, Торговых рядов, беседки Островского и главных достопримечательностей исторического центра города.
Описание экскурсии
Кострома экспресс:
- главные достопримечательности за 1-2 часа.
- Если у вас ограничено время, но хочется увидеть самое главное в Костроме — наши экспресс-экскурсии созданы специально для вас! За 1-2 часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города, узнаете его богатую историю и увидите места, которые сделали Кострому известной как колыбель династии Романовых и один из красивейших городов Золотого кольца.
- Исторический центр и главные площади.
- Вы посетите знаменитую Сусанинскую площадь с ее уникальной архитектурой, увидите Пожарную каланчу — символ города, и прогуляетесь по величественным Торговым рядам XVIII века, которые являются крупнейшим сохранившимся торговым комплексом в России.
- Архитектурные памятники и виды на Волгу.
- Познакомитесь с беседкой Островского, откуда открываются прекрасные виды на Волгу, увидите возрожденный соборный ансамбль Костромского кремля и узнаете историю памятников Юрию Долгорукому, Ивану Сусанину и Владимиру Ленину.
- Культурное наследие и местные промыслы.
- Узнаете, почему Кострома считается сырной, ювелирной и льняной столицей России, а также родиной Снегурочки. Увидите места съемок фильма «Жестокий романс» и познакомитесь с историей местного купечества.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды XVIII века
- Беседка Островского
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Костромской кремль
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ленину
- Набережная Волги
- Дом Борщова
- Мазайские зайцы
- Памятник ювелиру-кустарю
- Смотровая площадка
- Чайная общества трезвости
- Места съемок фильма «Жестокий романс»
- Гостиный двор
- Молочная гора
- Московская застава
Место начала и завершения?
Советская улица, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
11 сен 2025
Были на часовой экскурсии по городу, посмотрели все необходимое. Все понравилось.
Р
Разживина
5 июл 2025
Чудесный гид Виктория Кукушкина. Динамично, интересно, грамотно
Н
Надежда
14 июн 2025
Были семьей, времени было немного, остановились на короткой часовой экскурсии. Получили представление о главных достопримечательностях Костромы. Все было четко организовано, гид Сергей Лимонов дополнительно связался, уточнил место встречи. Рассказывал интересно, экскурсия понравилась.
О
Ольга
7 июн 2025
Чудесная экскурсия с Сергеем. Пусть и экспресс за 1 час, но все компактно и интересно. Спасибо
А
Александра
1 июн 2025
Маршрут соответствует описанию. Очень приятный молодой человек, рассказал много интересного. Дети 8 и 11 лет слушали с огромным удовольствием. Рекомендую!
У
Укрюкова
16 мая 2025
Очень грамотный и интересно передающий исторические сведения экскурсовод Дмитрий! Спасибо за организацию экскурсии, все четко и понятно! Большая благодарность!
Ю
Юлия
12 мая 2025
Экскурсия краткая, но очень познавательная. Спасибо
E
Elena
7 мая 2025
Кострома понравилась!
Приезжайте погулять и окунуться в историю.
Если вам рассказывает профессиональный Гид, как Дмитрий, то будьте уверены, что вы узнаете все о городе за 1,5 часа и полюбите его всей душой.
Ч
Чурбанова
3 мая 2025
Спасибо гиду Ольге за увлекательную экскурсию в Ипатьевский монастырь, много интересного и полезного узнали от неё.
Спасибо гиду Сергею за интересный и увлекательный рассказ о городе Кострома.
Т
Тамара
7 апр 2025
Всё понравилось 😊
Е
Елена
29 янв 2025
Экскурсовод Сергей рассказывает очень интересно, чувствуются знания истории любимого города на Волге, отвечает на все вопросы! Доброжелательный, спокойный, воспитанный, культурный экскурсовод - важная составляющая экскурсии. Обязательно еще приедем и пригласим Сергея в качестве экскурсовода. Спасибо!
Н
Наталья
26 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Спастбо Сергею, он с большой любовью рассказал о Костроме.
И даже снег не помешал нас насладится этим прекрасным городом.
М
Михаил
10 янв 2025
Отличная прогулка, ничего лишнего, при этом много посмотрели. Рассказ интересный, с нотками юмора. Очень хороший формат для зимы, не устали, не замерзли.
П
Песикова
24 авг 2024
Нам экскурсия понравилась! Все успели, нигде не спешили, все интересующие нас вопросы задали и получили развернутые ответы👍🏻 Всячески рекомендуем, если времени немного и хочется быстро сориентироваться в центре, что и где - самое то!
В
Виолетта
17 июл 2024
Качество экскурсии превосходное! Чувствуется, что экскурсовод подготовил эту экскурсию на основе приобретенного опыта во время своей деятельности. Обозначены основные локации, даны отличные советы. Приятное общение и эрудиция)) Рекомендуем с радостью!
