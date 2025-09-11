О Олег Были на часовой экскурсии по городу, посмотрели все необходимое. Все понравилось.

Р Разживина Чудесный гид Виктория Кукушкина. Динамично, интересно, грамотно

Н Надежда Были семьей, времени было немного, остановились на короткой часовой экскурсии. Получили представление о главных достопримечательностях Костромы. Все было четко организовано, гид Сергей Лимонов дополнительно связался, уточнил место встречи. Рассказывал интересно, экскурсия понравилась.

О Ольга Чудесная экскурсия с Сергеем. Пусть и экспресс за 1 час, но все компактно и интересно. Спасибо

А Александра Маршрут соответствует описанию. Очень приятный молодой человек, рассказал много интересного. Дети 8 и 11 лет слушали с огромным удовольствием. Рекомендую!

У Укрюкова Очень грамотный и интересно передающий исторические сведения экскурсовод Дмитрий! Спасибо за организацию экскурсии, все четко и понятно! Большая благодарность!

Ю Юлия Экскурсия краткая, но очень познавательная. Спасибо

E Elena Кострома понравилась!

Приезжайте погулять и окунуться в историю.

Если вам рассказывает профессиональный Гид, как Дмитрий, то будьте уверены, что вы узнаете все о городе за 1,5 часа и полюбите его всей душой.

Ч Чурбанова Спасибо гиду Ольге за увлекательную экскурсию в Ипатьевский монастырь, много интересного и полезного узнали от неё.

Спасибо гиду Сергею за интересный и увлекательный рассказ о городе Кострома.

Т Тамара Всё понравилось 😊

Е Елена Экскурсовод Сергей рассказывает очень интересно, чувствуются знания истории любимого города на Волге, отвечает на все вопросы! Доброжелательный, спокойный, воспитанный, культурный экскурсовод - важная составляющая экскурсии. Обязательно еще приедем и пригласим Сергея в качестве экскурсовода. Спасибо!

Н Наталья Нам очень понравилась экскурсия. Спастбо Сергею, он с большой любовью рассказал о Костроме.

И даже снег не помешал нас насладится этим прекрасным городом.

М Михаил Отличная прогулка, ничего лишнего, при этом много посмотрели. Рассказ интересный, с нотками юмора. Очень хороший формат для зимы, не устали, не замерзли.

П Песикова Нам экскурсия понравилась! Все успели, нигде не спешили, все интересующие нас вопросы задали и получили развернутые ответы👍🏻 Всячески рекомендуем, если времени немного и хочется быстро сориентироваться в центре, что и где - самое то!