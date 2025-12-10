Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Путешествие по Костроме с загадками и открытиями для всей семьи. Узнайте о колыбели Романовых и сырной столице, решая задачи из квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
Завтра в 10:30
6 фев в 10:30
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Убедиться, что Кострому не зря называют сырной столицей России и приготовить авторский сыр
Начало: На улице Горная
8 фев в 11:00
15 фев в 15:00
1700 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Увлекательная семейная квест-экскурсия по Костроме
Начало: Юрий Долгорукий, Памятник, мемориал · городской ок...
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита10 декабря 2025Взрослым и даже детям экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ, смена локаций, неожиданные факты - все оставило наилучшие впечатления. Дмитрий-замечательный гид, всем рекомендую!!!! И да…. захотелось вернуться в Кострому еще раз!
- ЮЮлия28 июня 2025Экскурсию для нашей семьи проводил гид Керим. Мы в восторге от проведённого времени. Очень грамотно гид провел экскурсию. Доступно, понятно,
- ЕЕлена28 февраля 2025Я экскурсию с экскурсоводом Дмитрием, прям рекомендую!!! Интересно, содержательно! Дочь, 10 лет была заинтересована. Для дочери 6 лет, экскурсия была
- ММарина17 января 2025Погода не позволяла сделать интерактив. Было скользко и временами дождь. Можно было бы больше информации для детей. Может загадки. Нам взрослым понравилось. Но и дети много запомнили. В целом очень хорошо.
- ЕЕкатерина10 января 2025Дмитрий, как экскурсовод, понравился, рассказ был структурирован и подробен, но, это экскурсия не для детей, ребенку (8 лет) было объективно
- ККлавдия5 января 2025Отличная экскурсия!
Большая благодарность гиду Дмитрию за увлекательный и запоминающийся рассказ о Костроме. Дети слушали с интересом.
Узнали много нового!
- ЕЕкатерина29 октября 2024Экскурсия хорошая, содержательная, дети слушали, не ныли. У нас был гид Дмитрий. Рассказывал интересно, на вопросы отвечал, материалом владеет хорошо! Спасибо большое!
- ММарина19 октября 2024Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.
Увидели главные достопримечательности и пару зайцев)
