М Маргарита Семейная интерактивная экскурсия по Костроме Взрослым и даже детям экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ, смена локаций, неожиданные факты - все оставило наилучшие впечатления. Дмитрий-замечательный гид, всем рекомендую!!!! И да…. захотелось вернуться в Кострому еще раз!

Ю Юлия Семейная интерактивная экскурсия по Костроме читать дальше эмоционально. Гид очень эрудированный, ответил на все наши вопросы. Огромный багаж знаний, которыми готов поделиться с гостями. Наша группа разновозрастная и было интересно всем! Огромное спасибо!!! Экскурсию для нашей семьи проводил гид Керим. Мы в восторге от проведённого времени. Очень грамотно гид провел экскурсию. Доступно, понятно,

Е Елена Семейная интерактивная экскурсия по Костроме читать дальше не по возрасту, но она с интересом рассматривала предложенные Дмитрием фотографии, смотрела на прекраснейшие виды, фотографировалась, в общем тоже была при деле. Мы с мужем в восторге! Я экскурсию с экскурсоводом Дмитрием, прям рекомендую!!! Интересно, содержательно! Дочь, 10 лет была заинтересована. Для дочери 6 лет, экскурсия была

М Марина Семейная интерактивная экскурсия по Костроме Погода не позволяла сделать интерактив. Было скользко и временами дождь. Можно было бы больше информации для детей. Может загадки. Нам взрослым понравилось. Но и дети много запомнили. В целом очень хорошо.

Е Екатерина Семейная интерактивная экскурсия по Костроме читать дальше скучно, контакта с ребенком никакого.

Опыт бронирования детских экскурсий в других городах у нас богатый, всегда сыну было интересно, многое запомнил о достопримечательностях, поэтому ожидали другого.

Если для взрослых-рекомендую, если с детьми-однозначно нет. Дмитрий, как экскурсовод, понравился, рассказ был структурирован и подробен, но, это экскурсия не для детей, ребенку (8 лет) было объективно

К Клавдия Семейная интерактивная экскурсия по Костроме Отличная экскурсия!

Большая благодарность гиду Дмитрию за увлекательный и запоминающийся рассказ о Костроме. Дети слушали с интересом.

Узнали много нового!

Е Екатерина Семейная интерактивная экскурсия по Костроме Экскурсия хорошая, содержательная, дети слушали, не ныли. У нас был гид Дмитрий. Рассказывал интересно, на вопросы отвечал, материалом владеет хорошо! Спасибо большое!