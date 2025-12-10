Мои заказы

Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Костроме, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Путешествие по Костроме с загадками и открытиями для всей семьи. Узнайте о колыбели Романовых и сырной столице, решая задачи из квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
Завтра в 10:30
6 фев в 10:30
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
1 час
Групповая
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Убедиться, что Кострому не зря называют сырной столицей России и приготовить авторский сыр
Начало: На улице Горная
8 фев в 11:00
15 фев в 15:00
1700 ₽ за человека
Увлекательная семейная квест-экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
Квест
до 5 чел.
Увлекательная семейная квест-экскурсия по Костроме
Начало: Юрий Долгорукий, Памятник, мемориал · городской ок...
6000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    10 декабря 2025
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Взрослым и даже детям экскурсия очень понравилась! Интересный рассказ, смена локаций, неожиданные факты - все оставило наилучшие впечатления. Дмитрий-замечательный гид, всем рекомендую!!!! И да…. захотелось вернуться в Кострому еще раз!
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2025
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Экскурсию для нашей семьи проводил гид Керим. Мы в восторге от проведённого времени. Очень грамотно гид провел экскурсию. Доступно, понятно,
    читать дальше

    эмоционально. Гид очень эрудированный, ответил на все наши вопросы. Огромный багаж знаний, которыми готов поделиться с гостями. Наша группа разновозрастная и было интересно всем! Огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Я экскурсию с экскурсоводом Дмитрием, прям рекомендую!!! Интересно, содержательно! Дочь, 10 лет была заинтересована. Для дочери 6 лет, экскурсия была
    читать дальше

    не по возрасту, но она с интересом рассматривала предложенные Дмитрием фотографии, смотрела на прекраснейшие виды, фотографировалась, в общем тоже была при деле. Мы с мужем в восторге!

  • М
    Марина
    17 января 2025
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Погода не позволяла сделать интерактив. Было скользко и временами дождь. Можно было бы больше информации для детей. Может загадки. Нам взрослым понравилось. Но и дети много запомнили. В целом очень хорошо.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2025
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Дмитрий, как экскурсовод, понравился, рассказ был структурирован и подробен, но, это экскурсия не для детей, ребенку (8 лет) было объективно
    читать дальше

    скучно, контакта с ребенком никакого.
    Опыт бронирования детских экскурсий в других городах у нас богатый, всегда сыну было интересно, многое запомнил о достопримечательностях, поэтому ожидали другого.
    Если для взрослых-рекомендую, если с детьми-однозначно нет.

  • К
    Клавдия
    5 января 2025
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Отличная экскурсия!
    Большая благодарность гиду Дмитрию за увлекательный и запоминающийся рассказ о Костроме. Дети слушали с интересом.
    Узнали много нового!
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2024
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Экскурсия хорошая, содержательная, дети слушали, не ныли. У нас был гид Дмитрий. Рассказывал интересно, на вопросы отвечал, материалом владеет хорошо! Спасибо большое!
  • М
    Марина
    19 октября 2024
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.
    Увидели главные достопримечательности и пару зайцев)
    Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.
    Увидели главные достопримечательности и пару зайцев)

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Семейная интерактивная экскурсия по Костроме;
  2. Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра;
  3. Увлекательная семейная квест-экскурсия по Костроме.
Какие места ещё посмотреть в Костроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Сусанинская площадь;
  2. Пожарная каланча;
  3. Самое главное;
  4. Торговые Ряды;
  5. Ипатьевский монастырь;
  6. Памятник Ленину;
  7. Костромской кремль;
  8. Набережная;
  9. Лосиная ферма;
  10. Музей деревянного зодчества «Костромская слобода».
Сколько стоит экскурсия по Костроме в феврале 2026
Сейчас в Костроме в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 6000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
