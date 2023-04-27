В ходе нашей экскурсии вы узнаете много интересного о истории города, пройдетесь старыми улочками Костромы и увидите все знаковые достопримечательности — Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, Торговые ряды и их подвалы, Аллею признания и многое-многое другое!

Описание