В ходе нашей экскурсии вы узнаете много интересного о истории города, пройдетесь старыми улочками Костромы и увидите все знаковые достопримечательности — Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, Торговые ряды и их подвалы, Аллею признания и многое-многое другое!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Пожарная каланча
- Костромской кремль
- Аллея Признания
- Богоявленский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Экскурсия проходит в исторической части Костромы с посещением знаковых объектов и увлекательным рассказом о них. Вы увидите Пожарную каланчу и Гауптвахту, памятник Ивану Сусанину (а также послушаете легенды о нем), Костромской Кремль и панораму на Волгу с крепостной стены, Торговые Ряды и их подвалы, Аллею признания, Богоявленский монастырь и Чудотворный образ Феодоровской Иконы Божьей матери. И это далеко не все!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Сувениры
- Кофе
- Входные билеты на колокольню (если будет работать)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кострома, ул. Советская, 3. Памятник Ю. ДолгорукомуЗавершение: По ходу экскурсии, не более чем в 500 метрах от точки начала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. Но
- Стоит заметить
- Что все достопримечательности расположены в пешей доступности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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