Легенды и тайны Костромы

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В ходе нашей экскурсии вы узнаете много интересного о истории города, пройдетесь старыми улочками Костромы и увидите все знаковые достопримечательности — Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, Торговые ряды и их подвалы, Аллею признания и многое-многое другое!
Легенды и тайны Костромы
Легенды и тайны Костромы
Легенды и тайны Костромы
Легенды и тайны Костромы
Легенды и тайны Костромы
Легенды и тайны Костромы
Ближайшие даты:
27
апр
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апр
29
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Сусанинская площадь
  • Торговые ряды
  • Пожарная каланча
  • Костромской кремль
  • Аллея Признания
  • Богоявленский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Экскурсия проходит в исторической части Костромы с посещением знаковых объектов и увлекательным рассказом о них. Вы увидите Пожарную каланчу и Гауптвахту, памятник Ивану Сусанину (а также послушаете легенды о нем), Костромской Кремль и панораму на Волгу с крепостной стены, Торговые Ряды и их подвалы, Аллею признания, Богоявленский монастырь и Чудотворный образ Феодоровской Иконы Божьей матери. И это далеко не все!

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Сувениры
  • Кофе
  • Входные билеты на колокольню (если будет работать)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, ул. Советская, 3. Памятник Ю. Долгорукому
Завершение: По ходу экскурсии, не более чем в 500 метрах от точки начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. Но
  • Стоит заметить
  • Что все достопримечательности расположены в пешей доступности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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