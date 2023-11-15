Легкой походкой по Костромской «сковородке»

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Кострома — жемчужина Золотого кольца России.

Узорчатые деревянные домики и веерное расположение улиц придают ей особенное, неповторимое очарование.

Вы услышите историю города, узнаете много интересных и забавных фактов о достопримечательностях, сохранившихся и исчезнувших, а также об известных людях, связанных с Костромой.
Легкой походкой по Костромской «сковородке»
Легкой походкой по Костромской «сковородке»
Легкой походкой по Костромской «сковородке»
Легкой походкой по Костромской «сковородке»
Легкой походкой по Костромской «сковородке»
Легкой походкой по Костромской «сковородке»
Ближайшие даты:
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя

Что вас ожидает:

  • Сусанинская площадь
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Дом Борщова
  • Памятники И. Сусанину, Ю. Долгорукому
  • Беседка Островского
  • Комплекс Торговых рядов
  • Молочная гора
  • Церковь Спаса Всемилостивого
  • Костромской кремль
  • Набережная Волги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Добро пожаловать в мир величественных достопримечательностей и интересных историй! Приглашаю вас на незабываемую пешую обзорную экскурсию по Костроме, где каждый шаг будет наполнен волшебством и открытиями. Вместе мы отправимся в удивительное путешествие по улочкам и площадям Костромы, где каждый фасад здания хранит в себе тысячи историй и секретов. Вы увидите величественный Костромской кремль, который стоит, словно страж, над городом, и узнаете о его роли в истории России; Пожарную каланчу, которой восхищался сам император Николай I; здание Гауптвахты, которое поражает своей торжественностью, присутственные места, памятник И. Сусанину, беседку А. Н. Островского, уникальный ансамбль Торговых рядов, Молочную гору и многое другое. Погрузитесь в атмосферу старинного центра, где каждый дом — это отдельная история о прошлом и настоящем города. Узнаете о жизни и традициях костромских жителей. В программе будут:
  • «Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название;
  • сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы узнаете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I;
  • место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье;
  • Торговые ряды, гауптвахта и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная;
  • беседка Островского и любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.

по будням в 12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
Завершение: ул. 1 Мая, у беседки А.Н. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: по будням в 12.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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