Что вас ждет

«Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название;

сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы узнаете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I;

место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье;

Торговые ряды, гауптвахта и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная;

беседка Островского и любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.

Добро пожаловать в мир величественных достопримечательностей и интересных историй! Приглашаю вас на незабываемую пешую обзорную экскурсию по Костроме, где каждый шаг будет наполнен волшебством и открытиями. Вместе мы отправимся в удивительное путешествие по улочкам и площадям Костромы, где каждый фасад здания хранит в себе тысячи историй и секретов. Вы увидите величественный Костромской кремль, который стоит, словно страж, над городом, и узнаете о его роли в истории России; Пожарную каланчу, которой восхищался сам император Николай I; здание Гауптвахты, которое поражает своей торжественностью, присутственные места, памятник И. Сусанину, беседку А. Н. Островского, уникальный ансамбль Торговых рядов, Молочную гору и многое другое. Погрузитесь в атмосферу старинного центра, где каждый дом — это отдельная история о прошлом и настоящем города. Узнаете о жизни и традициях костромских жителей. В программе будут: