Кострома — жемчужина Золотого кольца России.
Узорчатые деревянные домики и веерное расположение улиц придают ей особенное, неповторимое очарование.
Вы услышите историю города, узнаете много интересных и забавных фактов о достопримечательностях, сохранившихся и исчезнувших, а также об известных людях, связанных с Костромой.
Узорчатые деревянные домики и веерное расположение улиц придают ей особенное, неповторимое очарование.
Вы услышите историю города, узнаете много интересных и забавных фактов о достопримечательностях, сохранившихся и исчезнувших, а также об известных людях, связанных с Костромой.
Ближайшие даты:
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом Борщова
- Памятники И. Сусанину, Ю. Долгорукому
- Беседка Островского
- Комплекс Торговых рядов
- Молочная гора
- Церковь Спаса Всемилостивого
- Костромской кремль
- Набережная Волги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДобро пожаловать в мир величественных достопримечательностей и интересных историй! Приглашаю вас на незабываемую пешую обзорную экскурсию по Костроме, где каждый шаг будет наполнен волшебством и открытиями. Вместе мы отправимся в удивительное путешествие по улочкам и площадям Костромы, где каждый фасад здания хранит в себе тысячи историй и секретов. Вы увидите величественный Костромской кремль, который стоит, словно страж, над городом, и узнаете о его роли в истории России; Пожарную каланчу, которой восхищался сам император Николай I; здание Гауптвахты, которое поражает своей торжественностью, присутственные места, памятник И. Сусанину, беседку А. Н. Островского, уникальный ансамбль Торговых рядов, Молочную гору и многое другое. Погрузитесь в атмосферу старинного центра, где каждый дом — это отдельная история о прошлом и настоящем города. Узнаете о жизни и традициях костромских жителей. В программе будут:
- «Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название;
- сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы узнаете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I;
- место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье;
- Торговые ряды, гауптвахта и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная;
- беседка Островского и любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.
по будням в 12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Транспорт
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Советская, 3, у памятника Ю. ДолгорукомуЗавершение: ул. 1 Мая, у беседки А.Н. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: по будням в 12.00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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