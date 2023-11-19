Что вас ждет

Корм выдаётся на ферме, привозить что-то с собой для кормления животных запрещено.

Приобретение сувениров — только за наличный расчёт.

Приглашаем вас на незабываемое и удивительное путешествие в мир лосиной фермы — лес, чистый воздух и чудесные лосята! Здесь уже много лет успешно ведется деятельность по одомашниванию лосей и использованию продуктов лосеводства в лечебно-оздоровительных целях. Костромская ферма — самая большая по количеству голов в мире. Вас ждет знакомство с удивительными животными, и вы сможете узнать много интересного об их повадках, особенностях и уникальных способностях. Экскурсовод расскажет буквально про каждого! Какая лосиха самая красивая, по какому принципу даются имена детёнышам, на что откликаются лоси, чем полезно лосиное молоко и многое другое. Вы сможете покормить лосей, погладить их мягкую шерсть. Лоси очень фотогеничны, поэтому фото на память точно получится! На лосеферме животные очень ласковые, их можно трогать и гладить. Наша экскурсия также предусматривает посещение уютного магазинчика, где вы сможете приобрести различные сувениры и подарки — все, что поможет вам сохранить память о встрече с этими прекрасными животными. Спустя час вы уедете с лосефермы с кучей новых знаний, открытий и впечатлений! Важно знать• Дегустация молока возможна в период с мая по сентябрь.