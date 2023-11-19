Мы отправимся на Сумароковскую лосиную ферму, где вы увидите чудесных зверей, обитающих в наших лесах.
Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, оставить себе на память замечательные фотографии и сувениры.
Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, оставить себе на память замечательные фотографии и сувениры.
Ближайшие даты:
19
ноя
ноя
26
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриглашаем вас на незабываемое и удивительное путешествие в мир лосиной фермы — лес, чистый воздух и чудесные лосята! Здесь уже много лет успешно ведется деятельность по одомашниванию лосей и использованию продуктов лосеводства в лечебно-оздоровительных целях. Костромская ферма — самая большая по количеству голов в мире. Вас ждет знакомство с удивительными животными, и вы сможете узнать много интересного об их повадках, особенностях и уникальных способностях. Экскурсовод расскажет буквально про каждого! Какая лосиха самая красивая, по какому принципу даются имена детёнышам, на что откликаются лоси, чем полезно лосиное молоко и многое другое. Вы сможете покормить лосей, погладить их мягкую шерсть. Лоси очень фотогеничны, поэтому фото на память точно получится! На лосеферме животные очень ласковые, их можно трогать и гладить. Наша экскурсия также предусматривает посещение уютного магазинчика, где вы сможете приобрести различные сувениры и подарки — все, что поможет вам сохранить память о встрече с этими прекрасными животными. Спустя час вы уедете с лосефермы с кучей новых знаний, открытий и впечатлений! Важно знать• Дегустация молока возможна в период с мая по сентябрь.
- Корм выдаётся на ферме, привозить что-то с собой для кормления животных запрещено.
- Приобретение сувениров — только за наличный расчёт.
Еженедельно, по воскресеньям в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
- Когда и сколько длится?
- Когда: Еженедельно, по воскресеньям в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Дегустация молока возможна в период с мая по сентябрь.
- Корм выдаётся на ферме, привозить что-то с собой для кормления животных запрещено.
- Приобретение сувениров только за наличный расчёт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы
Групповые
На автобусе
Необычные
Выездные
На выходные
Лосиная ферма
Популярные места
Похожие туры из Костромы
Индивидуальная
2 часа
Красавица Кострома
Сусанинская площадь, Кострома
Сегодня
Завтра
17 ноя
18 ноя
от 3 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Узнать, как Годуновы, Романовы и простые костромичи шили нарядное провинциальное платье города
в центре города
Сегодня
Завтра
17 ноя
18 ноя
4 800₽ за всё до 6 чел.