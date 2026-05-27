Почему Кострому называют душой России, богохранимой, колыбелью династии Романовых, сырной столицей и Голливудом на Волге? Что поют о нашем городе Смешарики и группа «Ленинград»? Об этом и не только вы узнаете в путешествии на легендарном советском внедорожнике «Маршал». А попутно сделаете яркие фото и, конечно, не останетесь без внимания прохожих.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сусанинскую площадь.
- Торговые ряды.
- Ипатьевский монастырь.
- Мазайских зайцев.
- Богоявленский собор.
- дебаркадер из «Жестокого романса».
Вы узнаете:
- о Юрие Долгоруком, Иване Сусанине, Александре Островском и других великих людях, связанных с Костромой.
- почему отсюда никто не уезжает без покупок.
- где снимали фильм «Жестокий романс».
- за что наш город раньше любили императоры, а теперь — президенты.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на открытом внедорожнике ГАЗ-69 «Маршал» 1953 года выпуска с 6 посадочными местами. Детские кресла не предусмотрены.
- У вас будет индивидуальный радиогид.
- В непогоду я выдам пледы или дождевики.
- С собой можно взять напитки.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Костроме
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1589 туристов
«Кострома тебе рада» — таким девизом я встречаю каждого гостя. Меня зовут Екатерина, я коренная костромичка. По образованию историк, по профессии журналист, по призванию гид. Знаю всё о прошлом и настоящем города. С радостью покажу вам не только то, что лежит на поверхности. Помогу сориентироваться в музейном и творческом пространствах Костромы, стану проводником в её ресторанный мир и многое другое.
