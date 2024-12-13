Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского

За один день в Костроме вы сможете посетить знаменитую Большую льняную мануфактуру, поставлявшую ткани к императорскому двору в XIX веке, увидеть своими глазами процесс превращения льняной нити в полотно, попасть за кулисы драматического театра с великолепными театральными интерьерами, прогуляться и узнать историю самой интересной и хорошо сохранившейся в Костроме — Богоявленской улице.
Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
Ближайшие даты:
13
дек
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает:• Экскурсия по бывшей Богоявленской улице — одной из самых интересных и хорошо сохранившихся улиц Костромы. Улица Симановского (бывшая Богоявленская) начинается от центральной площади города и ведёт к могучим стенам женского Богоявленско-Анастасииного монастыря. Она совсем небольшая, но каждый дом на ней — изюминка костромской архитектуры.
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь. Вы услышите историю обители (XV в.) и побываете в главном кафедральном соборе Костромы.
  • Большая Костромская льняная мануфактура. Она была основана в конце XIX века меценатами Кашиным, Коншиным и знаменитыми братьями Третьяковыми. Основные здания и цеха, построенные ещё до революции из красного кирпича, являются памятниками промышленной архитектуры города. Вы пройдёте по территории мануфактуры и познакомитесь с ее историей.
  • Музей Мануфактуры. Вы познакомитесь со всеми этапами изготовления домотканых полотен. Увидите, как на костромской земле в старину собирали лён, изготавливали из него волокно, а затем нить.
  • Экскурсия «Закулисье театра» в драматический театр им. А. Н. Островского. Знакомство с одним из старейших театров в России (основан в 1808 г.), на сцене которого были поставлены все пьесы, написанные Островским. Вы заглянете за кулисы театра, узнаете, как он устроен, посетите художественно-бутафорский цех. Внимание: на некоторые даты (в связи с мероприятиями в театре) возможна замена программы на экскурсию в Музей театрального костюма). Важно знать:• Обратите внимание! До Костромы туристы добираются самостоятельно! Рекомендуемый проезд из Москвы — скоростной поезд №718 «Ласточка Премиум», отправление в 06:25. Билеты на него туристы приобретают сами.
  • Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

См. календарь

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)4300 ₽
Пенсионный4250 ₽
Детский (5-12 лет)4250 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Богоявленская улица
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
  • Большая Костромская льняная мануфактура
  • Музей Мануфактуры
  • Драматический театр ИМ.А.Н. Островского
Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (в автобусе свободная рассадка)
  • Питание: 1 обед
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
  • Проезд на «Ласточке» Москва - Кострома - Москва
Где начинаем и завершаем?
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Завершение: 17:30 ж/д вокзал г. Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • В стоимость не включен проезд на «Ласточке» Москва - Кострома - Москва
  • Москва - Кострома Новая:
  • Скоростной поезд №718 «Ласточка Премиум», отправление в 06:25 с Ярославского вокзала. Время в пути: 4 часа 5 минут
  • Кострома Новая - Москва:
  • Скоростной поезд № 717 «Ласточка Премиум», отправление в 18:08, прибытие на Ярославский вокзал в 22:15. Время в пути: 4 часа 7 минут
  • Внимание: на некоторые даты (в связи с мероприятиями в театре) возможна замена программы на экскурсию в Музей театрального костюма)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Костромы

О Костроме с любовью
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 09:00
16 дек в 09:00
4000 за всё до 10 чел.
Кострома - первое знакомство
Пешая
463 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Костромы: от Сусанинской площади до древнего Кремля. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
16 дек в 09:30
17 дек в 09:30
2800 за всё до 6 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Пешая
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Познакомьтесь с историей Костромы, прогуляйтесь по центральной площади, посетите знаменитые достопримечательности и узнайте удивительные факты о городе
Начало: На Советской улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 за всё до 8 чел.