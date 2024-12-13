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За один день в Костроме вы сможете посетить знаменитую Большую льняную мануфактуру, поставлявшую ткани к императорскому двору в XIX веке, увидеть своими глазами процесс превращения льняной нити в полотно, попасть за кулисы драматического театра с великолепными театральными интерьерами, прогуляться и узнать историю самой интересной и хорошо сохранившейся в Костроме — Богоявленской улице.