За один день в Костроме вы сможете посетить знаменитую Большую льняную мануфактуру, поставлявшую ткани к императорскому двору в XIX веке, увидеть своими глазами процесс превращения льняной нити в полотно, попасть за кулисы драматического театра с великолепными театральными интерьерами, прогуляться и узнать историю самой интересной и хорошо сохранившейся в Костроме — Богоявленской улице.
Ближайшие даты:13
дек
Время начала: 10:30
Описание экскурсииЧто вас ожидает:• Экскурсия по бывшей Богоявленской улице — одной из самых интересных и хорошо сохранившихся улиц Костромы. Улица Симановского (бывшая Богоявленская) начинается от центральной площади города и ведёт к могучим стенам женского Богоявленско-Анастасииного монастыря. Она совсем небольшая, но каждый дом на ней — изюминка костромской архитектуры.
- Богоявленско-Анастасиин монастырь. Вы услышите историю обители (XV в.) и побываете в главном кафедральном соборе Костромы.
- Большая Костромская льняная мануфактура. Она была основана в конце XIX века меценатами Кашиным, Коншиным и знаменитыми братьями Третьяковыми. Основные здания и цеха, построенные ещё до революции из красного кирпича, являются памятниками промышленной архитектуры города. Вы пройдёте по территории мануфактуры и познакомитесь с ее историей.
- Музей Мануфактуры. Вы познакомитесь со всеми этапами изготовления домотканых полотен. Увидите, как на костромской земле в старину собирали лён, изготавливали из него волокно, а затем нить.
- Экскурсия «Закулисье театра» в драматический театр им. А. Н. Островского. Знакомство с одним из старейших театров в России (основан в 1808 г.), на сцене которого были поставлены все пьесы, написанные Островским. Вы заглянете за кулисы театра, узнаете, как он устроен, посетите художественно-бутафорский цех. Внимание: на некоторые даты (в связи с мероприятиями в театре) возможна замена программы на экскурсию в Музей театрального костюма). Важно знать:• Обратите внимание! До Костромы туристы добираются самостоятельно! Рекомендуемый проезд из Москвы — скоростной поезд №718 «Ласточка Премиум», отправление в 06:25. Билеты на него туристы приобретают сами.
- Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|4300 ₽
|Пенсионный
|4250 ₽
|Детский (5-12 лет)
|4250 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богоявленская улица
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Большая Костромская льняная мануфактура
- Музей Мануфактуры
- Драматический театр ИМ.А.Н. Островского
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (в автобусе свободная рассадка)
- Питание: 1 обед
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Проезд на «Ласточке» Москва - Кострома - Москва
Где начинаем и завершаем?
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Завершение: 17:30 ж/д вокзал г. Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- В стоимость не включен проезд на «Ласточке» Москва - Кострома - Москва
- Москва - Кострома Новая:
- Скоростной поезд №718 «Ласточка Премиум», отправление в 06:25 с Ярославского вокзала. Время в пути: 4 часа 5 минут
- Кострома Новая - Москва:
- Скоростной поезд № 717 «Ласточка Премиум», отправление в 18:08, прибытие на Ярославский вокзал в 22:15. Время в пути: 4 часа 7 минут
- Внимание: на некоторые даты (в связи с мероприятиями в театре) возможна замена программы на экскурсию в Музей театрального костюма)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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