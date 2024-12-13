7 часов
Групповая
Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
Сегодня в 10:30
4300₽ за человека
7 часов
Групповая
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:30
4100₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
Познакомиться с городом до заселения в отель и увидеть больше, чем на обычных обзорных прогулках
Начало: От ж/д вокзала
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
7000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2024
Сейчас в Костроме в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4100 до 7000.
Экскурсии в Костроме с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Костромы, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 4100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль