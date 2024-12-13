Экскурсии от Ж/Д вокзала Костромы

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Костроме, цены от 4100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
Сегодня в 10:30
4300 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
На автобусе
7 часов
Групповая
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:30
4100 за человека
Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
На машине
На поезде
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
Познакомиться с городом до заселения в отель и увидеть больше, чем на обычных обзорных прогулках
Начало: От ж/д вокзала
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
7000 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Незнакомая Кострома: льняная мануфактура и закулисье театра им. Островского
  2. «Знакомство с Костромой»: однодневный тур
  3. Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Памятник Ленину
  6. Старый город
  7. Лосиная ферма
Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2024
Сейчас в Костроме в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4100 до 7000.
Экскурсии в Костроме с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Костромы, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 4100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль