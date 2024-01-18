2 день

Ипатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и бересты

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

10:00 Отправление в Ипатьевский монастырь.

Недалеко от впадения реки Костромы в Волгу стоит величественная обитель. Ее вы увидите, наверное, находясь даже в нескольких километрах. Конечно, со времен основания Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря сама Кострома сильно изменилась, но замысел зодчих, которые выбрали для него место и архитектуру, сохранился.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в Костроме считается колыбелью династии Романовых. Важные для всей страны события здесь происходили в Смутные времена. В разные годы обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II, Николай II. Монастырь действующий. Кроме того, в обители открыты Троицкий собор с Лазаревским храмом в подклете, а также храм во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Открыт и церковный историко-археологический музей.

12:00 Интерактивная программа «Молодец ― в кафтане, девка ― в сарафане» в «Костромской слободе».

Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря – одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода – это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века. Это другой мир, другое время, другая жизнь. Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.

Всем известно, что «встречают по одёжке». В старые времена по наряду многое о человеке сказать можно было: откуда он, чем занимается, каково его семейное положение. Слободская хозяйка гостей чаем с пряниками попотчует и расскажет, как по одежде отличить девушку от замужней женщины, где у мужской рубахи «подоплёка» да как «сороку» носить. А ещё поведает, что означало в старину слово «распоясаться».

В программу включена обзорная экскурсия по «Костромской слободе».

14:00 Обед в кафе.

15:00 Музей льна и бересты.

Экскурсия по музею начинается с зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители увидят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи.

Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы. Не обделено вниманием и фабричное производство льняных изделий – в экспозициях выставлены образцы как начала прошлого века, так и современные.

Второй зал – зал бересты персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в следующем зале музея.

Рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных берестяных изделий – поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.

16:00 Окончание экскурсионной программы. Отправление в отель или свободное время в центре города.