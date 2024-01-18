Новогоднее путешествие по Костроме
Посетим архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник под открытым небом, погостим в Тереме Снегурочки и увидим обширную экспозицию по мировой истории сыроделия в старинном купеческом особняке конца XVIII века.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, размещение
14:00 Заезд.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
За доп. плату по желанию:
22:30 Новогодний банкет с развлекательной программой в банкетном зале «Светлая Горница» ресторана «Метелица».
Свободный день
10:00-12:00 Завтрак в ресторане «Метелица» / шведский стол.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по новогодней Костроме, Терем Снегурочки, «Сырные истории». Отъезд
Завтрак в ресторане «Метелица» / шведский стол.
10:30 Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
Отправление на экскурсионную программу — Терем Снегурочки.
Обзорная экскурсия по новогодней Костроме.
По периметру Сусанинской площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча и около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды, и впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
Интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»
Это одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.
Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.
В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Можем узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Комфорт
|Основное / Дополнительное
|Основное / Дополнительное
|Взрослые
|20 800 / 19 800
|21 200 / 20 200
|Дети до 12 лет
|20 500 / 19500
|20 800 / 19 900
|Дети до 3х лет без места
|11 500
|11 500
Доплата за одноместное размещение – 7 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Снегурочка
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 2 завтрака (шведский стол), 1 обед
- Экскурсионная программа
- Услуги экскурсовода-групповода
- Услуги транспорта
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
- Доплата за одноместное размещение - 7 500 руб. /чел
- В Тереме - ледяная комната по желанию - 500 руб. /чел
- Новогодний банкет (по желанию) - 10 000 руб. /взр., 8 000 руб. /подросток (10-17 лет). 6 000 руб. /ребенок (2-9 лет)
- Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.