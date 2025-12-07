Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
Индивидуальный трансфер с гидом - это комфорт и увлекательная экскурсия в одном. Погрузитесь в историю Красной Поляны и посетите знаковые места
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6200 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
15 200 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир7 декабря 20251. Сергей очень аккуратный и вдумчивый водитель, нас никого не укачало(большая, чистая и удобная машина с панорамной крышей Geely Okavango).
2.
- ААнтон13 ноября 2025Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится.
- ААлександр28 октября 2025Дружелюбная атмосфера. Гид Сергей прекрасно владеет всей необходимой информацией и доходчиво доводит ее до путешественников. Гид обладает хорошим чувством юмора, что также положительно сказывается на ходе проведения экскурсии
- ССергей30 июня 2025Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень интересный и эрудированный человек,
- ЯЯна20 июня 2025Экскурсия удалась👍Сергей отличный экскурсовод и приятный собеседник. Внес изменения в экскурсию, в соответствии с нашими планами. Дети не большие любители экскурсий, но просили написать, что эта очень понравилась))
- ЮЮлия1 мая 2025Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Наш день прошёл просто замечательно. Новая хорошая машина, комфортное вождение, интересный и познавательный рассказ об истории этих мест. Сергей помогал с покупкой билетов и сделал нам замечательные фотографии. Рекомендуем!!!
- AAlexander2 марта 2025Остались очень довольны. Спасибо Сергею за прекрасно проведённое время и интересные истории.
- ЮЮлия28 января 2025Добрый день! Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию за приятную и познавательную поездку! Рекомендуем!
- ММария26 декабря 2024Отлично! Сергей замечательный экскурсовод, оптимальный маршрут, комфортная поездка. Рекомендую.
- ММария29 октября 2024С большим удовольствием провели время с Сергеем.
Нам с дочкой всё понравилось мы счастливы!
Сергей, огромное вам спасибо!
- ООльга27 октября 2024Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию! Были вдвоем с сыном (10лет), оба остались довольны 😃 Экскурсия на форелевую ферму оказалась
- ЗЗарема14 октября 2024Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰
- ДДенис2 октября 2024Сергею, низкий поклон за проведенную экскурсию. Была задача нас занять часов на пять - с чем Сергей справился на все
- ВВладимир17 сентября 2024Сергей, отличный гид и организатор. Спасибо экскурсию.
- ЕЕлена7 сентября 2024Спасибо, Сергею! Все очень профессионально. Заранее уточнил состав нашей компании. Поинтересовался будут ли дети, нужно ли кресло, будут люди с
- ССветлана28 августа 2024Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!
- ААнастасия23 августа 2024Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на протяжении всего маршрута, проявил
- ККсения18 июля 2024Очень информативная экскурсия,удобное размещение в машине,гида интересно слушать, с удовольствием отвечал на все вопросы и поддерживал диалог,в целом очень приятный человек. Советую всем!
- ООльга7 июля 2024Сергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и в целом по интересным историческим
- ГГалина4 июля 2024Экскурсия замечательная, гид очень душевный, очень интересно рассказывают историю региона. Экскурсия получилось интересной и неутомительной. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Ущелье Ахцу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Ущелье Ахцу" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6200 до 18 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий на Красной поляне на 2025 год по теме «Ущелье Ахцу», 107 ⭐ отзывов, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль