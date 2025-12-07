Мои заказы

Ущелье Ахцу – экскурсии на Красной поляне

Найдено 6 экскурсий в категории «Ущелье Ахцу» на Красной поляне, цены от 6200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Старая новая Красная Поляна
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
Индивидуальный трансфер с гидом - это комфорт и увлекательная экскурсия в одном. Погрузитесь в историю Красной Поляны и посетите знаковые места
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6200 ₽ за всё до 3 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
На машине
2.5 часа
-
5%
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    7 декабря 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    1. Сергей очень аккуратный и вдумчивый водитель, нас никого не укачало(большая, чистая и удобная машина с панорамной крышей Geely Okavango).
    2.
    читать дальше

    Спокойное, структурированное изложение информации, а так же интересные ответы на наши вопросы
    3. Сергей перестроил несколько маршрут и программу под наши пожелания, за что ему отдельное спасибо!

  • А
    Антон
    13 ноября 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится.
    читать дальше

    Заказывал экскурсия для родителей и они остались полностью довольны - Сергей подстроился под их темп и по максимуму показал все локации без какой то изнурительной ходьбы и долгих рассказов. Очень понравился форелевый завод и олимпийские обьекты

    Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится.

Заказывал экскурсия для родителей и они остались полностью довольны - Сергей подстроился под их темп и по максимуму показал все локации без какой то изнурительной ходьбы и долгих рассказов. Очень понравился форелевый завод и олимпийские обьекты
  • А
    Александр
    28 октября 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Дружелюбная атмосфера. Гид Сергей прекрасно владеет всей необходимой информацией и доходчиво доводит ее до путешественников. Гид обладает хорошим чувством юмора, что также положительно сказывается на ходе проведения экскурсии
  • С
    Сергей
    30 июня 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень интересный и эрудированный человек,
    читать дальше

    интересный рассказ и ответы на все наши вопросы были обеспечены. Наши пожелания по маршруту были учтены. Ещё Сергей оказался прекрасным фотографом знатоком фото локаций и сделал много классных фото нашей семьи на мой телефон. В общем экскурсия прошла как один миг. Большое спасибо.

    Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это оченьВстреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень
  • Я
    Яна
    20 июня 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Экскурсия удалась👍Сергей отличный экскурсовод и приятный собеседник. Внес изменения в экскурсию, в соответствии с нашими планами. Дети не большие любители экскурсий, но просили написать, что эта очень понравилась))
    Экскурсия удалась👍Сергей отличный экскурсовод и приятный собеседник. Внес изменения в экскурсию, в соответствии с нашими планами. Дети не большие любители экскурсий, но просили написать, что эта очень понравилась))
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Наш день прошёл просто замечательно. Новая хорошая машина, комфортное вождение, интересный и познавательный рассказ об истории этих мест. Сергей помогал с покупкой билетов и сделал нам замечательные фотографии. Рекомендуем!!!
    Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Наш день прошёл просто замечательно. Новая хорошая машина, комфортное вождение, интересный и познавательный рассказ об истории этих мест. Сергей помогал с покупкой билетов и сделал нам замечательные фотографии. Рекомендуем!!!
  • A
    Alexander
    2 марта 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Остались очень довольны. Спасибо Сергею за прекрасно проведённое время и интересные истории.
  • Ю
    Юлия
    28 января 2025
    Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
    Добрый день! Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию за приятную и познавательную поездку! Рекомендуем!
  • М
    Мария
    26 декабря 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Отлично! Сергей замечательный экскурсовод, оптимальный маршрут, комфортная поездка. Рекомендую.
  • М
    Мария
    29 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    С большим удовольствием провели время с Сергеем.
    Нам с дочкой всё понравилось мы счастливы!
    Сергей, огромное вам спасибо!
    С большим удовольствием провели время с Сергеем.
Нам с дочкой всё понравилось мы счастливы!
Сергей, огромное вам спасибо!
  • О
    Ольга
    27 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию! Были вдвоем с сыном (10лет), оба остались довольны 😃 Экскурсия на форелевую ферму оказалась
    читать дальше

    любопытной, хотя изначально не очень туда хотели. Скай Парк обязателен к посещению. Я трусиха и боюсь высоты, но мост оказался мне вполне по силам - красота невероятная! Отдельное спасибо Сергею за отличные фото и за то, что сориентировал по интересным местам вокруг нашего отеля. Теперь знаем, чем заняться дальше.

  • З
    Зарема
    14 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰
    Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰
  • Д
    Денис
    2 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Сергею, низкий поклон за проведенную экскурсию. Была задача нас занять часов на пять - с чем Сергей справился на все
    читать дальше

    пять. Организовано, с юмором, без воды и навязчивости показал согласованные с нами достопримечательности, а также подсказал где можно вкусно поесть местную форель. Поездка была на его новом комфортабельном 7-местном паркетнике Exeed. Важно, что не лихачит и дает посмотреть красивые окрестности. А если хотите узнать всё про Сочинскую Олимпиаду - тогда тем более дерзайте к Сергею))

  • В
    Владимир
    17 сентября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Сергей, отличный гид и организатор. Спасибо экскурсию.
  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо, Сергею! Все очень профессионально. Заранее уточнил состав нашей компании. Поинтересовался будут ли дети, нужно ли кресло, будут люди с
    читать дальше

    органиченными возможностями. Предупредил какие документы взять чтоб получить льготные билеты. Вовремя был у нашего отеля. . С первых минут создал тёплую, дружескую атмосферу. Рассказал много по настоящему интересного, и без перегруза. Показал красивые не избитые места. Мы чудесно провели день.

  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!
  • А
    Анастасия
    23 августа 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на протяжении всего маршрута, проявил
    читать дальше

    инициативу сделать нам общие фото в красивых местах. Машина в хорошем состоянии, чистая. Ездили компанией с разных возрастов, включая ребенка - все остались довольны содержанием. Рекомендую!

    Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на протяжении всего маршрута, проявил инициативу сделать нам общие фото в красивых местах. Машина в хорошем состоянии, чистая. Ездили компанией с разных возрастов, включая ребенка - все остались довольны содержанием. Рекомендую!
  • К
    Ксения
    18 июля 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Очень информативная экскурсия,удобное размещение в машине,гида интересно слушать, с удовольствием отвечал на все вопросы и поддерживал диалог,в целом очень приятный человек. Советую всем!
  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Сергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и в целом по интересным историческим
    читать дальше

    фактам региона и России в целом!
    То, что в рамках экскурсии под наши желания подстроились и добавили интересную локацию - огромное уважение!
    Экскурсия получилась насыщенная, машина комфортабельная, места интересные, обстановка душевная семейная:)
    Побывали в Скайпарке, прокатились по рекомендации Сергея на Мегатралле (качель со скоростным спуском, смогли на ней втроём проехать), не пожалели!
    Посетили много красивых мест и необычных обзорных площадок (местный подвесной мост вызвал восторг, олимпийские объекты вблизи было интересно увидеть). Дополнительно посетили Ахштырскую пещеру, охладились и посмотрели на Скайпарке с другого ракурса, там тоже есть небольшая обзорная площадка).
    Сергею огромная благодарность! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым!

    Сергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и вСергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и вСергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и вСергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и вСергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и в
  • Г
    Галина
    4 июля 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Экскурсия замечательная, гид очень душевный, очень интересно рассказывают историю региона. Экскурсия получилось интересной и неутомительной. Всем рекомендую.
    Экскурсия замечательная, гид очень душевный, очень интересно рассказывают историю региона. Экскурсия получилось интересной и неутомительной. Всем рекомендую.

