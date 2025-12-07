В Владимир Невероятные окрестности Красной Поляны

2. читать дальше Спокойное, структурированное изложение информации, а так же интересные ответы на наши вопросы

3. Сергей перестроил несколько маршрут и программу под наши пожелания, за что ему отдельное спасибо! 1. Сергей очень аккуратный и вдумчивый водитель, нас никого не укачало(большая, чистая и удобная машина с панорамной крышей Geely Okavango).2.

А Антон Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше Заказывал экскурсия для родителей и они остались полностью довольны - Сергей подстроился под их темп и по максимуму показал все локации без какой то изнурительной ходьбы и долгих рассказов. Очень понравился форелевый завод и олимпийские обьекты Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится.

А Александр Невероятные окрестности Красной Поляны Дружелюбная атмосфера. Гид Сергей прекрасно владеет всей необходимой информацией и доходчиво доводит ее до путешественников. Гид обладает хорошим чувством юмора, что также положительно сказывается на ходе проведения экскурсии

С Сергей Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше интересный рассказ и ответы на все наши вопросы были обеспечены. Наши пожелания по маршруту были учтены. Ещё Сергей оказался прекрасным фотографом знатоком фото локаций и сделал много классных фото нашей семьи на мой телефон. В общем экскурсия прошла как один миг. Большое спасибо. Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень интересный и эрудированный человек,

Я Яна Невероятные окрестности Красной Поляны Экскурсия удалась👍Сергей отличный экскурсовод и приятный собеседник. Внес изменения в экскурсию, в соответствии с нашими планами. Дети не большие любители экскурсий, но просили написать, что эта очень понравилась))

Ю Юлия Невероятные окрестности Красной Поляны Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Наш день прошёл просто замечательно. Новая хорошая машина, комфортное вождение, интересный и познавательный рассказ об истории этих мест. Сергей помогал с покупкой билетов и сделал нам замечательные фотографии. Рекомендуем!!!

A Alexander Невероятные окрестности Красной Поляны Остались очень довольны. Спасибо Сергею за прекрасно проведённое время и интересные истории.

Ю Юлия Трансфер из аэропорта в Красную Поляну Добрый день! Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию за приятную и познавательную поездку! Рекомендуем!

М Мария Невероятные окрестности Красной Поляны Отлично! Сергей замечательный экскурсовод, оптимальный маршрут, комфортная поездка. Рекомендую.

М Мария Невероятные окрестности Красной Поляны С большим удовольствием провели время с Сергеем.

Нам с дочкой всё понравилось мы счастливы!

Сергей, огромное вам спасибо!

О Ольга Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше любопытной, хотя изначально не очень туда хотели. Скай Парк обязателен к посещению. Я трусиха и боюсь высоты, но мост оказался мне вполне по силам - красота невероятная! Отдельное спасибо Сергею за отличные фото и за то, что сориентировал по интересным местам вокруг нашего отеля. Теперь знаем, чем заняться дальше. Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию! Были вдвоем с сыном (10лет), оба остались довольны 😃 Экскурсия на форелевую ферму оказалась

З Зарема Невероятные окрестности Красной Поляны Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰

Д Денис Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше пять. Организовано, с юмором, без воды и навязчивости показал согласованные с нами достопримечательности, а также подсказал где можно вкусно поесть местную форель. Поездка была на его новом комфортабельном 7-местном паркетнике Exeed. Важно, что не лихачит и дает посмотреть красивые окрестности. А если хотите узнать всё про Сочинскую Олимпиаду - тогда тем более дерзайте к Сергею)) Сергею, низкий поклон за проведенную экскурсию. Была задача нас занять часов на пять - с чем Сергей справился на все

В Владимир Невероятные окрестности Красной Поляны Сергей, отличный гид и организатор. Спасибо экскурсию.

Е Елена Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше органиченными возможностями. Предупредил какие документы взять чтоб получить льготные билеты. Вовремя был у нашего отеля. . С первых минут создал тёплую, дружескую атмосферу. Рассказал много по настоящему интересного, и без перегруза. Показал красивые не избитые места. Мы чудесно провели день. Спасибо, Сергею! Все очень профессионально. Заранее уточнил состав нашей компании. Поинтересовался будут ли дети, нужно ли кресло, будут люди с

С Светлана Невероятные окрестности Красной Поляны Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!

А Анастасия Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше инициативу сделать нам общие фото в красивых местах. Машина в хорошем состоянии, чистая. Ездили компанией с разных возрастов, включая ребенка - все остались довольны содержанием. Рекомендую! Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на протяжении всего маршрута, проявил

К Ксения Невероятные окрестности Красной Поляны Очень информативная экскурсия,удобное размещение в машине,гида интересно слушать, с удовольствием отвечал на все вопросы и поддерживал диалог,в целом очень приятный человек. Советую всем!

О Ольга Невероятные окрестности Красной Поляны читать дальше фактам региона и России в целом!

То, что в рамках экскурсии под наши желания подстроились и добавили интересную локацию - огромное уважение!

Экскурсия получилась насыщенная, машина комфортабельная, места интересные, обстановка душевная семейная:)

Побывали в Скайпарке, прокатились по рекомендации Сергея на Мегатралле (качель со скоростным спуском, смогли на ней втроём проехать), не пожалели!

Посетили много красивых мест и необычных обзорных площадок (местный подвесной мост вызвал восторг, олимпийские объекты вблизи было интересно увидеть). Дополнительно посетили Ахштырскую пещеру, охладились и посмотрели на Скайпарке с другого ракурса, там тоже есть небольшая обзорная площадка).

Сергею огромная благодарность! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым! Сергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и в целом по интересным историческим