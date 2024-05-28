1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
«Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
«Расскажу, что о них известно науке и чем дольмены так притягивают людей, увлечённых высшими силами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ННаталья31 марта 2024Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
- ННаталья27 февраля 2024Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
- ВВиктория1 августа 2022Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
- ССергей20 июля 2022Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
- ЕЕлена29 апреля 2022У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Дольмены»
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