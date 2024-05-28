Экскурсии на дольмены на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Дольмены» на Красной поляне, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
«Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
«Расскажу, что о них известно науке и чем дольмены так притягивают людей, увлечённых высшими силами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
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    это не помешало нам выполнить всю запланированную программу. Андрей прекрасный рассказчик и водитель (по таким дорогам это важно!), согрел нас горячим чаем и кофе, угостил вкусной вяленой хурмой. Мы сделали много красивых фотографий, полюбовались чудесными пейзажами Абхазии, познакомились с историей мест, которые посетили. Попробовали блюда национальной кухни, вина и мед.

    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
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    информацию. Александр замечательно спланировал маршрут, чтобы мы успели посетить все локации. Показал нам потрясающие места, учёл все пожелания. Обед прошёл на о. Рица в маленьком и очень уютном ресторане. Спасибо огромное! Отдельное спасибо Александру за прекрасные фотографии! Обязательно будем вас рекомендовать! Хороших вам клиентов!

    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек
  • В
    Виктория
    1 августа 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
  • С
    Сергей
    20 июля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
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    отеля и привезла потом обратно. Дала дождевики, когда пошел дождь. Посоветовала, как лучше самим добраться в другой день на водопад Поликаря.

  • Е
    Елена
    29 апреля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Дольмены»

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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Дольмены" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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