Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией

Добраться до места отдыха с комфортом, по пути открыв для себя южный край
Хотите доехать до Геленджика, Новороссийска, Анапы и при этом провести нескучно время в дороге, пополнив свои знания о Краснодарском крае и открыв интересные места? Вы обратились по адресу! На комфортабельном авто мы довезём вас до нужной точки, а по пути покажем любопытные локации и порадуем весёлыми историями.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание трансфер

Тысячи единиц транспорта следуют по М4, но мало кто знает, что буквально в 100 метрах от трассы есть невероятной красоты места и шикарные смотровые площадки. Их мы и будем с вами открывать, следуя по старому Шёлковому пути.

Вы увидите:

  • Дантово ущелье и скалу Петушок в Горячем ключе
  • Голодную дорогу и Железный поток на Сухумском шоссе в Новороссийске
  • Начало Кавказских гор в Анапе
  • Дикое место и Стеклянный парк в Кабардинке
  • Смотровые площадки и исторические памятники

Приятный сюрприз от самого Диониса можно получить, заехав по пути следования на винодельни. А их на нашем пути немало: Сикоры, Шато Пино, Нестеров, Шумринка, Марченко, Гай-Кодзор.

Вы узнаете:

  • Как образовались города и станицы на нашем пути
  • Какие народы населяли эти края в древности и кто проживает здесь сейчас
  • Где находится самая северная винодельня Краснодарского края
  • Где раньше проходил Шёлковый путь
  • Всегда ли здесь была суша

А также: куда съездить, сходить, что посмотреть и попробовать, как лучше спланировать свой отдых и получить от него только положительные эмоции.

Организационные детали

  • Остановки по маршруту, достопримечательности и информационное насыщение будут зависеть от города назначения
  • Отдельно по желанию оплачивается питание по пути и экскурсии по винодельням — стоимость уточняйте в переписке
  • Поедем на автомобиле Peugeot Partner с вместительным салоном и большим багажным отделением. Детские кресла не предусмотрены. Для большой группы можем заказать Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter — подробности в переписке
  • Накануне выезда мы свяжемся с вами и обсудим детали встречи
  • Сопровождать вас буду я или один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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