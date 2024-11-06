Хотите доехать до Геленджика, Новороссийска, Анапы и при этом провести нескучно время в дороге, пополнив свои знания о Краснодарском крае и открыв интересные места? Вы обратились по адресу! На комфортабельном авто мы довезём вас до нужной точки, а по пути покажем любопытные локации и порадуем весёлыми историями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Описание трансфер
Тысячи единиц транспорта следуют по М4, но мало кто знает, что буквально в 100 метрах от трассы есть невероятной красоты места и шикарные смотровые площадки. Их мы и будем с вами открывать, следуя по старому Шёлковому пути.
Вы увидите:
- Дантово ущелье и скалу Петушок в Горячем ключе
- Голодную дорогу и Железный поток на Сухумском шоссе в Новороссийске
- Начало Кавказских гор в Анапе
- Дикое место и Стеклянный парк в Кабардинке
- Смотровые площадки и исторические памятники
Приятный сюрприз от самого Диониса можно получить, заехав по пути следования на винодельни. А их на нашем пути немало: Сикоры, Шато Пино, Нестеров, Шумринка, Марченко, Гай-Кодзор.
Вы узнаете:
- Как образовались города и станицы на нашем пути
- Какие народы населяли эти края в древности и кто проживает здесь сейчас
- Где находится самая северная винодельня Краснодарского края
- Где раньше проходил Шёлковый путь
- Всегда ли здесь была суша
А также: куда съездить, сходить, что посмотреть и попробовать, как лучше спланировать свой отдых и получить от него только положительные эмоции.
Организационные детали
- Остановки по маршруту, достопримечательности и информационное насыщение будут зависеть от города назначения
- Отдельно по желанию оплачивается питание по пути и экскурсии по винодельням — стоимость уточняйте в переписке
- Поедем на автомобиле Peugeot Partner с вместительным салоном и большим багажным отделением. Детские кресла не предусмотрены. Для большой группы можем заказать Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter — подробности в переписке
- Накануне выезда мы свяжемся с вами и обсудим детали встречи
- Сопровождать вас буду я или один из водителей нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 68 туристов
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.Задать вопрос
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