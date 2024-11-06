Хотите доехать до Геленджика, Новороссийска, Анапы и при этом провести нескучно время в дороге, пополнив свои знания о Краснодарском крае и открыв интересные места? Вы обратились по адресу! На комфортабельном авто мы довезём вас до нужной точки, а по пути покажем любопытные локации и порадуем весёлыми историями.

Описание трансфер

Тысячи единиц транспорта следуют по М4, но мало кто знает, что буквально в 100 метрах от трассы есть невероятной красоты места и шикарные смотровые площадки. Их мы и будем с вами открывать, следуя по старому Шёлковому пути.

Вы увидите:

Дантово ущелье и скалу Петушок в Горячем ключе

Голодную дорогу и Железный поток на Сухумском шоссе в Новороссийске

Начало Кавказских гор в Анапе

Дикое место и Стеклянный парк в Кабардинке

Смотровые площадки и исторические памятники

Приятный сюрприз от самого Диониса можно получить, заехав по пути следования на винодельни. А их на нашем пути немало: Сикоры, Шато Пино, Нестеров, Шумринка, Марченко, Гай-Кодзор.

Вы узнаете:

Как образовались города и станицы на нашем пути

Какие народы населяли эти края в древности и кто проживает здесь сейчас

Где находится самая северная винодельня Краснодарского края

Где раньше проходил Шёлковый путь

Всегда ли здесь была суша

А также: куда съездить, сходить, что посмотреть и попробовать, как лучше спланировать свой отдых и получить от него только положительные эмоции.

Организационные детали