Со вкусом юга: гастротур по Краснодару

Познакомиться с кубанской столицей через её вкусы и ароматы
Сочные фрукты, яркая зелень, сдобное тесто, благоухающий мёд — в глазах рябит от цвета, голова кружится от аромата, желудок громко урчит? Это нормальные ощущения в Краснодаре, южной столице гурманства.

Не будем сдерживаться и попробуем всё: дары Сенного рынка, пиццу из дровяной печи и настоящий кубанский борщ с ватрушкой. А заодно прогуляемся по купеческим улицам города.
Со вкусом юга: гастротур по Краснодару
Со вкусом юга: гастротур по Краснодару
Со вкусом юга: гастротур по Краснодару
Ближайшие даты:
15
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Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Сенной рынок — городской старожил, ему более 140 лет. Зимой и летом мы, краснодарцы, прибегаем сюда за свежей зеленью, ароматным кубанским маслом и прочим-прочим-прочим. Вы оцените разнообразие продуктов и выберете для себя самые аппетитные.

Пицца из дровяной печи. «Неаполитанка» уверенно завоевала сердца краснодарцев и гостей города. Пиццу готовят из особого теста, используют локальные ингредиенты и чуточку любви. Будет вкусно!

Целая россыпь купеческих домов недалеко от заведения, где мы оценим пиццу. Подробно их рассмотрим, а заодно обсудим легенды и присказки из жизни бывшего Екатеринодара.

Кубанский борщ из русской печи с ватрушкой и сметаной. Мы посетим ресторанчик, где символ региона готовят по-особенному.

А десерт? Будет! Мороженое с сезонным вкусом + бокал местного игристого = классный завершающий аккорд нашей гастропрогулки.

Организационные детали

  • Дети могут присоединиться к прогулке только в сопровождении взрослых
  • В стоимость не включены затраты гостей на питание

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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