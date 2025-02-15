Познакомиться с кубанской столицей через её вкусы и ароматы
Сочные фрукты, яркая зелень, сдобное тесто, благоухающий мёд — в глазах рябит от цвета, голова кружится от аромата, желудок громко урчит? Это нормальные ощущения в Краснодаре, южной столице гурманства.
Не будем сдерживаться и попробуем всё: дары Сенного рынка, пиццу из дровяной печи и настоящий кубанский борщ с ватрушкой. А заодно прогуляемся по купеческим улицам города.
Сенной рынок — городской старожил, ему более 140 лет. Зимой и летом мы, краснодарцы, прибегаем сюда за свежей зеленью, ароматным кубанским маслом и прочим-прочим-прочим. Вы оцените разнообразие продуктов и выберете для себя самые аппетитные.
Пицца из дровяной печи. «Неаполитанка» уверенно завоевала сердца краснодарцев и гостей города. Пиццу готовят из особого теста, используют локальные ингредиенты и чуточку любви. Будет вкусно!
Целая россыпь купеческих домов недалеко от заведения, где мы оценим пиццу. Подробно их рассмотрим, а заодно обсудим легенды и присказки из жизни бывшего Екатеринодара.
Кубанский борщ из русской печи с ватрушкой и сметаной. Мы посетим ресторанчик, где символ региона готовят по-особенному.
А десерт? Будет! Мороженое с сезонным вкусом + бокал местного игристого = классный завершающий аккорд нашей гастропрогулки.
Организационные детали
Дети могут присоединиться к прогулке только в сопровождении взрослых
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настасья — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 160 туристов
Я южанка и фанат своего региона. Обладатель международного винного сертификата WSET. С любовью расскажу о местных, покажу самые интересные и укромные уголки, вкусно накормлю и подарю отличное настроение.
Каждый тур со читать дальше
мной — индивидуальный, я учитываю пожелания гостей и составляю программу, прислушиваясь к вашим желаниям. Мой допинг — делать ваши желания реальностью, формат — знакомить с регионом весело и вкусно. В дорогу!