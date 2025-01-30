Давайте оставим позади шумный мегаполис и отправимся в Чибийское ущелье! Мы проведём вас по горным тропинкам и окунём в красоту первозданного леса. Вы насладитесь пьянящим свежим воздухом и пеним птиц. Увидите уникальный каньон Волчьи ворота, где стены можно потрогать руками. И конечно, ощутите полное единение с природой.
Описание экскурсии
Чудеса природы
Нескучная и красивая дорога приведёт нас к затерянному в лесах посёлку Чибий. По лесной тропинке мы отправимся к горным склонам. По пути будем слушать пение птиц, звонкие голоса ручейков, ласковый шелест ветра среди кавказских деревьев.
После недолгой прогулки нас примут в зеленые объятия скальные стены каньона Волчьи ворота. Место поистине магическое и мощное — ширина ущелья в некоторых местах меньше метра, и «стен» легко коснуться руками.
А что ещё?
Обязательно возьмите с собой что-нибудь вкусненькое — после прогулки гид покажет вам живописное место, где можно устроить пикник, отдохнуть и обсудить впечатления. А ещё мы можем заглянуть на винодельню «Собер Баш» и посетить их фирменный магазин.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Краснодара на комфортабельном автомобиле Toyota Platz, трансфер из других городов оплачивается дополнительно
- Поездка до точки старта займёт около 1,5 часов
- Протяженность пешей прогулки — 2,5 км, маршрут лёгкий и подойдёт для любого уровня подготовки
- За доплату можно организовать дегустацию на винодельне — детали уточняйте в переписке
- По запросу возможна организация поездки для группы до 18 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 109 туристов
Привет, я Максим: гид-проводник и экскурсовод, жизнь которого связана с туризмом, горами, городами и путешествиями. С 2003 года я организую туры в горы, потому что хочу, чтобы каждый человек увидел и ощутил подлинную красоту мира, в котором мы живём! Путешествия делают нашу жизнь по-настоящему богатой. Давайте наполним ее золотом осеннего леса, изумрудами весенних долин и бриллиантами горных водопадов.Задать вопрос
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