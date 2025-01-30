Давайте оставим позади шумный мегаполис и отправимся в Чибийское ущелье! Мы проведём вас по горным тропинкам и окунём в красоту первозданного леса. Вы насладитесь пьянящим свежим воздухом и пеним птиц. Увидите уникальный каньон Волчьи ворота, где стены можно потрогать руками. И конечно, ощутите полное единение с природой.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Чудеса природы

Нескучная и красивая дорога приведёт нас к затерянному в лесах посёлку Чибий. По лесной тропинке мы отправимся к горным склонам. По пути будем слушать пение птиц, звонкие голоса ручейков, ласковый шелест ветра среди кавказских деревьев.

После недолгой прогулки нас примут в зеленые объятия скальные стены каньона Волчьи ворота. Место поистине магическое и мощное — ширина ущелья в некоторых местах меньше метра, и «стен» легко коснуться руками.

А что ещё?

Обязательно возьмите с собой что-нибудь вкусненькое — после прогулки гид покажет вам живописное место, где можно устроить пикник, отдохнуть и обсудить впечатления. А ещё мы можем заглянуть на винодельню «Собер Баш» и посетить их фирменный магазин.

Организационные детали