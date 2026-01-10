Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Выбирайте свой маршрут: история, природа или духовность.



Просто найдите удобную дату в расписании и отправляйтесь навстречу впечатлениям! Прогуляйтесь по историческому центру, где у купеческих домов и на набережной Енисея оживает прошлое.



Также можно отправиться в стены Свято-Успенского монастыря и посмотреть на город с Николаевской сопки. Или же ощутите мощь древней Сибири среди легендарных Красноярских Столбов 5 26 отзывов

Экскурсии Красноярск Ваш гид в Красноярске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 26 отзывов Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда Доступные субботы согласно расписанию,10:00 1200 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Мы собрали для вас лучшие экскурсионные маршруты по Красноярску. Теперь не нужно ломать голову над планами — просто выбирайте удобный день недели и отправляйтесь в путешествие. Какую бы экскурсию вы ни выбрали, каждая из них раскроет город и его окрестности с новой стороны. Маршрут 1. Пешком по историческому сердцу города Пройдите сквозь века на насыщенной пешеходной прогулке. Вас ждут оживленные улочки, купеческие здания и живописные уголки, которые хранят в себе дух старинной Сибири. Вы увидите главные символы Красноярска: от парадной Театральной площади и набережной могучего Енисея с величественным Коммунальным мостом до исторического парохода «Святитель Николай», на котором Ленин плыл до своей ссылки в Шушенское. Вы узнаете, как зарождался город на Стрелке, и завершите маршрут в самом сердце — у знаковой Триумфальной арки, где кипит современная жизнь. Маршрут 2. Духовные обители и панорамы Вы сможете прикоснуться к духовному наследию и историческому богатству нашего края. Вы посетите умиротворяющий Свято-Успенский мужской монастырь, который пленяет своей архитектурной красотой и атмосферой умиротворения, а затем подниметесь на Николаевскую сопку — потухший вулкан и живописную смотровую площадку. Отсюда открывается потрясающий вид. Еще мы увидим частичку Рио-де-Жанейро в Сибири, а точнее, уменьшенную копию статуи Иисуса Христа, ставшую символом надежды и единства. Маршрут 3. Сила Красноярских Столбов Оцените мощь природы в знаменитом национальном парке «Красноярские Столбы». Маршрут приведет нас к фантастическим скалам-останцам: «Перья», «Дед», «Львиные ворота». Дорога потребует некоторой физической подготовки, но награда — виды на миллион и чувство единения с древней сибирской природой — стоят подъема на горку «Пыхтун».

Доступные субботы согласно расписанию,10:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маршрут 1:

Театральная площадь

Левобережная набережная

Коммунальный мост

Музей-пароход Святитель Николай

Мост Арфа

Виноградовский мост

Триумфальная арка

Маршрут 2:

Свято-Успенский мужской монастырь

Николаевская сопка

Статуя Иисуса Христа

Храм Новомучеников и Исповедников Российских

Маршрут 3:

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Скалы: Перья, Дед, Бабка, Внучка, Львиные ворота Что включено Услуги гида

Транспорт (в зависимости от выбранного маршрута) Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Остановка Турбаза (ул. Свердловская) Когда и сколько длится? Когда: Доступные субботы согласно расписанию,10:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.