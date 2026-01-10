Выбирайте свой маршрут: история, природа или духовность.
Просто найдите удобную дату в расписании и отправляйтесь навстречу впечатлениям! Прогуляйтесь по историческому центру, где у купеческих домов и на набережной Енисея оживает прошлое.
Также можно отправиться в стены Свято-Успенского монастыря и посмотреть на город с Николаевской сопки. Или же ощутите мощь древней Сибири среди легендарных Красноярских Столбов
Просто найдите удобную дату в расписании и отправляйтесь навстречу впечатлениям! Прогуляйтесь по историческому центру, где у купеческих домов и на набережной Енисея оживает прошлое.
Также можно отправиться в стены Свято-Успенского монастыря и посмотреть на город с Николаевской сопки. Или же ощутите мощь древней Сибири среди легендарных Красноярских Столбов
Описание экскурсииМы собрали для вас лучшие экскурсионные маршруты по Красноярску. Теперь не нужно ломать голову над планами — просто выбирайте удобный день недели и отправляйтесь в путешествие. Какую бы экскурсию вы ни выбрали, каждая из них раскроет город и его окрестности с новой стороны. Маршрут 1. Пешком по историческому сердцу города Пройдите сквозь века на насыщенной пешеходной прогулке. Вас ждут оживленные улочки, купеческие здания и живописные уголки, которые хранят в себе дух старинной Сибири. Вы увидите главные символы Красноярска: от парадной Театральной площади и набережной могучего Енисея с величественным Коммунальным мостом до исторического парохода «Святитель Николай», на котором Ленин плыл до своей ссылки в Шушенское. Вы узнаете, как зарождался город на Стрелке, и завершите маршрут в самом сердце — у знаковой Триумфальной арки, где кипит современная жизнь. Маршрут 2. Духовные обители и панорамы Вы сможете прикоснуться к духовному наследию и историческому богатству нашего края. Вы посетите умиротворяющий Свято-Успенский мужской монастырь, который пленяет своей архитектурной красотой и атмосферой умиротворения, а затем подниметесь на Николаевскую сопку — потухший вулкан и живописную смотровую площадку. Отсюда открывается потрясающий вид. Еще мы увидим частичку Рио-де-Жанейро в Сибири, а точнее, уменьшенную копию статуи Иисуса Христа, ставшую символом надежды и единства. Маршрут 3. Сила Красноярских Столбов Оцените мощь природы в знаменитом национальном парке «Красноярские Столбы». Маршрут приведет нас к фантастическим скалам-останцам: «Перья», «Дед», «Львиные ворота». Дорога потребует некоторой физической подготовки, но награда — виды на миллион и чувство единения с древней сибирской природой — стоят подъема на горку «Пыхтун».
Доступные субботы согласно расписанию,10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Театральная площадь
- Левобережная набережная
- Коммунальный мост
- Музей-пароход Святитель Николай
- Мост Арфа
- Виноградовский мост
- Триумфальная арка
- Маршрут 2:
- Свято-Успенский мужской монастырь
- Николаевская сопка
- Статуя Иисуса Христа
- Храм Новомучеников и Исповедников Российских
- Маршрут 3:
- Национальный парк «Красноярские Столбы»
- Скалы: Перья, Дед, Бабка, Внучка, Львиные ворота
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (в зависимости от выбранного маршрута)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Когда и сколько длится?
Когда: Доступные субботы согласно расписанию,10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
10 янв 2026
Спасибо за экскурсию, всё было замечательно, отличный экскурсовод. Много интересного и познавательного узнали, полюбовались территорией монастыря.
Е
Елена
7 янв 2026
Добрый день☀ Огромное спасибо🙏💕 за интересную экскурсию! Экскурсовод Светлана, очень интересно и познавательно рассказывала, отдельно ей спасибо🙏💕
И
Ирина
10 окт 2025
Всё понравилось, гид Анастасия увлекательно рассказывает и показывает.
Н
Наина
3 окт 2025
Были на 2х экскурсиях. Светлана и Евгений, большое вам спасибо!
И
Инна
21 сен 2025
Незабываемые впечатления увожу с собой от похода на Красноярские Столбы(Центральный вход) с гидом Александром. Свободный рассказ с личным опытом покорения вершин украсил дорогу к Столбам. Да, целый день стоит провести в красивых местах, дыша чистым, горным воздухом!
Рекомендую!
Рекомендую!
А
Ангелина
11 сен 2025
Понравилось направление экскурсии. Спасибо гиду Светлане.
N
Natalya
8 сен 2025
Отличная экскурсия!
Н
Наталья
8 сен 2025
Отличная экскурсия!
О
Ольга
21 авг 2025
Экскурсия отличная. Экскурсовод Настя рассказывает очень интересно. Рекомендую.
Е
Елена
17 авг 2025
Экскурсовод Марина очень понравилась: внимательная, дружелюбная, обаятельная, отлично знает материал и обладает чувством юмора. На экскурсии узнали много интересного о Столбах Желающим Марина помогла подняться на плечо Деда и на Слоника. Посмотрели шоу человека-Паука. Физически было тяжеловато, но оно того стоило.
А
Алена
16 авг 2025
Не побываешь на Столбах - не был в Красноярске вовсе. Такой был мой девиз в этой поездке. Считаю, что этот путь я прошла достойно.
Я забронировала данную экскурсию и в составе
Я забронировала данную экскурсию и в составе
М
Марина
14 авг 2025
Побывали на экскурсии по святым местам Красноярска с гидом Алёной. Однозначно рекомендую и экскурсию, и этого замечательного гида! Что касается экскурсии - познавательно, красиво и полезно для души. Что касается гида - позитивно, профессионально, информативно, лаконично и без «воды»! Огромное спасибо!
Ю
Юлия
30 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, хоть и было очень тяжело идти такое расстояние. Но мы выдержали и получили большое удовольствие, очень необычные горы, шикарные виды. Ещё и посмотрели выступление известного деда-паука. Гид Алёна рассказывала интересные факты про город и край, посоветовала, что еще посмотреть и куда сходить. Советую!
М
Маргарита
29 июл 2025
Приехали с Приморья. Экскурсия просто огонь, виды сногсшибательные. Гид Алена просто супер, узнали много интересного. Огромное ей спасибо.
А
Антонина
24 июл 2025
Благодарю за насыщенную и познавательную программу экскурсии!
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
Индивидуальная
до 15 чел.
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Откройте для себя величие Красноярска и его окрестностей: от старинных кварталов до живописных утёсов и мощных рек. Всё это в одной экскурсии
7 фев в 10:30
8 фев в 10:30
9999 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
На Центральные Столбы - пешком
Пеший маршрут к знаменитым скалам Красноярска: Перья, Дед, Бабка и Львиные ворота. Захватывающие виды и таёжный воздух ждут вас
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу в 10:00
7 фев в 10:00
14 фев в 10:00
2300 ₽ за человека