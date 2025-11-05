Индивидуальная
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Вечером по Красноярску
Романтика вечернего Красноярска ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь видами с Николаевской сопки
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 ноября 2025Замечательная экскурсия. Гид Ольга профессионал. Очень было интересно. Помогла выбрать отличную локацию для фотографий. Организаторам большое спасибо.
- ИИгорь11 сентября 2025Неплохо погуляли и провели время. Узнали много нового об истории города и знаменитых гражданах этого края. Гид молодец, старался
Рекомендую эту экскурсию!
- ССветлана26 июня 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Было не скучно. Экскурсовод рассказала много интересного. Два часа прошли увлекательно. Будем обращаться в вашу компанию за другими экскурсиями!
