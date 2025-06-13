читать дальше

удивительной поездкой на автомобиле по городу и его окрестностям для небольшой группы туристов просто настоящая находка для гостей города! С самых первых минут повествование захватило нас, время пробежало очень быстро , а так же три часа поездки и содержательного обзора пролетели как один миг. Понравилось все - архитектурные памятники старины Красноярска, памятники выдающимся людям, современные здания. На любой вопрос Дмитрий всегда находил содержательный ответ, поразила его способность донести до слушателя информацию, которой было очень много. Экскурсия была очень интересной, насыщенная информацией и оставила массу положительных эмоции. Воспользуйтесь услугой экскурсовода Дмитрия и Вы не пожалеете о трех часах незабываемой автомобильно-пешеходной поездки "Знакомьтесь, Красноярск"!