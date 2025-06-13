Мои заказы

Храм Преображения Господня – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Преображения Господня» в Красноярске, цены от 6500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
6.5 часов
-
20%
346 отзывов
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽15 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    13 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Дмитрий - замечательный гид! Отличное знание истории Красноярска, феноменальная память гида и исчерпывающий рассказ - все это в сочетании с
    читать дальше

    удивительной поездкой на автомобиле по городу и его окрестностям для небольшой группы туристов просто настоящая находка для гостей города! С самых первых минут повествование захватило нас, время пробежало очень быстро , а так же три часа поездки и содержательного обзора пролетели как один миг. Понравилось все - архитектурные памятники старины Красноярска, памятники выдающимся людям, современные здания. На любой вопрос Дмитрий всегда находил содержательный ответ, поразила его способность донести до слушателя информацию, которой было очень много. Экскурсия была очень интересной, насыщенная информацией и оставила массу положительных эмоции. Воспользуйтесь услугой экскурсовода Дмитрия и Вы не пожалеете о трех часах незабываемой автомобильно-пешеходной поездки "Знакомьтесь, Красноярск"!

  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный экскурсовод, который любит свой
    читать дальше

    город, и эту любовь старается передать туристам.
    Знание истории города, подбор интересных фактов о людях, живших в Красноярске, увлечённость каждым домом с его индивидуальной историей - всё это делает экскурсии Дмитрия очень яркими.
    Экскурсия грамотно составлена, 2 часа пешком пролетели незаметно, поездка на Караульную гору к часовне Параскевы Пятницы была интересна.
    Спасибо! Нам понравился город и это заслуга Дмитрия!

    Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличныйКрасноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличныйКрасноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный
  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хочу поделиться своим положительным опытом с экскурсоводом Дмитрием. Его профессионализм и увлеченность темой сделали нашу экскурсию незабываемой!

    Дмитрий прекрасно владел информацией,
    читать дальше

    делая её доступной и интересной.

    Очень дружелюбный и отзывчивый, всегда готов ответить на вопросы и помочь. Атмосфера на экскурсии была непринужденной и приятной, что способствовало созданию отличного настроения.

    Я с удовольствием рекомендую Дмитрия всем, кто хочет получить качественную и интересную экскурсию! Спасибо за прекрасные впечатления!

  • Я
    Ярослав
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Отличное мероприятие в формате прогулки. Это действительно знакомство с городом интересное и не принуждённое. Дмитрий рассказывает современным языком об интересных событиях давно минувших дней и нашей современности. Самое большое впечатление произвела скульптура Белой лошади и суслики.
  • З
    Зоя
    7 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Очень понравилась экскурсия. Полноценное знакомство с городом. В комфортном темпе, много интересного узнали. Идеально подходит для тех кто впервые в городе и хочет побольше узнать чтобы потом продолжить самостоятельное знакомство
  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Интересный маршрут через центр города. Дмитрий хорошо знает историю и преподносит информацию легко и с юмором. Человек занимается любимым делом и жто сразу видно. Экскурсия прошла на одном дыхании. В финале - красивый вид со смотровой площадки)
    Однозначно, рекомендую!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    После посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачей, приводя множество интересных фактов
    читать дальше

    и обращая внимание на такие мелочи, на которые мы бы просто не обратили внимание при прогулке. Всегда ждал, чтоб можно было сделать фото, ответил на все интересующие вопросы. Общение очень легкое, интуитивное, открытое, за временем просто не уследили. Заранее написал и уточнил об экскурсии, отвечал в приложении на сообщения быстро. Бонусом посоветовал рестораны и места к посещению.

    После посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачейПосле посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачей
  • Ю
    Юлиана
    24 мая 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Отличная экскурсия замечательная подача информации, интересно даже местным жителям.
    Очень хотелось бы, чтобы Дмитрий сделал экскурсию по неизвестным заколкам и дворам города =)
  • О
    Оксана
    13 мая 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Замечательная экскурсия: информативно, познавательно, легко, все по делу. Рекомендуем!
  • А
    Антон
    4 марта 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Прекрасно
    Прекрасно
  • В
    Валентина
    17 февраля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
    читать дальше

    нами был гид Дмитрий. Это человек с феноменальными знаниями. Непринужденно и интересно рассказывал нам о городе, отвечал на наши вопросы, показал потаенные уголки, где обращал наше внимание на интересные мелочи. Мы от него были в восторге! Желаем Дмитрию благодарных слушателей!

  • В
    Виолетта
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
  • Л
    Люба
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
    читать дальше

    и дети 15, 14, 8 и 7 лет. Экскурсия и детали о городе были интересны каждому участнику, узнали когда как и кем был образован Красноярск и как он менялся за 4 столетия. Были очень интересные места - когда свернув с оживленного проспекта ты оказываешься в дореволюционной России (и там поныне кипит жизнь - живут семьи, работают офисы). Дмитрий интересно рассказывает о городе, точно буду рекомендовать друзьям начинать начинать знакомство с городом вместе с Дмитрием.

    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подходМы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход
  • И
    Инна
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Экскурсия на одном дыхании!!!
    Очень интересно, понятно, узнала и увидела много нового, уже вечер, а я до сих пор под впечатлением 😍😍😍

    Огромнейшее спасибо 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Храм Преображения Господня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Красноярск
  2. Знакомьтесь, Красноярск
  3. Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Красноярская ГЭС
  2. Самое главное
  3. Красноярские Столбы
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Театральная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Храм Преображения Господня" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 12 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 537 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «Храм Преображения Господня», 537 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль