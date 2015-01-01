Начало экскурсии 🧭 у символа города – часовни Параскевы Пятницы, откуда открывается прекрасная панорама на весь Красноярск. И не случайно, на этом месте в старые времена был сторожевой пост казаков, предупреждающих о нападении местных племен и инородцев. Продолжая традицию, современники установили пушку, которая ежедневно в 12:00 выстрелом символизирует связь времен и поколений. Жители и гости города, стремятся посетить это знаковое место именно к этому часу, а семенные и свадебные торжества обязательно, к этому времени пребывают на смотровую площадку и тем самым, с выстрелом у кого-то начинается новая супружеская жизнь, а у выпускников школ – новая взрослая жизнь, а для ребятишек выстрел из пушки – это незабываемое событие. Отсюда хорошо видно как развивается и хорошеет наш город 🏙️ наша экскурсия ⛳ пройдет по старой части города, где непременно остановимся и отдадим знак памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны у вечного огня на площади Победы. Спустимся по Енисейскому тракту к площади Мира, на котором возвышается памятник Н. П. Рязанову – государственному деятелю, дипломату, благодаря которому было совершено первое русское кругосветное путешествие. Посетим памятный знак, где впервые высадились казаки с воеводой Андреем Дубенским, и откуда началось строительство острога Красный Яр. Рядом, на вечной стоянке, стоит пароход- музей 🖼 «Святитель Николай». В разное время на нем встретились два непримиримых политических деятеля – Николай II и вождь мирового пролетариата В. И. Ленин. Они так и сидят, друг против друга в каюте первого класса застыв в воске. Непременно сделаем остановку на Александровском бульваре. Отсюда открывается великолепный вид на следующий символ нашего города – Коммунальный мост.

Остановимся у подножья смотровой площадки "Царь рыба" где внизу раскинулось родовое село Овсянка, выдающегося русского классика – писателя Виктора Петровича Астафьева. Здесь он родился, вырос, ушел на войну добровольцем и, в последствии, как он говорил именно тут в Овсянке «мог писать и дышать свободно». В Овсянке у него был маленький деревянный домик, где он принимал многочисленных гостей: президентов Горбачева М. С, Ельцина Б. Н., Путина В. В., писателя Солженицина А. И. и многих других. При желании, мы можем заехать, и познакомится с музейным комплексом В. П. Астафьеву.

В трех км. от Дивногорска расположен Шумихинский створ – узкий гранитный каньон, в котором и была построена Красноярская ГЭС и уникальный наклонный судоподьемник. ГЭС – вторая по мощности в России. Высота плотины составляет 124 м. и 12 турбин. По предварительной договоренности возможна экскурсия в машинный зал. За плотиной раскинулось водохранилище протяженностью 380 км. – место отдыха горожан и любителей парусного флота. В зимнее время на зеркале водохранилища проходят различные соревнования по кайтингу и организовано катание на снегоходах и на собачьих упряжках