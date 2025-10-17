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со всех возможных ракурсов на других экскурсиях с другими гидами, но эта прогулка понравилась особенно: закатный час с нежным светом и приглушёнными красками, красивые утёсы, с некоторых из которых страшно посмотреть вниз - перехватывает дыхание от высоты на обрыве. Если бы не было другого берега реки, живописные виды некоторых бухт вполне напоминали бы морские или даже океанические. Элиас отвечал на все вопросы, прислушивался ко всем пожеланиям и учитывал все просьбы. Сделал много классных снимков на телефон, а потом прислал ещё много крутых кадров, в том числе и удачных портретов крупным планом, снятых на профессиональный фотоаппарат на фоне красноярско-енисейских красот. Уже представляю, как буду в старости пересматривать эти фото и вспоминать своё путешествие в этот красивый сибирский край, запавший в моё сердечко💙