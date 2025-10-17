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Экскурсии по рекам в Красноярске 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Красноярске, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
1 час
24 отзыва
Групповая
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Начало: На ул. Дубровинского
«Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
10 авг в 14:30
11 авг в 14:30
1800 ₽ за человека
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
от 7900 ₽ за всё до 4 чел.
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
1 час
Групповая
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Начало: На ул. Дубровинского
«Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
7 авг в 14:30
8 авг в 14:30
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город и на Енисей, наверное,
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со всех возможных ракурсов на других экскурсиях с другими гидами, но эта прогулка понравилась особенно: закатный час с нежным светом и приглушёнными красками, красивые утёсы, с некоторых из которых страшно посмотреть вниз - перехватывает дыхание от высоты на обрыве. Если бы не было другого берега реки, живописные виды некоторых бухт вполне напоминали бы морские или даже океанические. Элиас отвечал на все вопросы, прислушивался ко всем пожеланиям и учитывал все просьбы. Сделал много классных снимков на телефон, а потом прислал ещё много крутых кадров, в том числе и удачных портретов крупным планом, снятых на профессиональный фотоаппарат на фоне красноярско-енисейских красот. Уже представляю, как буду в старости пересматривать эти фото и вспоминать своё путешествие в этот красивый сибирский край, запавший в моё сердечко💙

За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город+6
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город
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К
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Отличный маршрут, красивейшие места. Если хотите на несколько часов выехать из города и окунуться в потрясающую природу, очень рекомендую!!
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Вероника
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.
Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
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физической подготовки, то вам будет сложно забираться на почти вертикальные подъëмы.
Я как человек полностью физически неподготовленный после половины пути просила у гида пощады 😅 В итоге мы дошли до голубки, а там я уехала на такси.
Но виды потрясающие! Я не жалею, что сходила на эту экскурсию!
Бонусом у вас будут красивые фотографии, сделанные на профессиональный аппарат😊

Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.
Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.
Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.
Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.+1
Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.
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Всего 27 отзывов в Красноярске в категории "По рекам и каналам"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням;
  2. Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия;
  3. Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным.
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Красноярская ГЭС;
  2. Набережная;
  3. Часовня Параскевы Пятницы;
  4. Набережная Енисея;
  5. Красноярские Столбы;
  6. Театральная площадь;
  7. Коммунальный мост;
  8. Смотровая площадка на Николаевской сопке;
  9. ГЭС;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2026
Сейчас в Красноярске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 7900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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