Показать всё
Групповая
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Начало: На ул. Дубровинского
«Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
10 авг в 14:30
11 авг в 14:30
1800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
от 7900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Начало: На ул. Дубровинского
«Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
7 авг в 14:30
8 авг в 14:30
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
За время моего почти двухнедельного пребывания в Красноярске на майских праздниках я успела посмотреть на город и на Енисей, наверное,
+6
Вам был полезен этот отзыв?
К
Отличный маршрут, красивейшие места. Если хотите на несколько часов выехать из города и окунуться в потрясающую природу, очень рекомендую!!
Вам был полезен этот отзыв?
Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске.
Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 27 отзывов в Красноярске в категории "По рекам и каналам"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2026
Сейчас в Красноярске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 7900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Красноярск – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь