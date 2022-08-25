1 день

Встреча группы. Экскурсия по Красноярску. Переезд в заповедник «Столбы»

Знакомство с Сибирью начинается в Красноярске.

Когда вы прибудете в Красноярск, город может показаться знакомым, даже если вы никогда в нем не были.

Не удивляйтесь: вы все-таки хоть однажды его видели, когда держали в руках десятирублевую купюру.

На ней изображен один из мостов города – Коммунальный и символ Красноярска – часовня Параскевы Пятницы.

Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» в 09:00 по местному времени (+4 разница с Москвой).

День начнется с обзорной экскурсии.

Вы сможете побывать в самых интересных местах Красноярска.

Одно из них – Караульная гора, где расположена Часовня Параскевы Пятницы.

Именно здесь в начале XVII века казаки-основатели города поставили дозорную вышку. Каменная часовня в память о защитниках Красноярска появилась в 1865 году.

С Караульной горы открывается великолепный вид на город, реку Енисей.

12:00 Обед в кафе города.

После обеда выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».

По прибытию в национальный парк размещение.

В сопровождении опытных гидов-скалолазов вы совершите пешую прогулку по туристской зоне, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов.

Во время экскурсии вы услышите легенды и байки столбистов.

Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все Столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (пожалуй, самые знаменитые скалы).

Ужин, отдых, прогулки по вечерней тайге, наслаждение тишиной и закатом с высоты легендарных скал.

Размещение в гостевых домах национального парка «Столбы» (двухместное), обед в кафе города, ужин в нац. парке. Километраж - 20 км на автобусе, 3 км пешком.