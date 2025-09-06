Мои заказы

Кронштадт: аудиоэкскурия по must-see-местам города-крепости

Путешествуйте по Кронштадту с аудиогидом, открывая для себя знаковые места и истории города-крепости. Насладитесь уникальной атмосферой и историей
Аудиоэкскурсия по Кронштадту, записанная местным гидом, проведет вас через ключевые достопримечательности города-крепости. Вы посетите парк «Остров фортов», Якорную площадь, Морской собор и Петровский парк. Узнаете о роли Кронштадта в защите Санкт-Петербурга, а также интересные факты и легенды.

Это уникальная возможность погрузиться в историю и атмосферу города, не торопясь и в удобное для вас время

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобство аудиогида
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌳 Природные зоны для отдыха
  • 📚 Интересные факты и легенды
  • ⏰ Свобода выбора времени
Что можно увидеть

  • Музейно-исторический парк «Остров фортов»
  • Якорная площадь
  • Морской собор Святого Николая
  • Петровский парк
  • Сквер Инчхон
  • Крепостная стена
  • Адмиралтейство
  • Итальянский дворец
  • Доковый мост

Описание аудиогида

Музейно-исторический парк «Остров фортов», в котором располагается настоящая атомная подводная лодка.

Исторический центр города: сквер Инчхон, Крепостная стена и оборонительный ров, Адмиралтейство, Итальянский дворец и Доковый мост.

Якорная площадь — центральная площадь Кронштадта с историческими зданиями.

Морской собор Святого Николая — величественный храм, построенный в начале 20 века, важный религиозный и культурный объект.

Петровский парк для прогулок и отдыха, в котором можно насладиться природой и спокойствием после осмотра достопримечательностей

Вы узнаете:

  • как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
  • что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее
  • что связывает Кронштадт с чугунным котлом
  • почему Юрий Гагарин назвал этот город «пупом земли»
  • как и почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»

и многое другое!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От «Острова фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Кронштадте
Провёл экскурсии для 16338 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Anna
Anna
6 сен 2025
Не хватило интересных исторических фактов и глубины рассказа.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и то, что поделились впечатлением.
Нам очень жаль, что экскурсия в Кронштадт показалась вам недостаточно насыщенной и
читать дальше

не хватило глубины исторических фактов. Ваш комментарий очень важен для нас — мы обязательно передадим его авторам экскурсии, чтобы сделать материал более подробным и интересным для гостей.

Входит в следующие категории Кронштадта

