Аудиоэкскурсия по Кронштадту, записанная местным гидом, проведет вас через ключевые достопримечательности города-крепости. Вы посетите парк «Остров фортов», Якорную площадь, Морской собор и Петровский парк. Узнаете о роли Кронштадта в защите Санкт-Петербурга, а также интересные факты и легенды.
Это уникальная возможность погрузиться в историю и атмосферу города, не торопясь и в удобное для вас время
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобство аудиогида
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌳 Природные зоны для отдыха
- 📚 Интересные факты и легенды
- ⏰ Свобода выбора времени
Что можно увидеть
- Музейно-исторический парк «Остров фортов»
- Якорная площадь
- Морской собор Святого Николая
- Петровский парк
- Сквер Инчхон
- Крепостная стена
- Адмиралтейство
- Итальянский дворец
- Доковый мост
Описание аудиогида
Музейно-исторический парк «Остров фортов», в котором располагается настоящая атомная подводная лодка.
Исторический центр города: сквер Инчхон, Крепостная стена и оборонительный ров, Адмиралтейство, Итальянский дворец и Доковый мост.
Якорная площадь — центральная площадь Кронштадта с историческими зданиями.
Морской собор Святого Николая — величественный храм, построенный в начале 20 века, важный религиозный и культурный объект.
Петровский парк для прогулок и отдыха, в котором можно насладиться природой и спокойствием после осмотра достопримечательностей
Вы узнаете:
- как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
- что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее
- что связывает Кронштадт с чугунным котлом
- почему Юрий Гагарин назвал этот город «пупом земли»
- как и почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»
и многое другое!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Anna
6 сен 2025
Не хватило интересных исторических фактов и глубины рассказа.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и то, что поделились впечатлением.
Нам очень жаль, что экскурсия в Кронштадт показалась вам недостаточно насыщенной и
Нам очень жаль, что экскурсия в Кронштадт показалась вам недостаточно насыщенной и
