Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Игристый водопад на ручье Хекуай

Мы прогуляемся вверх по течению живописного горного ручья Хекуай. Не спеша исследуем русло ручья и окружающий его лес 🌳, насладимся прохладой и уединением. А вскоре услышим звук срывающегося со скалы водного потока и окажемся у 18-метрового водопада Игристый. Здесь вы сможете передохнуть, сделать отличные фотографии 📸, а в солнечную погоду даже отыщете радугу в прохладных брызгах.

Секретными тропами — к Тигровой пещере

Затем мы свернем с проторенных маршрутов: как местный житель я изучил все уголки в окрестностях Лазаревского, поэтому помогу вам почувствовать себя первопроходцами. Мы спустимся в прохладный каньон, куда редко ступает нога туриста, отыщем еще 4 водопада, выпьем у одного из них горячего чаю, а потом искупаемся в верховье горной реки Псезуапсе. Кроме того, мы заглянем в просторную пещеру Тигровая, прикоснемся к ее текстурным сводам, а те, кто хотят испытать свои органы чувств, смогут в глубине пещеры на минуту выключить фонарики и оказаться в абсолютной тишине и темноте.

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