Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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Авторский трекинг к водопадам Лазаревского

Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады

Алексей
Алексей – Гид из Лазаревского
Мой авторский маршрут поможет вам увидеть красивейшие 🤩, нетронутые цивилизацией места в окрестностях Лазаревского, до которых редко добираются туристы.

Вдоль русла ручья Хекуай мы доберемся до водопада Игристый, тайными тропами пройдем по живописному каньону, искупаемся в горной реке и насладимся абсолютной тишиной в Тигровой пещере.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 4 500 ₽ за экскурсию

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Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского

Что вас ожидает

Игристый водопад на ручье Хекуай
Мы прогуляемся вверх по течению живописного горного ручья Хекуай. Не спеша исследуем русло ручья и окружающий его лес 🌳, насладимся прохладой и уединением. А вскоре услышим звук срывающегося со скалы водного потока и окажемся у 18-метрового водопада Игристый. Здесь вы сможете передохнуть, сделать отличные фотографии 📸, а в солнечную погоду даже отыщете радугу в прохладных брызгах.

Секретными тропами — к Тигровой пещере
Затем мы свернем с проторенных маршрутов: как местный житель я изучил все уголки в окрестностях Лазаревского, поэтому помогу вам почувствовать себя первопроходцами. Мы спустимся в прохладный каньон, куда редко ступает нога туриста, отыщем еще 4 водопада, выпьем у одного из них горячего чаю, а потом искупаемся в верховье горной реки Псезуапсе. Кроме того, мы заглянем в просторную пещеру Тигровая, прикоснемся к ее текстурным сводам, а те, кто хотят испытать свои органы чувств, смогут в глубине пещеры на минуту выключить фонарики и оказаться в абсолютной тишине и темноте.

Организационные детали

  • Протяженность пешеходной части 7-9 км
  • Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу ручья, поэтому не подойдет для детей до 14 лет
  • В стоимость включено: трансфер из Лазаревского и обратно, вход на водопад «Игристый», чай/кофе у водопада
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
Авторский трекинг к водопадам Лазаревского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я родился, вырос и живу в Сочи. Много путешествую, но всегда возвращаюсь в любимый город. Хорошо знаю историю Сочи и соседних регионов. Окончательно и бесповоротно влюблен в Кавказские горы и Черное море и готов делиться этой любовью. Основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Лазаревского района Сочи и Туапсинского района.
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Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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