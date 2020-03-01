Маша проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше

Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов

Маша
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Маша – ваш гид
Этот небанальный маршрут приведет вас к самым древним, малопосещаемым и уединенным дольменам в окрестностях Лазаревского.

Вы увидите девственные природные ландшафты, исследуете святилище и мегалиты бронзового века.

Проплывете по подземному озеру в пещере Ведьм, сделаете маску из голубой глины и искупаетесь в горной реке.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
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Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше

Что вас ожидает

Пейзажи долины Аше
Часть маршрута вдоль реки Аше мы преодолеем на автомобиле, по пути любуясь изумрудными панорамами предгорий Западного Кавказа. А после начнется пешеходный отрезок пути к мегалитам Калежтам: мы перейдем горную реку по подвесному мосту, поднимемся на живописную возвышенность и с головой погрузимся в природные красоты.

Культура адыгов и тайны дольменов
Во время трекинга мы поговорим об истории этих мест и культуре коренных жителей — адыгов. Шаг за шагом по заповедным лесным тропам мы доберемся до дольменной группы Калежтам, где вас окружат тысячелетние мегалиты разных типов. Я расскажу о научном и альтернативном взгляде на происхождение дольменов, объясню их устройство и проведу вас к каменной стеле Менгир, охраняющей границы древнего святилища. А после по вашему желанию мы сможем посетить пещеру Ведьм с подземной рекой.

Освежиться в горной реке
Вернувшись из бронзового века в современность, опробуем природные спа-процедуры в долине Аше. На обратном пути мы остановимся на живописном берегу реки, рядом с месторождением целебной голубой глины. При желании вы сможете окунуться в прозрачно-бирюзовые воды Аше и совместить купание с косметическими глиняными масками.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут включает в себя подъем по горной тропе, поэтому рассчитан на активных путешественников старше 12 лет.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Лазаревском и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: билет в Пещеру Ведьм — 200 руб. с человека
  • С собой обязательно стоит взять удобную обувь (лучше взять также сандалии или тапочки для купания в море, т.к. нужно будет перейти речку вброд по камням), головной убор, бутылочку с водой и легкий перекус
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маша
Маша
Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
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Маша проводит ещё 2 экскурсии

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