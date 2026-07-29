Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Липецкой области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5300
₽
за всё
Исследовать Липецк через слух и обоняние, вкус и осязание
10000
₽
за всё
Почувствовать энергетику русской провинции и совершить путешествие по историческим эпохам
5
4 отзыва
8500
₽
за всё
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
4.9
15 отзывов
3800
₽
за всё
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
5
50 отзывов
6000
₽
за всё
Познакомиться с городом-крепостью - древним, как сама Русь
5
8 отзывов
3760
₽
за всё
Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого
5
183 отзыва
6350
₽
за всё
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
5
4 отзыва
4900
₽
за всё
Погулять по купеческому кварталу Старого Липецка и увидеть его главные места с гидом-краеведом
Обзорные по городам
4.9
15 отзывов
3800
₽
за всё
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
5
50 отзывов
6000
₽
за всё
Познакомиться с городом-крепостью - древним, как сама Русь
4.8
21 отзыв
6150
₽
за всё
Экскурсия начнется с Государственного университета имени Бунина, пройдем по Городскому парку, Пожарному депо XIX века. Затем увидим старинный Дом Заус...
4.9
32 отзыва
6650
₽
за всё
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
5
5 отзывов
7600
₽
за всё
Липецк — это не классическое туристическое направление. Липецк больше известен своими металлургическими заводами. Но в городе есть на что посмотреть, ...
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
8500
₽
за всё
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
5
66 отзывов
8500
₽
за всё
Погулять по старинным улочкам и узнать о героическом прошлом города и его знаменитых жителях
Последние отзывы об экскурсиях по Липецкой области
Ч
Дата посещения: 29 июл 2026
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Мария, очень профессиональная, внимательная. Очень интересно рассказывает. 2,5 часа пролетели незаметно.
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Р
Дата посещения: 27 мая 2025
Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и
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А
Большое спасибо за интересную экскурсию!
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А
Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод. Ещё раз, пользуясь случаем, хотел поблагодарить Жанну, за увлекательные истории про город.
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Д
Экскурсия очень понравилась! Елена - очень душевный и коммуникабельный человек и опытный экскурсовод, раскрывший город максимально полно за обозначенное количество
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Е
Прекрасный милый старинный город Елец открылся нам со всей своей красотой и гостеприимством благодаря Жанне. Экскурсия нам очень понравилась, все прошло на одном дыхании, несмотря на полуденный зной. Спасибо за задор и прекрасное настроение!
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М
Очень интересная, содержательная и увлекательная экскурсия! Елена - настоящий профессионал своего дела, горячо любит и безукоризненно знает свой замечательный город!
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Е
замечатеььная душевная экскурсия. теперь хотим приехать на спектакль!
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О
Прекрасная экскурсия, очень понравилось. Интересный рассказ, много узнали об истории города. Формат легкой прогулки подходит и детям, и взрослым. Огромное спасибо экскурсоводу Ольге)
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М
Чудесная экскурсия! Даже пасмурная погода нам не помешала. Жанна - отличный экскурсовод! Получили много информации о городе и известных горожанах. Даже детям-подросткам было интересно. Спасибо большое за отличный день!
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