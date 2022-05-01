Л Лидия 5 Отзыв на: Липецкие этюды Потрясающее знание города и любовь к нему - вот что первое приходит в голову вспоминая о экскурсоводе. Все проходит в лёгкой ненавязчивой но в тоже время увлекательной форме.

В Валерия 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Здравствуйте,мы очень восхищаемся проведённой Еленой экскурсией. Благодаря ей мы влюбились в этот российский городок. Экскурсия была очень познавательной,интересной и насыщенной. Огромная благодарность Елене за её добродушное отношение к людям.

С Сергей 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Прекрасная экскурсия. Глубокое знание края. Спасибо большое!

Е Евгения 5 Отзыв на: Липецк: путешествие длиною в 300 лет Экскурсия очень нам понравилась! Гид Александр прекрасно знает материал, вовлечён, и мало того, сам знаком с некоторыми героями событий, о которых рассказывает. Повествование доступное и интересное даже для детей. Считаю, что данную информацию должен знать каждый житель нашего города, поэтому всем рекомендую эту экскурсию!

И Инна 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Большое спасибо, Елена! Это был чудесный день, проведённый в вашем старинном городе. История города в архитектуре, интересные факты жизни и творчества знаменитых писателей Бунина и Пришвина, художника Жукова, композитора Хренникова, купцов меценотов. Интересная подача материала, подкреплённая историческими фактами и цитированием классиков.

О Олег 5 Отзыв на: Елец - место, где остановилось время Елена, большое Вам спасибо! Несмотря на ненастную погоду, впечатления от экскурсии и от самого города самые замечательные. Все четко и по делу. Много интересной и полезной информации, и при этом Елена не грузит слушателей бесконечной чередой дат и фамилий, сконцентрировавшись на основных событиях и личностях. Отдельная благодарность Елене за личное знакомство с художником Юрием Константиновичем Аносовыми его супругой, а также с Евгением Павловичем Крикуновым - легендарной личностью Ельца. Благодаря этому город открылся нам с совершенно другой стороны. Всем, кто интересуется живописью, настоятельно рекомендуем.

С Сергей 5 Отзыв на: Святыни Задонска: поездка из Ельца Моим гидом был Вячеслав Александрович (Елена предоставила замену). По пути в Задонск он много поведал мне малоизвестных фактов из истории Ельца и людях, с ним связанных (писателе Пришвине, философе Розанове и др.). Посетили три монастыря и храмовый комплекс в Кашарах. Вячеслав отлично разбирается в истории православия на Липецкой земле, очень интересно и увлеченно рассказывает о ней. Всем рекомендую эту экскурсию.

А Анастасия 5 Отзыв на: Елец - место, где остановилось время Я, конечно, предполагала, что будет здорово, но не думала, что настолько! Елец совершенно прекрасный! Огромное спасибо Елене за то, что открыла нам этот город. Она с таким живым интересом, любовью, даже азартом рассказывает о Ельце, нет шансов устоять) Убедилась, что взять экскурсию было отличной идеей, ведь как иначе узнаешь столько интересных мелочей, увидишь столько чудесных мест в ограниченное время? Елена, благодарим от души от всей нашей компании! Наш Серёжа до сих пор под впечатлением от отражения города в куполе храма) Теперь вернёмся в тёплое время года. Ну и про оперу помним, конечно)

Е Елена 5 Отзыв на: Елец - место, где остановилось время Очень интересная и насыщенная экскурсия. Нам всё понравилось. Обязательно вернёмся в Елец. Спасибо большое Елене!

А Анна 5 Отзыв на: Елец - место, где остановилось время Отличная экскурсия с замечательным гидом Еленой. Она прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом, любит и знает свой город. Елец покорил! Обязательно вернемся летом, чтобы еще раз насладиться необыкновенными видами города!

Г Галина 5 Отзыв на: Липецкие этюды Всем привет! Экскурсию заказывали прям в дороге. Спасибо Елене, откликнулась и предложила связаться с Андреем! Отличный экскурсовод и рассказчик. Попали в сильнейший снегопад, но нам было так интересно, что и не замечали непогоду. Прогулка по чудному городу длилась 2,5 часа. Открыли для себя город. Спасибо!!!!

С Станислав 5 Отзыв на: Знакомство с Липецком Для нас экскурсию проводила Елена. В Липецке жили некоторое время назад, но даже в этом случае экскурсия была достаточно интересна и познавательна, позволила увидеть город с разных ракурсов времени. Елена прислушивалась к нашим пожеланиям, гибко подходила к маршруту. В итоге экскурсия заняла 3.5 часа.

С Сергей 5 Отзыв на: Знакомство с Липецком Январь. Рождественские каникулы. Мы выбрали для поездки город Липетск. И не пожалели! Познакомиться с городом помогла Елена. Экскурсия получилась великолепная!!! Нам не помешал даже снегопад! Елена, эрудированный, раносторонний, увлеченный историей липетского края и современностью города человек, помогла нам увидеть всю многогранность Липетска. Она учла особенность нашей возрастной группы и сделала прогулку необременительной, насыщенной и замечательной! Мы стали ее поклонниками! Спасибо большое!

М Марина 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Огромное спасибо Елене! Экскурсия была увлекательной и познавательной. О Ельце мы абсолютно ничего не знали, слышали только название. Благодаря Елене мы открыли для себя Елец прекрасный! В городе как будто остановилось время. Обязательно вернемся весной и летом, чтобы увидеть город в зелени садов и если повезет снова прогуляться с Еленой по его улицам.

И Ирина 5 Отзыв на: Елец - место, где остановилось время Восторг! Умно, емко, красиво!

Н Наталья 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Экскурсия понравилась, Елена очень приятный экскурсовод. Видимо очень влюблена в Бунина, очень много было сказано о нем!!!

И Ирина 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Чудесный экскурсовод, знающий ответы на все вопросы!

Е Елена 5 Отзыв на: Елец - прогулка по уездному городу Мы в восторге! Правда Елена, к сожалению, приболела. Но она нашла нам краеведа Вячеслава. И взрослые и дети 8, 14, 16 получили интересную информацию!!! Очень интересно, насыщенно, но не сухо. Столько мелочей увидели, не видимых обывателю, по тропинкам, куда не додумаешься завернуть. И все с такой любовью к краю и к истории. А Вячеслава даже знал наш экскурсовод в Воронеже! Мы гуляли с знаменитостью! Спасибо

С Светлана 5 Отзыв на: Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом - работа". С первых же минут пребывания на территории усадьбы ощущаешь гармонию и умиротворение. Жизнь здесь течёт совсем в другом темпе, как будто замедляется… Выходишь из машины, и перед твоим взором открывается бескрайний луг, залитый солнечными лучами, лёгкий ветерок развевает волосы, чувствуется аромат душистых трав, к небесам тянутся купола старинного храма с колокольней… У входа в храм вас встретит обаятельная рассказчица и в одном лице коренная жительница этих мест - гид Галина Алексеевна. Будучи учителем истории по профессии, она очень увлекательно расскажет вам о каждом уголке усадьбы и о людях, которые имеют непосредственное к ней отношение. На территории множество древних построек, от стен которых веет стариной. Многие из них были разрушены и в данный момент частично восстановлены. Столько захватывающих историй о былых временах, о людях, оставивших свой след в истории и культуре государства Российского. В них и факты, и драма, и любовь… Атмосфера и дух дворянского имения, слушаешь и будто на машине времени перемещаешься в ту эпоху, погружаешься в их мир и ценности, видишь оживающие картинки из прошлого… После основной части экскурсии оставьте на прогулку часа 2-3, не пожалеете. Детям наверняка понравится контактный зоопарк и игровая площадка, взрослым - живописные пруды и места для отдыха у реки Дон. Есть оборудованные мангальные зоны, можно покататься на лодочках или просто погулять, наслаждаясь живописными пейзажами. Отдельно хочется уделить внимание нереально атмосферному ресторану "Бальмонт" на территории имения. Он стоит того, чтобы забронировать столик и хотя бы раз его посетить. Огромный камин, интерьер под старину, на каждом столе, накрытым белоснежной скатертью, роскошные подсвечники с горящими свечами, на стенах канделябры, картины, фотографии… Всё это, включая прекрасную музыку и официантов, одетых в стилизованные крестьянские наряды, меню с причудливыми названиями блюд, погружает вас в удивительный мир храбрых рыцарей и прекрасных дам, изысканных манер и этикета. Выбор кушаний - от старинных до современных - пестрит разнообразием и точно не оставит вас равнодушными. При всей красоте убранств здесь нет места пафосу. Ощущение уюта и гармонии, вкусно, сытно и очень комфортно - так, что уходить не хочется. Мечтаешь продлить эту сказку хотя бы ещё чуть-чуть. И обязательно - обязательно вернуться сюда снова!