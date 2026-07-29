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Экскурсии по Липецкой области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Липецкой области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Липецк
Елец

Индивидуальные экскурсии

Квест-экскурсия с завязанными глазами «Я вижу сердцем»
Квест-экскурсия с завязанными глазами «Я вижу сердцем»
5300
за всё
Исследовать Липецк через слух и обоняние, вкус и осязание
Липецк
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
10000
за всё
Почувствовать энергетику русской провинции и совершить путешествие по историческим эпохам
Липецк
Бунинский Елец
Бунинский Елец
5
4 отзыва
8500
за всё
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Елец
Липецк: три жизни одного города
Липецк: три жизни одного города
5
4 отзыва
3800
за всё
Место, где лечили нервы и сводили с ума
Липецк
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
4.9
15 отзывов
3800
за всё
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
Липецк
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
5
50 отзывов
6000
за всё
Познакомиться с городом-крепостью - древним, как сама Русь
Елец
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
5
8 отзывов
3760
за всё
Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого
Липецк
Елец - прогулка по уездному городу
Елец - прогулка по уездному городу
5
183 отзыва
6350
за всё
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
Елец
Купеческий Липецк
Купеческий Липецк
5
4 отзыва
4900
за всё
Погулять по купеческому кварталу Старого Липецка и увидеть его главные места с гидом-краеведом
Липецк

Обзорные по городам

Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
4.9
15 отзывов
3800
за всё
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
Липецк
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
5
50 отзывов
6000
за всё
Познакомиться с городом-крепостью - древним, как сама Русь
Елец
Обзорная экскурсия по Ельцу
Обзорная экскурсия по Ельцу
4.8
21 отзыв
6150
за всё
Экскурсия начнется с Государственного университета имени Бунина, пройдем по Городскому парку, Пожарному депо XIX века. Затем увидим старинный Дом Заус...
Елец
Липецкие этюды
Липецкие этюды
4.9
32 отзыва
6650
за всё
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
Липецк
Обзорная экскурсия по Липецку
Обзорная экскурсия по Липецку
5
5 отзывов
7600
за всё
Липецк — это не классическое туристическое направление. Липецк больше известен своими металлургическими заводами. Но в городе есть на что посмотреть, ...
Липецк

Туры на автомобиле

Бунинский Елец
Бунинский Елец
5
4 отзыва
8500
за всё
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Елец
Елец - место, где остановилось время
Елец - место, где остановилось время
5
66 отзывов
8500
за всё
Погулять по старинным улочкам и узнать о героическом прошлом города и его знаменитых жителях
Елец

Последние отзывы об экскурсиях по Липецкой области

Ч
Липецк: три жизни одного города
Дата посещения: 29 июл 2026
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Мария, очень профессиональная, внимательная. Очень интересно рассказывает. 2,5 часа пролетели незаметно.
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Р
Елец - прогулка по уездному городу
Дата посещения: 27 мая 2025
Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и
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стремление не просто познакомить гостей с его улицами и памятниками, но и оживить в их памяти судьбы замечательных соотечественников — Бунина, Пришвина, Хренникова — заслуживают самых высоких слов признательности. Вы щедро делились с нами удивительными фактами и историями, которые редко встретишь на страницах привычных путеводителей — именно такими сокровищами, извлечёнными из глубин архивов, по-настоящему богатеет душа путешественника. Двух часов оказалось ничтожно мало для столь захватывающего рассказа, время будто исчезло, растворившись в потоках воспоминаний и ярких образов. Мы невольно забывали даже взглянуть на часы — настолько живо и увлекательно вы вели нас по дорогам елецкого прошлого, открывая настоящие страницы истории одну за другой. Пусть крепкое здоровье будет вашим верным спутником, а вдохновение и далее ведёт вас по пути щедрого просветителя, позволяя вновь и вновь зажигать интерес к родному краю в сердцах слушателей. Спасибо вам за ваше мастерство, неутомимость и щедрость души.

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А
Елец - прогулка по уездному городу
Большое спасибо за интересную экскурсию!
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А
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод. Ещё раз, пользуясь случаем, хотел поблагодарить Жанну, за увлекательные истории про город.
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Д
Елец - место, где остановилось время
Экскурсия очень понравилась! Елена - очень душевный и коммуникабельный человек и опытный экскурсовод, раскрывший город максимально полно за обозначенное количество
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времени. Информация о городе, его истории и жителях подана очень комфортно: это не лекция монотонная, а живой диалог, и видно, что город свой Елена очень любит))) У нас было время и послушать, и посмотреть, и задать вопросы, и походить, и поудивляться))) Если честно, без экскурсии (то есть самостоятельно читать/искать информацию) Елец так не раскрылся бы для нас. Однозначно рекомендую!

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Е
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Прекрасный милый старинный город Елец открылся нам со всей своей красотой и гостеприимством благодаря Жанне. Экскурсия нам очень понравилась, все прошло на одном дыхании, несмотря на полуденный зной. Спасибо за задор и прекрасное настроение!
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М
Елец - прогулка по уездному городу
Очень интересная, содержательная и увлекательная экскурсия! Елена - настоящий профессионал своего дела, горячо любит и безукоризненно знает свой замечательный город!
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Мы тоже буквально влюбились в старинный, красивый и аутентичный русский город Елец! Обязательно приедем еще! Всем рекомендуем эту экскурсию! Большое спасибо Елене!

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Е
Елец - прогулка по уездному городу
замечатеььная душевная экскурсия. теперь хотим приехать на спектакль!
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О
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Прекрасная экскурсия, очень понравилось. Интересный рассказ, много узнали об истории города. Формат легкой прогулки подходит и детям, и взрослым. Огромное спасибо экскурсоводу Ольге)
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М
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Чудесная экскурсия! Даже пасмурная погода нам не помешала. Жанна - отличный экскурсовод! Получили много информации о городе и известных горожанах. Даже детям-подросткам было интересно. Спасибо большое за отличный день!
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