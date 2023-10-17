Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Только представьте, какими эффектными получатся кадры белоснежных вершин и суровых ледников в свете первых лучей солнца!
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мая
мая
мая
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июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 500 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Проживание. Будем жить в палатках — их предоставляем на время тура.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Уровень сложности. Средний. Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздами
Встречаемся в Махачкале и отправляемся в горы. Ехать будем на комфортабельном кроссовере с кондиционером, слушая аудиокниги. Дорога займёт около 3-4 часов, а по пути остановимся на перекус с кофе и круассанами.
Прибудем в аул Бурши и установим лагерь у горной речки. Поужинаем и ляжем спать.
Подход к подножию горы Пабаку
После завтрака возьмём рюкзаки и отправимся к подножию горы Пабаку. По пути будем любоваться цветущими альпийскими лугами и гуляющими по ним коровами, вдоволь надышимся свежим воздухом и перейдём горную речку.
Идти предстоит около 13 км. По желанию и за доплату вы сможете арендовать лошадь и прокатиться до места верхом. Разобьём лагерь у подножия и проведём вечер, любуясь звёздами над головой.
Покорение вершины и обратная дорога
Проснёмся до восхода солнца и начнём штурм. Дорога займёт около 4 часов — и вот уже мы встречаем рассвет на вершине. С высоты 3997 метров вам откроется головокружительный вид на ледники и заснеженные хребты. Сделаем эффектные кадры, спустимся к палаткам и начнём обратный путь. Вечером отправимся в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Питание
- Общее снаряжение (палатки, альпверёвка, карабины, горелка, посуда, рации)
- Фотосъёмка на цифровой фотоаппарат
- Услуги гида
- Сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, сидушка
- Аренда рюкзака, спальника, коврика (при необходимости) - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
С Казбеком мы связались за пару дней до отъезда и очень переживали, что и в этот раз гид окажется не профессионалом. Как же сильно мы ошибались! После определения даты поездки мы с Казбеком держали связь по WhatsApp и были приятно удивлены заинтересованностью гида в успехе наших выходных. Он все подробно разъяснял, уточнил наше физическое состояние, предлагал экипировку (но у нас была своя), сразу же осведомил по поводу питания и т. д. В назначенный день Казбек забрал нас с Махачкалы и мы в приятной компании с остановкой на кофе с неописуемым видом доехали до пункта назначения. Подробности путешествия рассказывать мы не будем, чтобы вы все прочувствовали самостоятельно. Однако, нельзя не отметить помощь нашего гида на многих участках пути (переход через горные речки, сложноватые участки тропы, само восхождение на Пабаку) для недостаточно опытного человека это было незаменимо!
Эту поездку мы с удовольствием рассказывали нашим знакомым и друзьям, поэтому если вы хотите успешно провести свое время в прекрасной компании, лучшего гида вы не найдете!
P.S. „Алхимик“ Пауло Коэльо во время дороги на машине запомнится нам на долго.
В этот раз погода не позволила нам подняться на саму Пабаку - к вечеру путь завалило снегом, сильный ветер, метель. Заночевали у подножья. Немного экстремально, но оно того стоило. В апреле берите спальники потеплее) Но лучше, как я понял, на Пабаку летом. Сама гора необычная, очень красивая, точно стоит на ней побывать. Казбек, спасибо тебе дорогой! Такие приключения в горах помогают если не переосмыслить жизнь, то точно посмотреть на нее с позитивной стороны. Очень надеюсь, еще увидимся! Обнимаю!