Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Авторский тур в Махачкале

Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом

5
2 отзыва
Не тур, а сплошная романтика: будем ночевать в палатках и считать звёзды вечерами, вдыхать ароматы цветущих альпийских лугов и дышать чистым горным воздухом, а желающие смогут ещё и прокатиться верхом. Кульминацией станет покорение вершины горы Пабаку — вы даже получите сертификат о восхождении.

Только представьте, какими эффектными получатся кадры белоснежных вершин и суровых ледников в свете первых лучей солнца!
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Проживание. Будем жить в палатках — их предоставляем на время тура.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Уровень сложности. Средний. Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздами

Встречаемся в Махачкале и отправляемся в горы. Ехать будем на комфортабельном кроссовере с кондиционером, слушая аудиокниги. Дорога займёт около 3-4 часов, а по пути остановимся на перекус с кофе и круассанами.

Прибудем в аул Бурши и установим лагерь у горной речки. Поужинаем и ляжем спать.

Встреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздамиВстреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздамиВстреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздами
2 день

Подход к подножию горы Пабаку

После завтрака возьмём рюкзаки и отправимся к подножию горы Пабаку. По пути будем любоваться цветущими альпийскими лугами и гуляющими по ним коровами, вдоволь надышимся свежим воздухом и перейдём горную речку.

Идти предстоит около 13 км. По желанию и за доплату вы сможете арендовать лошадь и прокатиться до места верхом. Разобьём лагерь у подножия и проведём вечер, любуясь звёздами над головой.

Подход к подножию горы ПабакуПодход к подножию горы ПабакуПодход к подножию горы ПабакуПодход к подножию горы Пабаку
3 день

Покорение вершины и обратная дорога

Проснёмся до восхода солнца и начнём штурм. Дорога займёт около 4 часов — и вот уже мы встречаем рассвет на вершине. С высоты 3997 метров вам откроется головокружительный вид на ледники и заснеженные хребты. Сделаем эффектные кадры, спустимся к палаткам и начнём обратный путь. Вечером отправимся в Махачкалу.

Покорение вершины и обратная дорогаПокорение вершины и обратная дорогаПокорение вершины и обратная дорогаПокорение вершины и обратная дорога

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Питание
  • Общее снаряжение (палатки, альпверёвка, карабины, горелка, посуда, рации)
  • Фотосъёмка на цифровой фотоаппарат
  • Услуги гида
  • Сертификат о восхождении
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, сидушка
  • Аренда рюкзака, спальника, коврика (при необходимости) - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завершение: Махачкала, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
17 окт 2023
Одной из основных целей нашей поездкой в Дагестан было восхождение на Пабаку, но мы и представить не могли каким приятным окажется наше путешествие.
С Казбеком мы связались за пару дней до отъезда и очень переживали, что и в этот раз гид окажется не профессионалом. Как же сильно мы ошибались! После определения даты поездки мы с Казбеком держали связь по WhatsApp и были приятно удивлены заинтересованностью гида в успехе наших выходных. Он все подробно разъяснял, уточнил наше физическое состояние, предлагал экипировку (но у нас была своя), сразу же осведомил по поводу питания и т. д. В назначенный день Казбек забрал нас с Махачкалы и мы в приятной компании с остановкой на кофе с неописуемым видом доехали до пункта назначения. Подробности путешествия рассказывать мы не будем, чтобы вы все прочувствовали самостоятельно. Однако, нельзя не отметить помощь нашего гида на многих участках пути (переход через горные речки, сложноватые участки тропы, само восхождение на Пабаку) для недостаточно опытного человека это было незаменимо!
Эту поездку мы с удовольствием рассказывали нашим знакомым и друзьям, поэтому если вы хотите успешно провести свое время в прекрасной компании, лучшего гида вы не найдете!
P.S. „Алхимик“ Пауло Коэльо во время дороги на машине запомнится нам на долго.
Е
6 окт 2023
"Невероятное приключение! Огромная благодарность Казбеку за организацию на самом высоком уровне! Дагестан - это сказка! Обязательно вернусь и всем рекомендую посетить страну гор!
В этот раз погода не позволила нам подняться на саму Пабаку - к вечеру путь завалило снегом, сильный ветер, метель. Заночевали у подножья. Немного экстремально, но оно того стоило. В апреле берите спальники потеплее) Но лучше, как я понял, на Пабаку летом. Сама гора необычная, очень красивая, точно стоит на ней побывать. Казбек, спасибо тебе дорогой! Такие приключения в горах помогают если не переосмыслить жизнь, то точно посмотреть на нее с позитивной стороны. Очень надеюсь, еще увидимся! Обнимаю!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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