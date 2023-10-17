Одной из основных целей нашей поездкой в Дагестан было восхождение на Пабаку, но мы и представить не могли каким приятным окажется наше путешествие.

С Казбеком мы связались за пару дней до отъезда и очень переживали, что и в этот раз гид окажется не профессионалом. Как же сильно мы ошибались! После определения даты поездки мы с Казбеком держали связь по WhatsApp и были приятно удивлены заинтересованностью гида в успехе наших выходных. Он все подробно разъяснял, уточнил наше физическое состояние, предлагал экипировку (но у нас была своя), сразу же осведомил по поводу питания и т. д. В назначенный день Казбек забрал нас с Махачкалы и мы в приятной компании с остановкой на кофе с неописуемым видом доехали до пункта назначения. Подробности путешествия рассказывать мы не будем, чтобы вы все прочувствовали самостоятельно. Однако, нельзя не отметить помощь нашего гида на многих участках пути (переход через горные речки, сложноватые участки тропы, само восхождение на Пабаку) для недостаточно опытного человека это было незаменимо!

Эту поездку мы с удовольствием рассказывали нашим знакомым и друзьям, поэтому если вы хотите успешно провести свое время в прекрасной компании, лучшего гида вы не найдете!

P.S. „Алхимик“ Пауло Коэльо во время дороги на машине запомнится нам на долго.