Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Крупнейший песчаный бархан в Европе — одна из визитных карточек Дагестана. На экскурсии вы не просто посетите это место, но и откроете его с малоизвестных сторон. Кроме того, я отвезу вас в нетуристическое ущелье и познакомлю с историей двух древних поселений. А с секретных смотровых перед вами предстанет чудесный вид на столицу и каспийское побережье.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Белое солнце пустыни
Песчаный бархан Сарыкум — удивительный памятник природы. Вы узнаете, что делает его таким особенным. Услышите о местных загадках, одна из которых связана с рекой Шураозень. Посетите места съёмок культового фильма. И увидите бархан с неизведанных ракурсов, пройдя по моему авторскому маршруту.
Ущелье Марковых и секретные смотровые
Также мы с вами посетим место, где располагалось поселение 11-12 вв. И поднимемся на смотровую площадку на перевале (в посёлке Ленинкент), с которой открывается вид на горные ворота и бархан Сарыкум. После я отвезу вас в посёлок Тарки, который упоминается в 8 веке как один из древнейших населённых пунктов Дагестана. Вы узнаете о его исторической роли и откроете малоизвестные виды на всю Махачкалу и береговую линию от Каспийска до Сулака.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто (внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 2015 г., кроссовере KIA Sportage IV 2019 г. или седане бизнес-класса Toyota Camry 2017 г.).
- Есть детские автокресла. Для каждого участника в салоне приготовлена бутылка питьевой воды.
- Пешие прогулки несложные, подходят людям любого возраста. Возьмите с собой головной убор и позаботьтесь об удобной обуви.
- Можем организовать небольшой пикник при хорошей погоде — палатка и матрас всегда есть в машине
- Дополнительные расходы: питание в кафе (есть на территории бархана)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 67 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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