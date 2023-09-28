Крупнейший песчаный бархан в Европе — одна из визитных карточек Дагестана. На экскурсии вы не просто посетите это место, но и откроете его с малоизвестных сторон. Кроме того, я отвезу вас в нетуристическое ущелье и познакомлю с историей двух древних поселений. А с секретных смотровых перед вами предстанет чудесный вид на столицу и каспийское побережье.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Белое солнце пустыни

Песчаный бархан Сарыкум — удивительный памятник природы. Вы узнаете, что делает его таким особенным. Услышите о местных загадках, одна из которых связана с рекой Шураозень. Посетите места съёмок культового фильма. И увидите бархан с неизведанных ракурсов, пройдя по моему авторскому маршруту.

Ущелье Марковых и секретные смотровые

Также мы с вами посетим место, где располагалось поселение 11-12 вв. И поднимемся на смотровую площадку на перевале (в посёлке Ленинкент), с которой открывается вид на горные ворота и бархан Сарыкум. После я отвезу вас в посёлок Тарки, который упоминается в 8 веке как один из древнейших населённых пунктов Дагестана. Вы узнаете о его исторической роли и откроете малоизвестные виды на всю Махачкалу и береговую линию от Каспийска до Сулака.

Организационные детали