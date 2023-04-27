Культурная столица ДагестанаДобро пожаловать, дорогие гости! Сегодня вас ждет путешествие в один из самых старых городов России и Дагестана — Дербент. В ходе нашей увлекательной экскурсии вас будут сопровождать невероятные виды на виноградные поля, а гид с удовольствием расскажет вам о культуре и истории Дагестана, а также его народе. По ключевым местам ДербентаНашей первой остановкой в Дербенте станет цитадель Нарын-Кала — солнечная крепость с величественными башнями, фотогеничный вид которых всегда впечатляет туристов. Мы также посетим старейшую мечеть во всей Европе — Джума-мечеть, а после отъедем чуть дальше, за 20 километров от города. Здесь, на берегу Каспия, расположено уникальное открытие советского государства — экраноплан «Лунь», масштабы которого вас точно удивят.

Приятное завершение дняПо возвращении в город вы попробуете вкуснейшею национальную кухню, а затем направитесь к Армянскому храму. Мы также заглянем в небольшой музейный комплекс — «Дом Петра I», а вечером прогуляемся по декорированной набережной Дербента.