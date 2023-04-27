Путешествие в самый южный город России - Дербент

Экскурсия в Дербент: посетите крепость Нарын-Кала и экраноплан «Лунь»

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Дербент — один из древнейших городов России, признан культурным центром Республики Дагестан.

В ходе нашего путешествия вы осмотрите древние каменные дома, прогуляетесь по мощенным улицам, увидите впечатляющую своей мощью крепость Нарын-Кала.

Здесь также расположилась одна из старейших мечетей Европы, а берег моря охраняет советский Каспийский монстр, экраноплан «Лунь». Приготовьтесь познакомиться поближе с культурным наследием Дагестана!
Путешествие в самый южный город России - Дербент
Путешествие в самый южный город России - Дербент
Путешествие в самый южный город России - Дербент
Путешествие в самый южный город России - Дербент
Путешествие в самый южный город России - Дербент
Путешествие в самый южный город России - Дербент
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Что вас ожидает:

  • Дербент
  • Цитадель Нарын-Кала
  • Джума-мечеть
  • Армянский храм
  • Экраноплан «Лунь»
  • Дом Петра 1
  • Набережная города Дербент
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Культурная столица ДагестанаДобро пожаловать, дорогие гости! Сегодня вас ждет путешествие в один из самых старых городов России и Дагестана — Дербент. В ходе нашей увлекательной экскурсии вас будут сопровождать невероятные виды на виноградные поля, а гид с удовольствием расскажет вам о культуре и истории Дагестана, а также его народе. По ключевым местам ДербентаНашей первой остановкой в Дербенте станет цитадель Нарын-Кала — солнечная крепость с величественными башнями, фотогеничный вид которых всегда впечатляет туристов. Мы также посетим старейшую мечеть во всей Европе — Джума-мечеть, а после отъедем чуть дальше, за 20 километров от города. Здесь, на берегу Каспия, расположено уникальное открытие советского государства — экраноплан «Лунь», масштабы которого вас точно удивят.
Приятное завершение дняПо возвращении в город вы попробуете вкуснейшею национальную кухню, а затем направитесь к Армянскому храму. Мы также заглянем в небольшой музейный комплекс — «Дом Петра I», а вечером прогуляемся по декорированной набережной Дербента.

Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Комфортный автомобиль
Что не входит
  • Личные расходы.
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с вами для согласования места встречи.
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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