Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун

Экскурсия по Чеченской республикe

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Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями трех городов Чеченской Республики, которые оставили важный след в истории России и даже Европы.

Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много занимательных фактов об этом крае.
Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун
Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун
Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун
Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун
Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун
Экскурсия по Чеченской республикe: Грозный, Шали и Аргун
Ближайшие даты:
8
апр
15
апр
22
апр
29
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • «Грозный-Сити»
  • Проспект Путина
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
  • Музей им. Ахмата-Хаджи Кадырова
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Жемчужины Чеченской РеспубликиПриглашаем вас в тур по Чеченской Республике — сокровищнице кавказских достопримечательностей. Наш путь начнется в городе Аргун, где мы полюбуемся на «Сердце Матери» — первую в России мечеть, которая была выполнена в стиле хай-тек, что особенно приковывает внимание туристов. На нашей следующей остановке в Шали мы сможем посмотреть на великолепную мечеть «Гордость мусульман», признанной самой крупной во всей Европе. И неудивительно, ведь это мощное здание способно вместить в себя до 30 тысяч человек! После того, как мы насладимся красотой этого архитектурного памятника, мы попадем в город Грозный и восхитимся великолепием «Сердца Чечни», а еще сможем прогуляться по проспекту Путина.
Этот тур расскажет вам, насколько гостеприимны местные жители, каковы на вкус их блюда и какие цветы растут в главном парке республики.

вторник,четверг,суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Сопровождение гидом
  • Билеты на смотровую площадку (высотка «Грозный-Сити»)
  • Билеты в музей им. Ахмата-Хаджи Кадырова
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 8 А
Когда и сколько длится?
Когда: вторник,четверг,суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Вы сможете связаться с гидом для обсуждения необходимых вопросов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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