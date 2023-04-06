Жемчужины Чеченской РеспубликиПриглашаем вас в тур по Чеченской Республике — сокровищнице кавказских достопримечательностей. Наш путь начнется в городе Аргун, где мы полюбуемся на «Сердце Матери» — первую в России мечеть, которая была выполнена в стиле хай-тек, что особенно приковывает внимание туристов. На нашей следующей остановке в Шали мы сможем посмотреть на великолепную мечеть «Гордость мусульман», признанной самой крупной во всей Европе. И неудивительно, ведь это мощное здание способно вместить в себя до 30 тысяч человек! После того, как мы насладимся красотой этого архитектурного памятника, мы попадем в город Грозный и восхитимся великолепием «Сердца Чечни», а еще сможем прогуляться по проспекту Путина.

Этот тур расскажет вам, насколько гостеприимны местные жители, каковы на вкус их блюда и какие цветы растут в главном парке республики.