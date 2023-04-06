Экскурсия по Чеченской республикe
Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями трех городов Чеченской Республики, которые оставили важный след в истории России и даже Европы.
Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много занимательных фактов об этом крае.
Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много занимательных фактов об этом крае.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце Чечни»
- «Грозный-Сити»
- Проспект Путина
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
- Музей им. Ахмата-Хаджи Кадырова
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужины Чеченской РеспубликиПриглашаем вас в тур по Чеченской Республике — сокровищнице кавказских достопримечательностей. Наш путь начнется в городе Аргун, где мы полюбуемся на «Сердце Матери» — первую в России мечеть, которая была выполнена в стиле хай-тек, что особенно приковывает внимание туристов. На нашей следующей остановке в Шали мы сможем посмотреть на великолепную мечеть «Гордость мусульман», признанной самой крупной во всей Европе. И неудивительно, ведь это мощное здание способно вместить в себя до 30 тысяч человек! После того, как мы насладимся красотой этого архитектурного памятника, мы попадем в город Грозный и восхитимся великолепием «Сердца Чечни», а еще сможем прогуляться по проспекту Путина.
Этот тур расскажет вам, насколько гостеприимны местные жители, каковы на вкус их блюда и какие цветы растут в главном парке республики.
вторник,четверг,суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Сопровождение гидом
- Билеты на смотровую площадку (высотка «Грозный-Сити»)
- Билеты в музей им. Ахмата-Хаджи Кадырова
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 8 А
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник,четверг,субботаЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Вы сможете связаться с гидом для обсуждения необходимых вопросов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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