Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — аул Чирката. Оно похоже на огромный муравейник, созданный из каменных домиков. А рядом — ущелья, водопады, каньоны и суровые горы Кавказа, каких вы ещё не видели.
Вы исследуете древнее дагестанское селение и грохочущий водопад, а также при желании покатаетесь на катере.
Вы исследуете древнее дагестанское селение и грохочущий водопад, а также при желании покатаетесь на катере.
Описание экскурсии
- Гимринский автомобильный тоннель — самый большой горный тоннель в России, длина которого 4303 метра. Дорога сквозь него приведёт нас в горные районы
- Гимринская оборонительная башня — она была построена для защиты аула Гимры первым имамом Гизимагомедом
- Место слияния двух горных рек — здесь берёт начало знаменитый Сулакский каньон. По желанию вы сможете прогуляться на катере и насладиться пейзажами гор
- Культурно-исторический комплекс «Ахульго» — мемориал памяти военных событий 1839 года
- Село Чирката, в котором мы остановимся на обед
- Несложный треккинг вдоль русла реки до водопада Инккуб
Обратите внимание: поездка не предполагает экскурсионного сопровождения и содержательных рассказов.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот (с кондиционером)
- Дополнительно оплачиваются: прогулка на катере — 6000 рублей за группу, обед — 500 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдула — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 384 туристов
Родился и вырос в Дагестане, живу здесь и сейчас. Любовь к горам природе и к родине у меня в крови. Обещаю интересную и запоминающую поездку!
Входит в следующие категории Махачкалы
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