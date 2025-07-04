Мы покажем вам самые живописные места Хунзахского района! Вы пройдёте по глубокому каньону и насладитесь горными пейзажами, сфотографируетесь у Ирганайского водохранилища с кристально чистой водой и посетите знаменитые водопады.
Наша цель — показать вам Дагестан таким, каким знаем его мы — безопасным, комфортным и гостеприимным.
Описание экскурсии
Гимринский тоннель. Проедем по одному из самых длинных тоннелей в России.
Ирганайское водохранилище. Остановимся у чистейшей водной глади, чтобы сделать яркие фотографии.
Цолотлинский каньон. Прогуляемся вдоль глубочайшего каньона в Дагестане.
Хунзахские водопады. Вы увидите удивительные водопады — высокие и живописные.
Парк Матлас. Здесь можно прокатиться на зиплайне, а ещё — попробовать местную чурчхелу и насладиться панорамой гор.
Каменная чаша. Финальная остановка — природное образование с живописным ландшафтом и чистым горным воздухом.
Примерный тайминг поездки:
- Дорога от Махачкалы до первой локации — 1,5 часа
- Дорога между локациями — от 40 минут до 1 часа
- Дорога от Каменной чаши до Махачкалы — 3 часа
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser
- Рекомендованный возраст 10+
- Дополнительно оплачивается по желанию: зиплайн — 1000–1500 ₽ за чел., обед
- Маршрут лёгкий и требует минимальной физической подготовки. В случае плохой погоды мы предложим вам перенос, либо альтернативный маршрут
- В поездке вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 36 туристов
Салам Алейкум! Всем привет! Меня зовут Магомед. С 2021 года я с большой любовью организую со своей командой незабываемые джип-туры по Дагестану для наших гостей. Почему именно мы? Мы проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
5 июл 2025
Всем все очень понравилось. Экскурсия лёгкая, отлично подойдёт тем, кто только приехал в Дагестан что бы насладиться отличными видами. Экскурсию провел Гасан, интересно рассказал о достопримечательностях, культуре и быте народов Дагестана.
Л
Левин
10 июн 2025
Незабываемое путешествие, насыщенная программа, отличная организация! Благодарю всю команду, все было на высшем уровне. Желаю успехов и развития, жду с нетерпением новую программу с другими локациями
Зайцев
5 июн 2025
Путешествие было замечательным, спасибо Магомеду! Программа тура очень насыщенная и интересная: завораживающие горы, познавательные экскурсии, доброжелательные люди, вкусная еда. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым посетить Дагестан.
А
Александра
3 июн 2025
Были на экскурсии в Хунзах с Магомедом — очень понравилось! Он сразу расположил к себе, общительный, с чувством юмора. По дороге много рассказывал про Дагестан, историю, местные традиции — слушать
Татьяна
28 мая 2025
Были на однодневной экскурсии в Хунзах с гидом Мухаммадом — всё прошло просто отлично!
Очень красивые места: горы, водопады, невероятные виды. Мухаммад — отличный рассказчик и приятный человек, делился интересными фактами, отвечал на все вопросы, помогал с фото. Атмосфера была дружелюбная и лёгкая, всё организовано чётко и комфортно. Поездка оставила кучу впечатлений!
Спасибо большое, рекомендую!
Анастасия
23 мая 2025
Побывать в горах Дагестана — мечта, а побывать там с таким человеком как Магомед— настоящее везение! С первых минут стало понятно, что мы в надёжных руках: маршрут продуман до мелочей,
Т
Татьяна
21 мая 2025
Побывали в Хунзахском районе с гидом Магомедом — это было потрясающее путешествие, которое запомнится надолго!
Маршрут был идеально продуман: мы увидели не только самые знаковые места — водопад Тобот, Хунзахское плато
А
Александр
20 мая 2025
Невероятно насыщенный эмоциями и красотами день!
Спасибо большое нашему гиду Магомеду за незабываемую экскурсию в горный Дагестан.
Фотографии не передадут той красоты, которую мы увидели, поэтому советуем каждому посетить эти незабываемые места
Хунзах удивил своими водопадами и каньоном.
Еще раз спасибо нашему гиду за познавательные рассказы про обычаи и традиции региона, за локации которые обычные путешественники не могут увидеть 😊👍
