Хунзах - вершина красоты Дагестана

Насладиться величием гор и каскадом водопадов в самом сердце республики (из Махачкалы)
Мы покажем вам самые живописные места Хунзахского района! Вы пройдёте по глубокому каньону и насладитесь горными пейзажами, сфотографируетесь у Ирганайского водохранилища с кристально чистой водой и посетите знаменитые водопады.

Наша цель — показать вам Дагестан таким, каким знаем его мы — безопасным, комфортным и гостеприимным.
5
8 отзывов
Хунзах - вершина красоты Дагестана
Хунзах - вершина красоты Дагестана
Хунзах - вершина красоты Дагестана

Описание экскурсии

Гимринский тоннель. Проедем по одному из самых длинных тоннелей в России.

Ирганайское водохранилище. Остановимся у чистейшей водной глади, чтобы сделать яркие фотографии.

Цолотлинский каньон. Прогуляемся вдоль глубочайшего каньона в Дагестане.

Хунзахские водопады. Вы увидите удивительные водопады — высокие и живописные.

Парк Матлас. Здесь можно прокатиться на зиплайне, а ещё — попробовать местную чурчхелу и насладиться панорамой гор.

Каменная чаша. Финальная остановка — природное образование с живописным ландшафтом и чистым горным воздухом.

Примерный тайминг поездки:

  • Дорога от Махачкалы до первой локации — 1,5 часа
  • Дорога между локациями — от 40 минут до 1 часа
  • Дорога от Каменной чаши до Махачкалы — 3 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser
  • Рекомендованный возраст 10+
  • Дополнительно оплачивается по желанию: зиплайн — 1000–1500 ₽ за чел., обед
  • Маршрут лёгкий и требует минимальной физической подготовки. В случае плохой погоды мы предложим вам перенос, либо альтернативный маршрут
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 36 туристов
Салам Алейкум! Всем привет! Меня зовут Магомед. С 2021 года я с большой любовью организую со своей командой незабываемые джип-туры по Дагестану для наших гостей. Почему именно мы? Мы проводим
увлекательные программы на комфортабельных автомобилях по всем популярным направлениям Дагестана. Создаём поездки на любой вкус и подберём для вас идеальный маршрут. Каждая наша поездка продумана до мелочей, чтобы вы получили максимум впечатлений и комфорта. С нашей командой вы погрузитесь в культуру и традиции Дагестана, увидите его величественные пейзажи и познакомитесь с гостеприимными местными жителями. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы ваше путешествие было наполнено яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Екатерина
5 июл 2025
Всем все очень понравилось. Экскурсия лёгкая, отлично подойдёт тем, кто только приехал в Дагестан что бы насладиться отличными видами. Экскурсию провел Гасан, интересно рассказал о достопримечательностях, культуре и быте народов Дагестана.
Левин
10 июн 2025
Незабываемое путешествие, насыщенная программа, отличная организация! Благодарю всю команду, все было на высшем уровне. Желаю успехов и развития, жду с нетерпением новую программу с другими локациями
Незабываемое путешествие, насыщенная программа, отличная организация! Благодарю всю команду, все было на высшем уровне. Желаю успехов
Зайцев
Зайцев
5 июн 2025
Путешествие было замечательным, спасибо Магомеду! Программа тура очень насыщенная и интересная: завораживающие горы, познавательные экскурсии, доброжелательные люди, вкусная еда. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым посетить Дагестан.
Путешествие было замечательным, спасибо Магомеду! Программа тура очень насыщенная и интересная: завораживающие горы, познавательные экскурсии, доброжелательные
Александра
3 июн 2025
Были на экскурсии в Хунзах с Магомедом — очень понравилось! Он сразу расположил к себе, общительный, с чувством юмора. По дороге много рассказывал про Дагестан, историю, местные традиции — слушать
было интересно.
Виды в Хунзахе просто нереальные, особенно водопад и плато. Всё прошло спокойно, без суеты, но в то же время насыщенно. Гид помог сделать классные фото, подсказал, где лучше остановиться.
Поездка оставила только тёплые впечатления.
Смело рекомендую тем, кто хочет увидеть настоящий Дагестан.

Спасибо!

Татьяна
Татьяна
28 мая 2025
Были на однодневной экскурсии в Хунзах с гидом Мухаммадом — всё прошло просто отлично!
Очень красивые места: горы, водопады, невероятные виды. Мухаммад — отличный рассказчик и приятный человек, делился интересными фактами, отвечал на все вопросы, помогал с фото. Атмосфера была дружелюбная и лёгкая, всё организовано чётко и комфортно. Поездка оставила кучу впечатлений!
Спасибо большое, рекомендую!
Анастасия
Анастасия
23 мая 2025
Побывать в горах Дагестана — мечта, а побывать там с таким человеком как Магомед— настоящее везение! С первых минут стало понятно, что мы в надёжных руках: маршрут продуман до мелочей,
никаких спешек и суеты — всё в комфортном темпе и с настоящей заботой о гостях.

Магомед — очень открытый, доброжелательный и эрудированный человек. Он не просто показывал локации, а погружал нас в жизнь горного Дагестана — рассказывал о местных обычаях, людях, природе. Особенно запомнилось, как он говорил про свой родной край — с такой гордостью и теплотой, что невольно начинаешь влюбляться в эти места.

Поездка в Хунзах, оставила тёплое послевкусие, и влюбила в горы Дагестана окончательно, поэтому мы уже начали планировать новое путешествие в Дагестан. Спасибо, Магомед!

Побывать в горах Дагестана — мечта, а побывать там с таким человеком как Магомед— настоящее везение!Побывать в горах Дагестана — мечта, а побывать там с таким человеком как Магомед— настоящее везение!Побывать в горах Дагестана — мечта, а побывать там с таким человеком как Магомед— настоящее везение!Побывать в горах Дагестана — мечта, а побывать там с таким человеком как Магомед— настоящее везение!
Татьяна
21 мая 2025
Побывали в Хунзахском районе с гидом Магомедом — это было потрясающее путешествие, которое запомнится надолго!
Маршрут был идеально продуман: мы увидели не только самые знаковые места — водопад Тобот, Хунзахское плато
и Матласские водопады — но и укромные уголки, о которых знают только местные.

Магомед — настоящий профессионал и человек с большой душой. Он не просто показал нам красоты Дагестана, а передал любовь к своей земле. Рассказывал много интересных фактов, делился историями, помогал с фотографиями и заботился о комфорте всех.

Отдельное спасибо за атмосферу — чувствовали себя как в путешествии с друзьями. Очень тёплое и искреннее общение, ни капли формальности.

Если хотите увидеть настоящий Дагестан и прочувствовать его дух — вам точно к Магомеду! Рекомендуем от всей души!

Побывали в Хунзахском районе с гидом Магомедом — это было потрясающее путешествие, которое запомнится надолго!
Александр
20 мая 2025
Невероятно насыщенный эмоциями и красотами день!
Спасибо большое нашему гиду Магомеду за незабываемую экскурсию в горный Дагестан.
Фотографии не передадут той красоты, которую мы увидели, поэтому советуем каждому посетить эти незабываемые места
Хунзах удивил своими водопадами и каньоном.
Еще раз спасибо нашему гиду за познавательные рассказы про обычаи и традиции региона, за локации которые обычные путешественники не могут увидеть 😊👍
Невероятно насыщенный эмоциями и красотами день!Невероятно насыщенный эмоциями и красотами день!Невероятно насыщенный эмоциями и красотами день!

Похожие экскурсии на «Хунзах - вершина красоты Дагестана»

В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
На машине
На микроавтобусе
10 часов
174 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по аварским горам. Минивэн, живописные виды и местная кухня сделают поездку незабываемой
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
1 апр в 08:15
4000 ₽ за человека
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Джиппинг
На машине
11 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Махачкалы
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
9 апр в 07:30
10 апр в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Джиппинг
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
Завтра в 06:00
1 апр в 06:00
29 880 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале