Отправьтесь к Сулакскому каньону — глубочайшему в Европе, где мощные скалы создают фантастические пейзажи.
Насладитесь прогулкой на катере по Чиркейскому водохранилищу, посетите смотровую площадку «Тёщин язык» и попробуйте свежую форель в хозяйстве «Главрыба». Завершите тур загадочным барханом Сарыкум — местом съёмок культового фильма.
Описание водной прогулкиГрандиозные пейзажи Дагестана: каньон, море и барханы Поездка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. Сулакский каньон — это изумительное природное творение, поражающее своей живописной красотой и древностью. Стены каньона высокие и отвесные, создают потрясающие каменные конструкции, которые кажутся живыми и дышащими силой природы. Мы посетим Чиркейское водохранилище — рукотворное море в горах. Покатаемся на катерах по Чиркейскому водохранилищу, полюбуемся окрестностями со смотровой площадки «Тещин язык» в поселке гидростроителей Дубки, прогуляемся по форелевому хозяйству «Главрыба» и насладимся обедом из вкусной свежеприготовленной форели. В завершении тура побываем в местах, где снимались некоторые сцены из фильма «Белое солнце пустыни» — бархан Сарыкум. Это огромная песчаная дюна, о происхождении которой до сих пор идут споры. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
- Обед
- Входные билеты на бархан Сарыкум
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
