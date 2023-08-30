Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
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Описание
Что вас ожидает
Горные гряды, лазурные воды
Для начала мы повторим путь Александра II, побывавшего здесь после Кавказской войны, и пересечём Буйнакский перевал. Увидим пейзажи не менее захватывающие, чем те, что открылись императорскому взору. Затем въедем в Гимринский тоннель — и убедимся, что он самый длинный в России. Посетим суровую Гимринскую башню и взглянем в прекрасное бирюзовое зеркало Ирганайского водохранилища. Проедем Гунибскую ГЭС имени поэта Расула Гамзатова и остановимся на уникальных ступенчатых Чохских террасах.
Лезгинка и ботишал
Перед подъёмом на скалу в древний Гамсутль — ханскую крепость и аул, давно покинутый жителями, — гид проведёт мастер-класс по лезгинке. Воздух и колорит горного Дагестана вдохновят вас настолько, что ваши ноги сами пойдут в пляс! После ошеломляющих видов с высоты Гамсутля мы поедем отдохнуть в местное кафе, где отведаем национальные блюда: аварский хинкал и ботишал — лепёшки с творожно-картофельной начинкой.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс
- Транспорт, сопровождение гида и обед включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Возьмите с собой разменные купюры, если вдруг захотите купить воду или мороженое. В горах нет связи, поэтому электронные платежи не проходят.
- Захватите ветровку для переменчивой погоды и соблюдайте несложный дресс-код: мини-юбки и короткие шорты надевать не стоит
в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Буганова в Махачкале
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.