Увидеть горный Дагестан во всей его контрастной красоте: от древних башен, берегущих воспоминания о жестоких битвах, до памятников человеческому мастерству — сочно-зелёных ступенчатых террас среди голых скал и тоннелей длиною в вечность. Научиться за один день танцевать лезгинку и попробовать чохский ботишал. Возможно? С нами — да!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горные гряды, лазурные воды

Для начала мы повторим путь Александра II, побывавшего здесь после Кавказской войны, и пересечём Буйнакский перевал. Увидим пейзажи не менее захватывающие, чем те, что открылись императорскому взору. Затем въедем в Гимринский тоннель — и убедимся, что он самый длинный в России. Посетим суровую Гимринскую башню и взглянем в прекрасное бирюзовое зеркало Ирганайского водохранилища. Проедем Гунибскую ГЭС имени поэта Расула Гамзатова и остановимся на уникальных ступенчатых Чохских террасах.

Лезгинка и ботишал

Перед подъёмом на скалу в древний Гамсутль — ханскую крепость и аул, давно покинутый жителями, — гид проведёт мастер-класс по лезгинке. Воздух и колорит горного Дагестана вдохновят вас настолько, что ваши ноги сами пойдут в пляс! После ошеломляющих видов с высоты Гамсутля мы поедем отдохнуть в местное кафе, где отведаем национальные блюда: аварский хинкал и ботишал — лепёшки с творожно-картофельной начинкой.

Организационные детали

В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс

Транспорт, сопровождение гида и обед включены в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание