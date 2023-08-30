Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке

Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански

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Увидеть горный Дагестан во всей его контрастной красоте: от древних башен, берегущих воспоминания о жестоких битвах, до памятников человеческому мастерству — сочно-зелёных ступенчатых террас среди голых скал и тоннелей длиною в вечность. Научиться за один день танцевать лезгинку и попробовать чохский ботишал. Возможно? С нами — да!
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Ближайшие даты:
30
авг
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сен
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горные гряды, лазурные воды

Для начала мы повторим путь Александра II, побывавшего здесь после Кавказской войны, и пересечём Буйнакский перевал. Увидим пейзажи не менее захватывающие, чем те, что открылись императорскому взору. Затем въедем в Гимринский тоннель — и убедимся, что он самый длинный в России. Посетим суровую Гимринскую башню и взглянем в прекрасное бирюзовое зеркало Ирганайского водохранилища. Проедем Гунибскую ГЭС имени поэта Расула Гамзатова и остановимся на уникальных ступенчатых Чохских террасах.

Лезгинка и ботишал

Перед подъёмом на скалу в древний Гамсутль — ханскую крепость и аул, давно покинутый жителями, — гид проведёт мастер-класс по лезгинке. Воздух и колорит горного Дагестана вдохновят вас настолько, что ваши ноги сами пойдут в пляс! После ошеломляющих видов с высоты Гамсутля мы поедем отдохнуть в местное кафе, где отведаем национальные блюда: аварский хинкал и ботишал — лепёшки с творожно-картофельной начинкой.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс
  • Транспорт, сопровождение гида и обед включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • Возьмите с собой разменные купюры, если вдруг захотите купить воду или мороженое. В горах нет связи, поэтому электронные платежи не проходят.
  • Захватите ветровку для переменчивой погоды и соблюдайте несложный дресс-код: мини-юбки и короткие шорты надевать не стоит

в среду, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Буганова в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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