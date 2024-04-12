Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста. Любовались шикарными видами, дышали чистым воздухом. На вершине было чаепитие. Я в Дагестане второй раз и от всех красот, созданных природой я в восторге. Эмоции трудно передать, их надо испытать. Приезжайте и любуйтесь этими видами.