National Geographic внёс Харачи в топ-20 самых живописных мест России.
Отправляемся туда! По пути вас ждут знаменитые локации Дагестана, серпантинные дороги и захватывающие панорамы.
А добравшись до главной точки путешествия — гор Харачи, — вы насладитесь лесной тишиной, свежесваренным кофе на природе и лёгкой медитацией под дыхание горного ветра.
Отправляемся туда! По пути вас ждут знаменитые локации Дагестана, серпантинные дороги и захватывающие панорамы.
А добравшись до главной точки путешествия — гор Харачи, — вы насладитесь лесной тишиной, свежесваренным кофе на природе и лёгкой медитацией под дыхание горного ветра.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся из Махачкалы в живописное горное место — Харачи.
- По дороге увидим самый длинный автодорожный тоннель России и Гимринскую башню.
- Остановимся на Ирганайском водохранилище и сделаем шикарные фото.
- Проедем извилистой дорогой до точки, откуда уже пойдём пешком. Наш путь лежит через лес. Вокруг — нетронутая природа и чистый горный воздух.
- Пройдём возле обрыва козьей тропой, любуясь захватывающими видами.
- В тихом месте устроим пикник, сварим вкусный кофе в турке и при желании займёмся йогой и медитацией.
Кому подойдёт экскурсия
Ценителям красот дикой природы, любителям пеших походов и посиделок у костра. Пеший маршрут несложный (примерно 500 метров в гору), не требующий особой физической подготовки.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на минивэне Toyota Alphard или на авто такого же плана (зависит от количества участников). В одну сторону едем примерно 2,5 часа.
- Лёгкий пикник (кофе и закуски) оплачивается отдельно — около 500 руб. за человека
- Поездка возможна с детьми от 12 лет
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Махачкале
Добро пожаловать в Дагестан! Меня зовут Диана, я профессиональный гид и организатор туров по республике. Моя команда организует для вас увлекательное путешествие по живописным местам на комфортном авто с опытным гидом-водителем. Вместе с нами вы пройдётесь по местам исторических событий, полюбуетесь первозданной природой, познакомитесь с бытом, культурой и традициями дагестанцев, отведаете национальную кухню.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
12 апр 2024
Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста. Любовались шикарными видами, дышали чистым воздухом. На вершине было чаепитие. Я в Дагестане второй раз и от всех красот, созданных природой я в восторге. Эмоции трудно передать, их надо испытать. Приезжайте и любуйтесь этими видами.
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