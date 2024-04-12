Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит

Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
National Geographic внёс Харачи в топ-20 самых живописных мест России.

Отправляемся туда! По пути вас ждут знаменитые локации Дагестана, серпантинные дороги и захватывающие панорамы.

А добравшись до главной точки путешествия — гор Харачи, — вы насладитесь лесной тишиной, свежесваренным кофе на природе и лёгкой медитацией под дыхание горного ветра.
5
1 отзыв
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы отправимся из Махачкалы в живописное горное место — Харачи.
  • По дороге увидим самый длинный автодорожный тоннель России и Гимринскую башню.
  • Остановимся на Ирганайском водохранилище и сделаем шикарные фото.
  • Проедем извилистой дорогой до точки, откуда уже пойдём пешком. Наш путь лежит через лес. Вокруг — нетронутая природа и чистый горный воздух.
  • Пройдём возле обрыва козьей тропой, любуясь захватывающими видами.
  • В тихом месте устроим пикник, сварим вкусный кофе в турке и при желании займёмся йогой и медитацией.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям красот дикой природы, любителям пеших походов и посиделок у костра. Пеший маршрут несложный (примерно 500 метров в гору), не требующий особой физической подготовки.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на минивэне Toyota Alphard или на авто такого же плана (зависит от количества участников). В одну сторону едем примерно 2,5 часа.
  • Лёгкий пикник (кофе и закуски) оплачивается отдельно — около 500 руб. за человека
  • Поездка возможна с детьми от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
12 апр 2024
Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста. Любовались шикарными видами, дышали чистым воздухом. На вершине было чаепитие. Я в Дагестане второй раз и от всех красот, созданных природой я в восторге. Эмоции трудно передать, их надо испытать. Приезжайте и любуйтесь этими видами.
Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста.Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста.

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