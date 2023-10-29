Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Дагестан может похвастаться живописной природой, самобытным наследием, вкусной кухней и вином. Вашим проводником в мир этих и других удовольствий стану я — и мои гостеприимные родные. Итак, отправляемся в горное село Ках, моё родовое гнездо. Будем гулять в окружении гор, изучать местные ремёсла, душевно беседовать, вместе готовить и есть.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Рано утром (в 08.00-09.00) выезжаем из города в сторону гор. Минуя город Буйнакск, заедем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
- Проедем мимо башни Шамиля и остановимся на смотровой Ирганайской ГЭС. Покажу вам работы моего старого приятеля Магомеда — резчика по дереву. Это мастер в 4 поколении. Осмотрите готовые изделия и при желании купите понравившиеся.
- В селе Ках заедем в дом-музей тёти Хадижат. Посмотрим на старинные изделия быта, сельский инвентарь и национальную одежду. Там же состоится мастер-класс по ковроткачеству. Хозяйка дома научит вас нескольким хитростям в выведении национальных орнаментов, которые переходят из поколения в поколение. А затем вы переоденетесь в национальные наряды и освоите лезгинку под песни тёти Хадижат.
- Время обеда! Заедем в гости к моей маме: она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительная сытная трапеза — по-другому мама не готовит. А если пожелаете — оставайтесь на мастер-класс по приготовлению кавказских блюд.
- Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.
- Обратно поедем уже в сумерках — но это не помешает нам насладиться огнями Махачкалы со смотровой площадки в горах.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot.
- Экскурсию для вас проведу я или один из моих сыновей.
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания и после экскурсии привозим обратно.
- Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх.
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.
Дополнительные расходы
- Мастер-классы: каждый — 3000 руб. с группы.
- Обед — 700 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 86 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! Я родился в прекрасном дагестанском горном селе Хунзах. Меня зовут Магомедсайгид, мне 45 лет, из них 23 года отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!
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