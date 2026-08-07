Дагестан может похвастаться живописной природой, самобытным наследием, вкусной кухней и вином. Вашим проводником в мир этих и других удовольствий стану я — и мои гостеприимные родные. Итак, отправляемся в горное село Ках, моё родовое гнездо. Будем гулять в окружении гор, изучать местные ремёсла, душевно беседовать, вместе готовить и есть.
Описание экскурсии
- Рано утром (в 8:00-9:00) выезжаем из города в сторону гор. Минуя город Буйнакск, заедем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
- Проедем мимо башни Шамиля и остановимся на смотровой Ирганайской ГЭС. Покажу вам работы моего старого приятеля Магомеда — резчика по дереву. Это мастер в 4 поколении. Осмотрите готовые изделия и при желании купите понравившиеся.
- В селе Ках заедем в дом-музей тёти Хадижат. Посмотрим на старинные изделия быта, сельский инвентарь и национальную одежду. Там же состоится мастер-класс по ковроткачеству. Хозяйка дома научит вас нескольким хитростям в выведении национальных орнаментов, которые переходят из поколения в поколение. А затем вы переоденетесь в национальные наряды и освоите лезгинку под песни тёти Хадижат.
- Время обеда! Заедем в гости к моей маме: она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительная сытная трапеза — по-другому мама не готовит. А если пожелаете — оставайтесь на мастер-класс по приготовлению кавказских блюд.
- Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.
- Обратно поедем уже в сумерках — но это не помешает нам насладиться огнями Махачкалы со смотровой площадки в горах.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на джипе премиум-класса, УАЗ Patriot, минивэне или кроссовере.
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации.
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания и после экскурсии привозим обратно.
- Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира сверх четырёх.
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.
Дополнительные расходы
- Мастер-классы: каждый — 4000 ₽ с группы.
- Обед — 700-850 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 713 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!
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