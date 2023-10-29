Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале

Провели экскурсии для 86 туристов

Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! Я родился в прекрасном дагестанском горном селе Хунзах. Меня зовут Магомедсайгид, мне 45 лет, из них 23 года отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!

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