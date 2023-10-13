Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Гуниб интересен богатой историей, аутентичной архитектурой и сочными пейзажами, а Салтинский водопад удивляет даже заядлых путешественников, повидавших разные чудеса природы. Эту поездку я дополню интересными рассказами — о Кавказской войне, традициях и обычаях нашего края.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Отправимся в путь из Махачкалы в 9 утра. Дорога до первой локации займёт около полутора часов. Мы проедем через самый длинный в России Гимринский тоннель, остановимся у Гимринской башни и Ирганайского водохранилища.
Древний Гуниб
В колоритном горном селе увидим Гунибскую крепость, построенную в 19 веке. Здесь находилась резиденция имама Шамиля. Прогуляемся и до символа Гуниба — каменной башни на вершине горы. Посмотрим на знаменитую беседку Шамиля, возведённую на месте сдачи имама князю Барятинскому. Заглянем на Царскую поляну, где в 19 веке трапезничал российский император Александр II.
Салтинский подземный водопад
Единственное в своём роде творение природы образует речка Салтинка, настолько маленькая, что её сложно найти на картах. Она бежит с гор и, почти дойдя до села Салта, прячется в каньоне. К водопаду ведёт узкое ущелье — Салтинская теснина, длина её всего 500 метров. Маршрут несложный, но требует осторожности. В итоге вы будете вознаграждены необычными видами: прохлада, полутьма, солнечные блики на изгибах стен.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion или автомобиле класса седан. Есть детские кресла.
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Дополнительные расходы: билет в Верхний Гуниб и обед — около 1000 руб. за оба пункта
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код: недопустимы короткая и облегающая одежда выше колен (шорты, майки, топы, леггинсы)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск либо на а парковке супермаркета «Зелёное яблоко»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.