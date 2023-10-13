Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад

Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства

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Эти две знаменитые локации Дагестана не зря привлекают гостей края вот уже много лет.

Гуниб интересен богатой историей, аутентичной архитектурой и сочными пейзажами, а Салтинский водопад удивляет даже заядлых путешественников, повидавших разные чудеса природы. Эту поездку я дополню интересными рассказами — о Кавказской войне, традициях и обычаях нашего края.
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
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Описание

Что вас ожидает

Отправимся в путь из Махачкалы в 9 утра. Дорога до первой локации займёт около полутора часов. Мы проедем через самый длинный в России Гимринский тоннель, остановимся у Гимринской башни и Ирганайского водохранилища.

Древний Гуниб

В колоритном горном селе увидим Гунибскую крепость, построенную в 19 веке. Здесь находилась резиденция имама Шамиля. Прогуляемся и до символа Гуниба — каменной башни на вершине горы. Посмотрим на знаменитую беседку Шамиля, возведённую на месте сдачи имама князю Барятинскому. Заглянем на Царскую поляну, где в 19 веке трапезничал российский император Александр II.

Салтинский подземный водопад

Единственное в своём роде творение природы образует речка Салтинка, настолько маленькая, что её сложно найти на картах. Она бежит с гор и, почти дойдя до села Салта, прячется в каньоне. К водопаду ведёт узкое ущелье — Салтинская теснина, длина её всего 500 метров. Маршрут несложный, но требует осторожности. В итоге вы будете вознаграждены необычными видами: прохлада, полутьма, солнечные блики на изгибах стен.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion или автомобиле класса седан. Есть детские кресла.
  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительные расходы: билет в Верхний Гуниб и обед — около 1000 руб. за оба пункта
  • Пожалуйста, соблюдайте дресс-код: недопустимы короткая и облегающая одежда выше колен (шорты, майки, топы, леггинсы)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск либо на а парковке супермаркета «Зелёное яблоко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Салтинский водопад
Популярные места
Село Гуниб
Гимринский тоннель
Ирганайское водохранилище
Подземные
Водопады

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