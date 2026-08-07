Эти две знаменитые локации Дагестана не зря привлекают гостей края вот уже много лет. Гуниб интересен богатой историей, аутентичной архитектурой и сочными пейзажами, а Салтинский водопад удивляет даже заядлых путешественников, повидавших разные чудеса природы. Эту поездку я дополню интересными рассказами — о Кавказской войне, традициях и обычаях нашего края.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отправимся в путь из Махачкалы в 9 утра. Дорога до первой локации займёт около полутора часов. Мы проедем через самый длинный в России Гимринский тоннель, остановимся у Гимринской башни и Ирганайского водохранилища.

Древний Гуниб

В колоритном горном селе увидим Гунибскую крепость, построенную в 19 веке. Здесь находилась резиденция имама Шамиля. Прогуляемся и до символа Гуниба — каменной башни на вершине горы. Посмотрим на знаменитую беседку Шамиля, возведённую на месте сдачи имама князю Барятинскому. Заглянем на Царскую поляну, где в 19 веке трапезничал российский император Александр II.

Салтинский подземный водопад

Единственное в своём роде творение природы образует речка Салтинка, настолько маленькая, что её сложно найти на картах. Она бежит с гор и, почти дойдя до села Салта, прячется в каньоне. К водопаду ведёт узкое ущелье — Салтинская теснина, длина её всего 500 метров. Маршрут несложный, но требует осторожности. В итоге вы будете вознаграждены необычными видами: прохлада, полутьма, солнечные блики на изгибах стен.

Организационные детали