На этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с прошлым и настоящим города. Мы пройдём по старым улочкам и посетим действующий маяк. Посмотрим на руины Петровской крепости, откуда Махачкала берёт начало. Увидим здания, которые когда-то украшали портовый город Петровск. А ещё поднимемся на гору Тарки-Тау, и столица предстанет перед нами во всей красе.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Ленина
- Махачкалинский (Петровский) маяк
- Площадь ж/д вокзала
- Водонапорную башню 1910 года
- Улица Буйнакского (Барятинская), местный Арбат
- Дом-корабль 1901 года постройки
- Дома и гостиницы начала 20 века
- Театральную площадь
- Дом с атлантами
- Парк имени Стальского
- Аварский театр и фонтан
- Джума-мечеть
Я расскажу:
- об истории города с древних времён
- людях, которые жили в Махачкале в разные годы
- знаменитостях, что здесь побывали
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гасан — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 39 туристов
Доброго дня, друзья, меня зовут Гасан. Я аттестованный гид по Дагестану. Работаю экскурсоводом с 2018 года. Имею профильное образование и дипломы. В моем портфолио более 20 маршрутов по Дагестану, в том числе и индивидуальные, а также несколько авторских маршрутов. Организую туры по Северному Кавказу, индивидуальные и групповые туры по Дагестану.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 авг 2025
Честно, не понравилось. Так много хороших отзывов, но я была разочарована. Плохое знаниеи материала. И почему-то Гасан был очень напряжён и сложилось впечатление будто бы мы ему навязались ….
Гасан
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. Искренне сожалеем, что экскурсия не совсем оправдала ваши ожидания.
А
Анастасия
3 июл 2025
Грамотный экскурсовод с отличным знанием культурных и религиозных обычаев Дагестана. 3,5 часа пролетели незаметно. Гасан - отзывчивый человек, откликается на просьбы клиентов. Нам очень понравилось.
И
Ирина
10 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Была 3 в Дагестане, а вот как-то до Махачкалы никак не получалось добраться, однозначно рекомендую.
Вика
8 мая 2025
Не смотря на плохую погоду, остались довольны экскурсией! Гасан открыл Махачкалу с новой стороны, очень понравилась подача материала
Е
Екатерина
10 апр 2025
Все очень понравилось, хорошее знание материала, на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Спасибо за экскурсию.
Сергей
8 мар 2025
Экскурсовод Гасан очень понятно и интересно рассказывает о истоках образования Махачкалы, её достопримечательностях и истории.
Время пролетело незаметно…
Передвигались между городскими достопремечательностями на комфортном авто Ниссан Х-Трейл.
