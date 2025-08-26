Мои заказы

Махачкала - город у моря

Увидеть и узнать главное о столице Дагестана
На этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с прошлым и настоящим города. Мы пройдём по старым улочкам и посетим действующий маяк. Посмотрим на руины Петровской крепости, откуда Махачкала берёт начало. Увидим здания, которые когда-то украшали портовый город Петровск. А ещё поднимемся на гору Тарки-Тау, и столица предстанет перед нами во всей красе.
4.5
6 отзывов
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Ленина
  • Махачкалинский (Петровский) маяк
  • Площадь ж/д вокзала
  • Водонапорную башню 1910 года
  • Улица Буйнакского (Барятинская), местный Арбат
  • Дом-корабль 1901 года постройки
  • Дома и гостиницы начала 20 века
  • Театральную площадь
  • Дом с атлантами
  • Парк имени Стальского
  • Аварский театр и фонтан
  • Джума-мечеть

Я расскажу:

  • об истории города с древних времён
  • людях, которые жили в Махачкале в разные годы
  • знаменитостях, что здесь побывали

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гасан
Гасан — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 39 туристов
Доброго дня, друзья, меня зовут Гасан. Я аттестованный гид по Дагестану. Работаю экскурсоводом с 2018 года. Имею профильное образование и дипломы. В моем портфолио более 20 маршрутов по Дагестану, в том числе и индивидуальные, а также несколько авторских маршрутов. Организую туры по Северному Кавказу, индивидуальные и групповые туры по Дагестану.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
М
Мария
27 авг 2025
Честно, не понравилось. Так много хороших отзывов, но я была разочарована. Плохое знаниеи материала. И почему-то Гасан был очень напряжён и сложилось впечатление будто бы мы ему навязались ….
Даже не
читать дальше

счёл нужным с нами познакомиться… Но это мелочь обидно когда платишь деньги и ждёшь интересный рассказ, но этот рассказ был не интересным… Я не поняла истории сталинцы дагистана, а так хотелось познакомиться с культурой и историей столицей республики Дагестана.
Поставила 2 звёзды только из-за того что подъехали к отелю и привезли к отелю.

Гасан
Гасан
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. Искренне сожалеем, что экскурсия не совсем оправдала ваши ожидания.

Как гид, я всегда стараюсь подстроиться под
читать дальше

интересы группы. Моя экскурсия носит обзорный характер и охватывает ключевые достопримечательности. Если у туристов есть особый интерес к какой-либо теме, я всегда готов углубиться в неё - для этого достаточно задать вопрос или сказать об
этом прямо. К сожалению, в этот раз я не получил такого запроса и вёл программу в заявленном общем формате.

Мы обязательно учтём ваше пожелание, чтобы сделать наши экскурсии ещё лучше.

А
Анастасия
3 июл 2025
Грамотный экскурсовод с отличным знанием культурных и религиозных обычаев Дагестана. 3,5 часа пролетели незаметно. Гасан - отзывчивый человек, откликается на просьбы клиентов. Нам очень понравилось.
И
Ирина
10 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Была 3 в Дагестане, а вот как-то до Махачкалы никак не получалось добраться, однозначно рекомендую.
Вика
Вика
8 мая 2025
Не смотря на плохую погоду, остались довольны экскурсией! Гасан открыл Махачкалу с новой стороны, очень понравилась подача материала
Е
Екатерина
10 апр 2025
Все очень понравилось, хорошее знание материала, на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Спасибо за экскурсию.
Сергей
Сергей
8 мар 2025
Экскурсовод Гасан очень понятно и интересно рассказывает о истоках образования Махачкалы, её достопримечательностях и истории.
Время пролетело незаметно…
Передвигались между городскими достопремечательностями на комфортном авто Ниссан Х-Трейл.
