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Махачкала: старинная и современная

Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Махачкала великолепна круглый год — и днём, и ночью! Вы сами выберете время, когда захотите взглянуть на город — он в любом случае не разочарует. А мы расскажем, как появилась Махачкала и что этому предшествовало. Познакомим со всеми знаковыми достопримечательностями — от маяка до мечети Джума. Опишем современный характер столицы и поможем его прочувствовать.
4.7
6 отзывов
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная

Описание экскурсии

Мы расскажем об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала, и о городской крепости, заложенной в начале 19 века. Вспомним поход Петра I и его значение. Поговорим о знаменитых людях, которые побывали в столице Дагестана или жили здесь. Обсудим мировоззрение современных горожан.

Вы увидите самые значимые локации Махачкалы — их будет более 10:

  • Посмотрите на город с горы Тарки-Тау
  • Главную площадь — сердце Махачкалы
  • Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне
  • Действующий маяк и морской порт
  • Мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции
  • Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле
  • Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи
  • Дагестанский музей изобразительных искусств им. Гамзатовой
  • Городские парки и другие интересные места

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате
  • Дополнительные расходы: оплата такси до смотровой площадки Тарки-Тау и центральной Джума-Мечети, цена — от 370 ₽
  • Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код мужчинам и женщинам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Расула Гамзатова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 540 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.
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Наша задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием, погрузить вас в историю Дагестана. Гостеприимство, тепло и внимание — основа всех путешествий с нами. До встречи в горном крае!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
Нам очень понравился гид Ахмат и экскурсия в целом. Есть возможность оценить аутентичность Дагестана и одновременно ознакомиться с самыми яркими достопримечательностями Махачкалы. Ахмат с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. Спасибо.
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Э
Сегодня приехали в Дагестан, в Махачкалу и сразу же заказали экскурсию по городу с Ахмадом на сайте.
Ахмад нас встретил на главной площади города и начал рассказ с истории Дагестана, описанием
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особенности многонациональной республики. Знакомство с городом началось с мемориала погибшим при исполнения долга милиционерам и мы как-то сразу прониклись важностью этого момента. Потом от памятника к памятнику, от здания к зданию Ахмад открывал нам Махачкалу, которая словами его рассказа, фактами дат становилась роднее, понятнее и интереснее.
Ярким впечатлением был Петровский маяк, который действует по настоящее время аж с 1852 года.
А дом-корабль 1901 года постройки просто поразил воображение, не только внутренним устройством дома, но и своими деревянными ступенями, которые сквозь век остаются такими же прочными. Мечети, театры, Родопский бульвар, тихие крутые улочки и торговые современенные проспекты… и так много всего можно перечислять, Ахмад показал Махачкалу, в которой современность переплелась с историей и все это приводило в восторг. Ахмад искренне любит свой город.
Ахмад, искренняя Вам благодарность за невероятную насыщенную экскурсию по Махачкале, за возможность услышать истории города, увидеть этот город изнутри и с высоты полета орла.

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Анастасия
Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.
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Яна
Экскурсия понравилась - не было ощущения галопа, хотя успели посмотреть очень многое. Формат - 2 с небольшим часа пешком, далее на автомобиле на смотровую площадку и обратно в город.
Интересные факты и детали, живой диалог.
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Ю
Отличная, очень информативная экскурсия! Узнали много нового и интересного как об истории Дагестана в целом, так и о самой Махачкале. Красивые виды, старые здания, парки, памятники и многое другое. Всем рекомендую! 😉
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Марина
Долго выбирали с подругой экскурсию по городу (мы впервые в Дагестане, было важно не ошибиться), выбрали эту, поскольку она была заявлена как авто-пешеходная, и в нее включено большее число объектов
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показа, чем у других. Мечтали погрузится в атмосферу жизни старого города и познакомиться с современной Махачкалой. И, к сожалению, ошиблись! По результатам- разочарованы. Не получилось насладится колоритом дагестанской культуры - никаких интересных запоминающихся историй. Просто сухие факты, и несколько локаций: центральная площадь, маяк, порт, вокзал, набережная. На просьбу - рассказать какие-то притчи или легенды, получили ответ, что ничего такого нет. Весьма странный конечно… про современную Махачкалу совсем ничего не узнали. Кроме того, обязательным условием экскурсии было соблюдение дресс-кода (закрытые руки до кистей, длинные непросвечивающие одежды). Мы не против соблюдения обычаев, особенно если это обосновано. Но мы просто ходили по улицам города под палящим солнцем, на улице было 42 градуса, мы не заходили в мечети или другие священные места. Было ужасно некомфортно, боялись схватить тепловой удар. Кроме того, заявленной авто-экскурсии (машина с кондиционером в такую погоду спасла бы ситуацию), как таковой не было. После двухчасового блуждания по раскаленным камням, нас посадили в убитое такси (машина после аварии, без бампера и других запчастей) и отвезли на смотровую площадку. Вид конечно с нее потрясающий- это компенсировало некий внутренний негатив. Также, как и посещение моря (сюда мы попросили завернуть с набережной), приятно освежил морской бриз. Да, кое-что мы узнали на экскурсии, но это невероятно мало за 2,5 часа, в основном время уходило на переходы от одного объекта к другому. У Джума-мечети нам сказали буквально три предложения. Экскурсовод конечно старался, четко изложил необходимый минимум, но было ощущение, что у него еще мало опыта. Хотя нужно отметить, что гид был очень вежлив и обходителен. Но если бы мы не задавали вопросы, то и половину бы не узнали. В общем, эта экскурсия-бродилка по городу с фиксацией нескольких локаций и минимумом информации. Цена не соответствует Качеству. И девушкам в жару лучше выбирать гидом - девушек, будет комфортнее. После экскурсии мы самостоятельно пошли в Национальный музей и Музей «Дагестанский аул»! Там мы компенсировали все, что не получили здесь! У музейных сотрудников горели глаза, им очень хотелось влюбить нас в свой город! Этого же хочется пожелать и экскурсоводам по городу! Махачкала - специфичный город, но она может быть прекрасна, если рядом с вами увлеченные и влюбленные в нее люди!

Шахрулабазан
Шахрулабазан
Ответ организатора:
Спасибо Марина за отзыв, на погоду я не могу влиять лето жара, следующий раз забронируйте экскурсию утром или вечером, автомобиль какой отправил таксопарк на таком и поехали.
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Входит в следующие категории Махачкалы

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