Махачкала: старинная и современная

Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Махачкала великолепна круглый год — и днём, и ночью! Вы сами выберете время, когда захотите взглянуть на город — он в любом случае не разочарует. А мы расскажем, как появилась Махачкала и что этому предшествовало. Познакомим со всеми знаковыми достопримечательностями. Опишем современный характер столицы и поможем вам ощутить её неповторимую атмосферу.
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная

Описание

Что вас ожидает

Мы расскажем об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала, и о городской крепости, заложенной в начале 19 века. Вспомним поход Петра I и его значение. Поговорим о знаменитых людях, которые побывали в столице Дагестана или жили здесь. Обсудим мировоззрение современных горожан.

Вы увидите самые значимые локации города — их будет более 10:

  • Главную площадь города — сердце Махачкалы
  • Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне
  • Действующий маяк и морской порт
  • Мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции
  • Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле
  • Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи
  • Дагестанский музей изобразительных искусств им. Гамзатовой
  • Городские памятники и другие интересные места

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате
  • В стоимость включены: транспорт, услуги гида
  • Дополнительные расходы по вашему пожеланию: обед, сувениры
  • Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код мужчинам и женщинам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Расула Гамзатова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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