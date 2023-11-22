Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана
Махачкала великолепна круглый год — и днём, и ночью! Вы сами выберете время, когда захотите взглянуть на город — он в любом случае не разочарует. А мы расскажем, как появилась Махачкала и что этому предшествовало. Познакомим со всеми знаковыми достопримечательностями. Опишем современный характер столицы и поможем вам ощутить её неповторимую атмосферу.
Описание
Что вас ожидает
Мы расскажем об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала, и о городской крепости, заложенной в начале 19 века. Вспомним поход Петра I и его значение. Поговорим о знаменитых людях, которые побывали в столице Дагестана или жили здесь. Обсудим мировоззрение современных горожан.
Вы увидите самые значимые локации города — их будет более 10:
- Главную площадь города — сердце Махачкалы
- Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне
- Действующий маяк и морской порт
- Мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции
- Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле
- Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи
- Дагестанский музей изобразительных искусств им. Гамзатовой
- Городские памятники и другие интересные места
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате
- В стоимость включены: транспорт, услуги гида
- Дополнительные расходы по вашему пожеланию: обед, сувениры
- Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код мужчинам и женщинам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Расула Гамзатова
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 157 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан. Наша задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием, погрузить вас в историю Дагестана. Гостеприимство, тепло и внимание — основа всех путешествий с нами. До встречи в горном крае!
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Парки
Природа и пейзажи
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Святые места
Самое главное
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