Махачкала великолепна круглый год — и днём, и ночью! Вы сами выберете время, когда захотите взглянуть на город — он в любом случае не разочарует. А мы расскажем, как появилась Махачкала и что этому предшествовало. Познакомим со всеми знаковыми достопримечательностями — от маяка до мечети Джума. Опишем современный характер столицы и поможем его прочувствовать.
Описание экскурсии
Мы расскажем об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала, и о городской крепости, заложенной в начале 19 века. Вспомним поход Петра I и его значение. Поговорим о знаменитых людях, которые побывали в столице Дагестана или жили здесь. Обсудим мировоззрение современных горожан.
Вы увидите самые значимые локации Махачкалы — их будет более 10:
- Посмотрите на город с горы Тарки-Тау
- Главную площадь — сердце Махачкалы
- Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне
- Действующий маяк и морской порт
- Мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции
- Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле
- Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи
- Дагестанский музей изобразительных искусств им. Гамзатовой
- Городские парки и другие интересные места
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате
- Дополнительные расходы: оплата такси до смотровой площадки Тарки-Тау и центральной Джума-Мечети, цена — от 370 ₽
- Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код мужчинам и женщинам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Расула Гамзатова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 540 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравился гид Ахмат и экскурсия в целом. Есть возможность оценить аутентичность Дагестана и одновременно ознакомиться с самыми яркими достопримечательностями Махачкалы. Ахмат с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Сегодня приехали в Дагестан, в Махачкалу и сразу же заказали экскурсию по городу с Ахмадом на сайте.
Ахмад нас встретил на главной площади города и начал рассказ с истории Дагестана, описанием
Ахмад нас встретил на главной площади города и начал рассказ с истории Дагестана, описанием
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась - не было ощущения галопа, хотя успели посмотреть очень многое. Формат - 2 с небольшим часа пешком, далее на автомобиле на смотровую площадку и обратно в город.
Интересные факты и детали, живой диалог.
Интересные факты и детали, живой диалог.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная, очень информативная экскурсия! Узнали много нового и интересного как об истории Дагестана в целом, так и о самой Махачкале. Красивые виды, старые здания, парки, памятники и многое другое. Всем рекомендую! 😉
Вам был полезен этот отзыв?
Долго выбирали с подругой экскурсию по городу (мы впервые в Дагестане, было важно не ошибиться), выбрали эту, поскольку она была заявлена как авто-пешеходная, и в нее включено большее число объектов
Шахрулабазан
Ответ организатора:
Спасибо Марина за отзыв, на погоду я не могу влиять лето жара, следующий раз забронируйте экскурсию утром или вечером, автомобиль какой отправил таксопарк на таком и поехали.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Махачкала: старинная и современная»
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Махачкала
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Уникальная экскурсия по аварским землям: история, природа и культура Дагестана. Откройте для себя древние аулы и живописные пейзажи
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 1999 ₽ за человека