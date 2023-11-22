Махачкала великолепна круглый год — и днём, и ночью! Вы сами выберете время, когда захотите взглянуть на город — он в любом случае не разочарует. А мы расскажем, как появилась Махачкала и что этому предшествовало. Познакомим со всеми знаковыми достопримечательностями. Опишем современный характер столицы и поможем вам ощутить её неповторимую атмосферу.

Описание

Что вас ожидает

Мы расскажем об Анжи-арке — месте, с которого началась Махачкала, и о городской крепости, заложенной в начале 19 века. Вспомним поход Петра I и его значение. Поговорим о знаменитых людях, которые побывали в столице Дагестана или жили здесь. Обсудим мировоззрение современных горожан.

Вы увидите самые значимые локации города — их будет более 10:

Главную площадь города — сердце Махачкалы

Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне

Действующий маяк и морской порт

Мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции

Центральную Джума-мечеть (с посещением), похожую на Голубую мечеть в Стамбуле

Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи

Дагестанский музей изобразительных искусств им. Гамзатовой

Городские памятники и другие интересные места

Организационные детали