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показа, чем у других. Мечтали погрузится в атмосферу жизни старого города и познакомиться с современной Махачкалой. И, к сожалению, ошиблись! По результатам- разочарованы. Не получилось насладится колоритом дагестанской культуры - никаких интересных запоминающихся историй. Просто сухие факты, и несколько локаций: центральная площадь, маяк, порт, вокзал, набережная. На просьбу - рассказать какие-то притчи или легенды, получили ответ, что ничего такого нет. Весьма странный конечно… про современную Махачкалу совсем ничего не узнали. Кроме того, обязательным условием экскурсии было соблюдение дресс-кода (закрытые руки до кистей, длинные непросвечивающие одежды). Мы не против соблюдения обычаев, особенно если это обосновано. Но мы просто ходили по улицам города под палящим солнцем, на улице было 42 градуса, мы не заходили в мечети или другие священные места. Было ужасно некомфортно, боялись схватить тепловой удар. Кроме того, заявленной авто-экскурсии (машина с кондиционером в такую погоду спасла бы ситуацию), как таковой не было. После двухчасового блуждания по раскаленным камням, нас посадили в убитое такси (машина после аварии, без бампера и других запчастей) и отвезли на смотровую площадку. Вид конечно с нее потрясающий- это компенсировало некий внутренний негатив. Также, как и посещение моря (сюда мы попросили завернуть с набережной), приятно освежил морской бриз. Да, кое-что мы узнали на экскурсии, но это невероятно мало за 2,5 часа, в основном время уходило на переходы от одного объекта к другому. У Джума-мечети нам сказали буквально три предложения. Экскурсовод конечно старался, четко изложил необходимый минимум, но было ощущение, что у него еще мало опыта. Хотя нужно отметить, что гид был очень вежлив и обходителен. Но если бы мы не задавали вопросы, то и половину бы не узнали. В общем, эта экскурсия-бродилка по городу с фиксацией нескольких локаций и минимумом информации. Цена не соответствует Качеству. И девушкам в жару лучше выбирать гидом - девушек, будет комфортнее. После экскурсии мы самостоятельно пошли в Национальный музей и Музей «Дагестанский аул»! Там мы компенсировали все, что не получили здесь! У музейных сотрудников горели глаза, им очень хотелось влюбить нас в свой город! Этого же хочется пожелать и экскурсоводам по городу! Махачкала - специфичный город, но она может быть прекрасна, если рядом с вами увлеченные и влюбленные в нее люди!