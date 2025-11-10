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Л Лариса Познакомились со столицей Дагестана, погуляли по набережной Махачкалы, узнали много интересных фактов из истории. Спасибо прекрасному гиду за то, что постаралась передать свою любовь к городу нам, его гостям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С С читать дальше уменьшить выделяется на фоне других гидов своим профессионализмом и этикой. Также важно, что Кавсарат говорит почти без акцента по-русски. Обращаю на это внимание, потому что у нас был гид в другом месте в Дагестане, очень плохо его понимали, было почти бесполезно с ним на экскурсии. Нам очень понравилась экскурсия с Кавсарат по Махачкале. Понравилось, что Кавсарат - сотрудник музея, отлично знает историю края, города, народов Дагестана. Увлекательно и познавательно! Нам есть с чем сравнить: Кавсарат Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана читать дальше уменьшить выделяется на фоне других гидов своим профессионализмом и этикой. Также важно, что Кавсарат говорит почти без акцента по-русски. Обращаю на это внимание, потому что у нас был гид в другом месте в Дагестане, очень плохо его понимали, было почти бесполезно с ним на экскурсии. Нам очень понравилась экскурсия с Кавсарат по Махачкале. Понравилось, что Кавсарат - сотрудник музея, отлично знает историю края, города, народов Дагестана. Увлекательно и познавательно! Нам есть с чем сравнить: Кавсарат Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Кавсарат историк, поэтому огромная ценность, что рассказывает она в первую очередь сведения, которые подкреплены документами, а потом городские легенды. Живо, весело, в форме общения, а не просто монотонный рассказ. А ещё Кавсарат показала город с разных сторон - парадную часть и задворки, что не менее интересно. Нам очень понравилось. Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кира Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет