Очарование культурного многообразия в обзорной прогулкеМахачкала — столица и крупнейший город Республики Дагестан, расположенной на побережье Каспийского моря. Город является важным культурным, экономическим и административным центром региона. Сегодня Махачкала является крупным культурным центром, где сосуществуют различные народности и культуры. Этническое разнообразие отражается в архитектуре, кухне, музыке и традициях города. Вас ждет познавательная и душевная прогулка по интереснейшим и знаковым местам этого удивительного города.

Что вы увидите: • Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.