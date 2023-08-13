Обзорная прогулка по Махачкале

Индивидуальная экскурсия по Махачкале: Открытие культурного многообразия

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Приглашаю вас на душевную обзорную прогулку по Махачкале.

За два часа экскурсии вы узнаете основные вехи развития города и поймете, почему Махачкала является столицей республики.

Вы увидите самые интересные и знаковые достопримечательности города, такие как памятник Махачу Дахадаеву, «Дом с Атлантами», памятник Барият Мурадовой. Кроме того, у нас будет возможность прогуляться по городскому саду и по «местному Арбату».
Обзорная прогулка по Махачкале
Обзорная прогулка по Махачкале
Обзорная прогулка по Махачкале
Обзорная прогулка по Махачкале
Обзорная прогулка по Махачкале
Обзорная прогулка по Махачкале
Ближайшие даты:
13
авг
14
авг
17
авг
18
авг
19
авг
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Что вас ожидает:

  • Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы
  • Площадь Ленина
  • Памятник Махачу Дахадаеву
  • Городской сад
  • «Местный Арбат»
  • Гостиница «Дагестан»
  • «Дом с Атлантами»
  • Кумыкский музыкально-драматический театр им. А. П. Салаватова
  • Памятник Барият Мурадовой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Очарование культурного многообразия в обзорной прогулкеМахачкала — столица и крупнейший город Республики Дагестан, расположенной на побережье Каспийского моря. Город является важным культурным, экономическим и административным центром региона. Сегодня Махачкала является крупным культурным центром, где сосуществуют различные народности и культуры. Этническое разнообразие отражается в архитектуре, кухне, музыке и традициях города. Вас ждет познавательная и душевная прогулка по интереснейшим и знаковым местам этого удивительного города.
Что вы увидите: • Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
  • Площадь Ленина — сердце города.
  • Памятник Махачу Дахадаеву. Это один из главных символов Махачкалы. «Вождь дагестансокй бедноты» стал одним из лидеров вооруженной борьбы за установление советской власти в Дагестане. Бронзовая скульптура всадника в бурке установлена на высокий постамент.
  • Городской сад. Городской сад имеет прямоугольную форму, на входе гостей встречает красивая арка и памятник В. И. Ленину. В центре установлены памятник А. Даниялову и мемориал в честь погибших в Гражданской войне. Часть тротуаров отходит именно отсюда. Со стороны моря проложено несколько параллельных друг другу аллей, ярко украшенных цветниками, вечнозелеными кустарниками и фонтаном, что бьет прямо напротив здания Филармонии.
  • «Местный Арбат» — улица Буйнакского. Улица интересна своей старинной архитектурой, а также удачными (не всегда) вкраплениями в нее современных решений. Здесь работают несколько кофеен, кафе и бистро, сувенирные магазины, в том числе и со знаменитыми местными винами и коньяками.
  • Гостиница «Дагестан» — первая советская гостиница.
  • «Дом с Атлантами». Национальны музей РД им. А. Тахо-Годи - визитная карточка города, здесь располагается старейший музей республики. Музей — это посредник между человеком и искусством, мостик от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
  • Кумыкский музыкально-драматический театр им. А. П. Салаватова, основоположника дагестанской драматургии. В репертуаре театра традиционно преобладают пьесы дагестанских авторов.
  • Памятник первой профессиональной актрисе Дагестана — Барият Мурадовой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Завершение: ПР.Р. Гамзатова 1 (площадь Ленина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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