Приглашаю вас на душевную обзорную прогулку по Махачкале.
За два часа экскурсии вы узнаете основные вехи развития города и поймете, почему Махачкала является столицей республики.
Вы увидите самые интересные и знаковые достопримечательности
За два часа экскурсии вы узнаете основные вехи развития города и поймете, почему Махачкала является столицей республики.
Вы увидите самые интересные и знаковые достопримечательности
Описание экскурсии
Очарование культурного многообразия в обзорной прогулке
Махачкала — столица и крупнейший город Республики Дагестан, расположенной на побережье Каспийского моря. Город является важным культурным, экономическим и административным центром региона. Сегодня Махачкала является крупным культурным центром, где сосуществуют различные народности и культуры. Этническое разнообразие отражается в архитектуре, кухне, музыке и традициях города. Вас ждет познавательная и душевная прогулка по интереснейшим местам этого удивительного города, которые вы сможете запечатлеть на фото. Что вы увидите:
- Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
- Площадь Ленина — сердце города.
- Памятник Махачу Дахадаеву. Это один из главных символов Махачкалы. «Вождь дагестансокй бедноты» стал одним из лидеров вооруженной борьбы за установление советской власти в Дагестане. Бронзовая скульптура всадника в бурке установлена на высокий постамент.
- Городской сад. Городской сад имеет прямоугольную форму, на входе гостей встречает красивая арка и памятник В. И. Ленину. В центре установлены памятник А. Даниялову и мемориал в честь погибших в Гражданской войне. Часть тротуаров отходит именно отсюда. Со стороны моря проложено несколько параллельных друг другу аллей, ярко украшенных цветниками, вечнозелеными кустарниками и фонтаном, что бьет прямо напротив здания Филармонии.
- «Местный Арбат» — улица Буйнакского. Улица интересна своей старинной архитектурой, а также удачными (не всегда) вкраплениями в нее современных решений. Здесь работают несколько кофеен, кафе и бистро, сувенирные магазины, в том числе и со знаменитыми местными винами и коньяками.
- Гостиница «Дагестан» — первая советская гостиница.
- «Дом с Атлантами». Национальны музей РД им. А. Тахо-Годи - визитная карточка города, здесь располагается старейший музей республики. Музей — это посредник между человеком и искусством, мостик от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
- Кумыкский музыкально-драматический театр им. А. П. Салаватова, основоположника дагестанской драматургии. В репертуаре театра традиционно преобладают пьесы дагестанских авторов.
- Памятник первой профессиональной актрисе Дагестана — Барият Мурадовой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аварский музыкально-драматический театр ИМ.Г. Цадасы
- Площадь Ленина
- Памятник Махачу Дахадаеву
- Городской сад
- Местный Арбат
- Гостиница «Дагестан»
- Дом с Атлантами
- Кумыкский музыкально-драматический театр ИМ.А.П. Салаватова
- Памятник Барият Мурадовой
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Завершение: ПР.Р. Гамзатова 1 (площадь Ленина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Познакомились со столицей Дагестана, погуляли по набережной Махачкалы, узнали много интересных фактов из истории. Спасибо прекрасному гиду за то, что постаралась передать свою любовь к городу нам, его гостям.
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С
Нам очень понравилась экскурсия с Кавсарат по Махачкале. Понравилось, что Кавсарат - сотрудник музея, отлично знает историю края, города, народов Дагестана. Увлекательно и познавательно! Нам есть с чем сравнить: Кавсарат
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С
Нам очень понравилась экскурсия с Кавсарат по Махачкале. Понравилось, что Кавсарат - сотрудник музея, отлично знает историю края, города, народов Дагестана. Увлекательно и познавательно! Нам есть с чем сравнить: Кавсарат
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Е
Кавсарат историк, поэтому огромная ценность, что рассказывает она в первую очередь сведения, которые подкреплены документами, а потом городские легенды. Живо, весело, в форме общения, а не просто монотонный рассказ. А ещё Кавсарат показала город с разных сторон - парадную часть и задворки, что не менее интересно. Нам очень понравилось. Спасибо большое.
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К
Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо!
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С
Экскурсию Кавсарат провела на очень высоком уровне, хочется отметить ее профессиональный подход к подаче информации, сразу становится понятно, что имеешь дело с человеком, серьезно изучающим историю своего города! Посетили не только основные достопримечательности, но и незаметные глазу туриста интересные локации, большое спасибо!
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