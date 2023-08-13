Индивидуальная экскурсия по Махачкале: Открытие культурного многообразия
Приглашаю вас на душевную обзорную прогулку по Махачкале.
За два часа экскурсии вы узнаете основные вехи развития города и поймете, почему Махачкала является столицей республики.
Вы увидите самые интересные и знаковые достопримечательности города, такие как памятник Махачу Дахадаеву, «Дом с Атлантами», памятник Барият Мурадовой. Кроме того, у нас будет возможность прогуляться по городскому саду и по «местному Арбату».
За два часа экскурсии вы узнаете основные вехи развития города и поймете, почему Махачкала является столицей республики.
Вы увидите самые интересные и знаковые достопримечательности города, такие как памятник Махачу Дахадаеву, «Дом с Атлантами», памятник Барият Мурадовой. Кроме того, у нас будет возможность прогуляться по городскому саду и по «местному Арбату».
Ближайшие даты:
13
авг
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авг
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даты
Что вас ожидает:
- Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы
- Площадь Ленина
- Памятник Махачу Дахадаеву
- Городской сад
- «Местный Арбат»
- Гостиница «Дагестан»
- «Дом с Атлантами»
- Кумыкский музыкально-драматический театр им. А. П. Салаватова
- Памятник Барият Мурадовой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Очарование культурного многообразия в обзорной прогулкеМахачкала — столица и крупнейший город Республики Дагестан, расположенной на побережье Каспийского моря. Город является важным культурным, экономическим и административным центром региона. Сегодня Махачкала является крупным культурным центром, где сосуществуют различные народности и культуры. Этническое разнообразие отражается в архитектуре, кухне, музыке и традициях города. Вас ждет познавательная и душевная прогулка по интереснейшим и знаковым местам этого удивительного города.
Что вы увидите: • Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. Здание театра охраняется государством как объект культурного наследия России регионального значения.
- Площадь Ленина — сердце города.
- Памятник Махачу Дахадаеву. Это один из главных символов Махачкалы. «Вождь дагестансокй бедноты» стал одним из лидеров вооруженной борьбы за установление советской власти в Дагестане. Бронзовая скульптура всадника в бурке установлена на высокий постамент.
- Городской сад. Городской сад имеет прямоугольную форму, на входе гостей встречает красивая арка и памятник В. И. Ленину. В центре установлены памятник А. Даниялову и мемориал в честь погибших в Гражданской войне. Часть тротуаров отходит именно отсюда. Со стороны моря проложено несколько параллельных друг другу аллей, ярко украшенных цветниками, вечнозелеными кустарниками и фонтаном, что бьет прямо напротив здания Филармонии.
- «Местный Арбат» — улица Буйнакского. Улица интересна своей старинной архитектурой, а также удачными (не всегда) вкраплениями в нее современных решений. Здесь работают несколько кофеен, кафе и бистро, сувенирные магазины, в том числе и со знаменитыми местными винами и коньяками.
- Гостиница «Дагестан» — первая советская гостиница.
- «Дом с Атлантами». Национальны музей РД им. А. Тахо-Годи - визитная карточка города, здесь располагается старейший музей республики. Музей — это посредник между человеком и искусством, мостик от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
- Кумыкский музыкально-драматический театр им. А. П. Салаватова, основоположника дагестанской драматургии. В репертуаре театра традиционно преобладают пьесы дагестанских авторов.
- Памятник первой профессиональной актрисе Дагестана — Барият Мурадовой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)Завершение: ПР.Р. Гамзатова 1 (площадь Ленина)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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