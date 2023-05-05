Огни ночной Махачкалы

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Многие гости республики Дагестан частенько обходят столицу стороной. И это, считаю, незаслуженно, Махачкала действительно может влюбить в себя.

Зелёные парки, фонтаны, набережная Каспийского моря, красавица Джума- мечеть, интересные музеи на любой вкус, своеобразная архитектура театров, озеро в центре города, памятники, действующий маяк, старый город с постройками начала 20 века.
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Родопский бульвар
  • Площадь
  • Джума-мечеть
  • Парки
  • Местный Арбат
  • Здание в готическом стиле
  • Театры
  • Фонтаны
  • Маяк
  • Озеро Ак-Гель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа подбирается индивидуально под группу, согласно интересам гостей. Кому-то нужна история, а кому-то нужен вкусный кофе. Каждый найдёт что-то своё!

Что вас ожидает:

  • Старый город.
  • Родопский бульвар.
  • Площадь.
  • Джума-мечеть.
  • Парки.
  • Местный Арбат.
  • Здание в готическом стиле.
  • Театры.
  • Фонтаны.
  • Маяк.
  • Озеро Ак-Гель.

Ежедневно с 16.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи (100-200р.)
  • Стоимость такси, если будет желание отклониться от маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Расула Гамзатова, д. 57
Завершение: ул. Дахадаева, 136
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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