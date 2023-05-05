Многие гости республики Дагестан частенько обходят столицу стороной. И это, считаю, незаслуженно, Махачкала действительно может влюбить в себя.
Зелёные парки, фонтаны, набережная Каспийского моря, красавица Джума- мечеть, интересные музеи на любой вкус, своеобразная архитектура театров, озеро в центре города, памятники, действующий маяк, старый город с постройками начала 20 века.
Зелёные парки, фонтаны, набережная Каспийского моря, красавица Джума- мечеть, интересные музеи на любой вкус, своеобразная архитектура театров, озеро в центре города, памятники, действующий маяк, старый город с постройками начала 20 века.
Ближайшие даты:
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
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9
мая
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город
- Родопский бульвар
- Площадь
- Джума-мечеть
- Парки
- Местный Арбат
- Здание в готическом стиле
- Театры
- Фонтаны
- Маяк
- Озеро Ак-Гель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа подбирается индивидуально под группу, согласно интересам гостей. Кому-то нужна история, а кому-то нужен вкусный кофе. Каждый найдёт что-то своё!
Что вас ожидает:
- Старый город.
- Родопский бульвар.
- Площадь.
- Джума-мечеть.
- Парки.
- Местный Арбат.
- Здание в готическом стиле.
- Театры.
- Фонтаны.
- Маяк.
- Озеро Ак-Гель.
Ежедневно с 16.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Билеты в музеи (100-200р.)
- Стоимость такси, если будет желание отклониться от маршрута
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Расула Гамзатова, д. 57Завершение: ул. Дахадаева, 136
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 16.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании