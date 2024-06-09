Описание экскурсии

Счастье в горах и за горами Мы с вами отправимся в путь через горы Дагестана. Наше путешествие начнется с самого длинного автодорожного тоннеля в России — мы преодолеем более четырех километров дороги сквозь гору. Сделаем остановку у Гимринской башни с насыщенной историей. Каньон Цолотль — здесь мы покажем величественные водопады Итлятляр и Тобот, низвергающиеся со скал в глубокое ущелье. Плато Матлас — живописное горное плато, расположенное на высоте 1800 метров. Вы насладитесь его фантастическими пейзажами и удивитесь разнообразию природы нагорного Дагестана. Каменная чаша — мы погуляем по скальным лабиринтам и каменным переходам, увидим поросшие мхом скалы и поймаем лучи едва проникающего в теснину солнечного света. В заключении экскурсии мы отправимся к озеру Мочох, которое находится на высоте 1600 метров.