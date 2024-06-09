Приглашаем вас насладиться красотами Нагорного Дагестана и изучить достопримечательности Хунзахского плато.
Всего за один день мы преодолеем горные каньоны и теснины, поднимемся на головокружительные высоты и увидим самые живописные водопады республики!
Всего за один день мы преодолеем горные каньоны и теснины, поднимемся на головокружительные высоты и увидим самые живописные водопады республики!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Гимринский автомобильный тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Село Хунзах
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Матлас
- Матлаские водопады
- Каменная чаша Озеро Мочох
Описание экскурсии
Счастье в горах и за горами Мы с вами отправимся в путь через горы Дагестана. Наше путешествие начнется с самого длинного автодорожного тоннеля в России — мы преодолеем более четырех километров дороги сквозь гору. Сделаем остановку у Гимринской башни с насыщенной историей. Каньон Цолотль — здесь мы покажем величественные водопады Итлятляр и Тобот, низвергающиеся со скал в глубокое ущелье. Плато Матлас — живописное горное плато, расположенное на высоте 1800 метров. Вы насладитесь его фантастическими пейзажами и удивитесь разнообразию природы нагорного Дагестана. Каменная чаша — мы погуляем по скальным лабиринтам и каменным переходам, увидим поросшие мхом скалы и поймаем лучи едва проникающего в теснину солнечного света. В заключении экскурсии мы отправимся к озеру Мочох, которое находится на высоте 1600 метров.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский автомобильный тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Село Хунзах
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Матлас
- Матлаские водопады
- Каменная чаша Озеро Мочох
Что включено
- Транспорт
- Обед (блюда национальной кухни)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Прогулка на лошадях (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Завершение: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Выезд из Махачкалы в 7 утра
- Место сбора - просп. Али-Гаджи Акушинского
- 16. Перед супермаркетом «Шеф»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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