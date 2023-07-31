Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Сулакский каньон — туристическая мекка Дагестана. На популярной смотровой площадке в Дубках яблоку негде упасть в любое время дня.
Мы с вами отправимся в сторону села Верхний Каранай — виды на каньон из него такие же роскошные, а людей несопоставимо меньше.
Ещё одним бонусом этого нетривиального маршрута станет горный музей Ахульго, посвящённый Кавказской войне.
Мы с вами отправимся в сторону села Верхний Каранай — виды на каньон из него такие же роскошные, а людей несопоставимо меньше.
Ещё одним бонусом этого нетривиального маршрута станет горный музей Ахульго, посвящённый Кавказской войне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сулакский каньон из Верхнего Караная. Протяжённость каньона — 53 километра, любоваться им можно с разных смотровых площадок. Все туристические автобусы привозят путешественников в посёлок Дубки. Мы же с вами посмотрим на каньон со стороны села Верхний Каранай. Людей там в сотни раз меньше, а виды нисколько не хуже!
Гимринский тоннель и башня Шамиля. Мы прокатимся по самому длинному автодорожному тоннелю в стране и остановимся у древней оборонительной башни с бойницами. Я поделюсь связанными с ней историями и легендами.
Мемориальный комплекс Ахульго. Вы посетите горный музей, посвящённый событиям Кавказской войны. Оцените сигнальную 17-метровую башню и осмотрите экспозицию с тематическими картинами и артефактами.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По желанию вы сможете прокатиться по каньону на катере — около 5000 руб.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 88 туристов
Здравствуйте, дорогие гости, путешественники! Меня зовут Ибрагим. Родился и вырос в красивом горном крае — Дагестане. Вместе с двумя друзьями мы проводим экскурсии по всей Республике. С радостью покажем вам природу нашего дивного края. Сделаем всё, чтобы в вашем сердце остались самые тёплые и приятные воспоминания! До встречи!
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