Сулакский каньон — туристическая мекка Дагестана. На популярной смотровой площадке в Дубках яблоку негде упасть в любое время дня. Мы с вами отправимся в сторону села Верхний Каранай — виды на каньон из него такие же роскошные, а людей несопоставимо меньше. Ещё одним бонусом этого нетривиального маршрута станет горный музей Ахульго, посвящённый Кавказской войне.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сулакский каньон из Верхнего Караная. Протяжённость каньона — 53 километра, любоваться им можно с разных смотровых площадок. Все туристические автобусы привозят путешественников в посёлок Дубки. Мы же с вами посмотрим на каньон со стороны села Верхний Каранай. Людей там в сотни раз меньше, а виды нисколько не хуже!

Гимринский тоннель и башня Шамиля. Мы прокатимся по самому длинному автодорожному тоннелю в стране и остановимся у древней оборонительной башни с бойницами. Я поделюсь связанными с ней историями и легендами.

Мемориальный комплекс Ахульго. Вы посетите горный музей, посвящённый событиям Кавказской войны. Оцените сигнальную 17-метровую башню и осмотрите экспозицию с тематическими картинами и артефактами.

Организационные детали