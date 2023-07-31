Нетипичный Сулакский каньон

Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день

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Сулакский каньон — туристическая мекка Дагестана. На популярной смотровой площадке в Дубках яблоку негде упасть в любое время дня.

Мы с вами отправимся в сторону села Верхний Каранай — виды на каньон из него такие же роскошные, а людей несопоставимо меньше.

Ещё одним бонусом этого нетривиального маршрута станет горный музей Ахульго, посвящённый Кавказской войне.
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Нетипичный Сулакский каньон
Ближайшие даты:
31
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сулакский каньон из Верхнего Караная. Протяжённость каньона — 53 километра, любоваться им можно с разных смотровых площадок. Все туристические автобусы привозят путешественников в посёлок Дубки. Мы же с вами посмотрим на каньон со стороны села Верхний Каранай. Людей там в сотни раз меньше, а виды нисколько не хуже!

Гимринский тоннель и башня Шамиля. Мы прокатимся по самому длинному автодорожному тоннелю в стране и остановимся у древней оборонительной башни с бойницами. Я поделюсь связанными с ней историями и легендами.

Мемориальный комплекс Ахульго. Вы посетите горный музей, посвящённый событиям Кавказской войны. Оцените сигнальную 17-метровую башню и осмотрите экспозицию с тематическими картинами и артефактами.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • По желанию вы сможете прокатиться по каньону на катере — около 5000 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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