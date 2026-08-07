Сулакский каньон — туристическая мекка Дагестана. На популярной смотровой площадке в Дубках яблоку негде упасть в любое время дня.
Мы с вами отправимся в сторону села Верхний Каранай — виды на каньон из него такие же роскошные, а людей несопоставимо меньше.
Ещё одним бонусом этого нетривиального маршрута станет горный музей Ахульго, посвящённый Кавказской войне.
Мы с вами отправимся в сторону села Верхний Каранай — виды на каньон из него такие же роскошные, а людей несопоставимо меньше.
Ещё одним бонусом этого нетривиального маршрута станет горный музей Ахульго, посвящённый Кавказской войне.
Описание экскурсии
Сулакский каньон из Верхнего Караная. Протяжённость каньона — 53 километра, любоваться им можно с разных смотровых площадок. Все туристические автобусы привозят путешественников в посёлок Дубки. Мы же с вами посмотрим на каньон со стороны села Верхний Каранай. Людей там в сотни раз меньше, а виды нисколько не хуже!
Гимринский тоннель и башня Шамиля. Мы прокатимся по самому длинному автодорожному тоннелю в стране и остановимся у древней оборонительной башни с бойницами. Я поделюсь связанными с ней историями и легендами.
Мемориальный комплекс Ахульго. Вы посетите горный музей, посвящённый событиям Кавказской войны. Оцените сигнальную 17-метровую башню и осмотрите экспозицию с тематическими картинами и артефактами.
Организационные детали
- Трансфер на Audi Q7 или другом подобном комфортабельном автомобиле включён в стоимость
- По желанию вы сможете прокатиться по каньону на катере — от 5000 руб.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Вход в музей на Ахульго платный, 50 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 349 туристов
Здравствуйте, дорогие гости, путешественники! Меня зовут Ибрагим. Родился и вырос в красивом горном крае — Дагестане. Вместе с двумя друзьями мы проводим прогулки и организуем поездки по всей Республике. С радостью покажем вам природу нашего дивного края. Сделаем всё, чтобы в вашем сердце остались самые тёплые и приятные воспоминания! До встречи!
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