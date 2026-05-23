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Гунибское плато: едем в гости к аварцам

Индивидуальная экскурсия по Дагестану: откройте для себя Гимринский тоннель и Ирганайское водохранилище
Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по горному Дагестану.

В программе: Ирганайское водохранилище, Гергебильская и Гунибская ГЭС, Салтинская теснина и мемориальные башни. Посетите мельницу, где изготавливают полезную дагестанскую сладость. Отведайте национальные блюда.
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Побывайте в знаковом месте, где закончилась Кавказская война - живописном аварском селе Гуниб.

Путешествие начнется в Махачкале или Каспийске, проедем через Гимринский тоннель, сделаем остановки у башен и водохранилищ, посетим мельницу и насладимся вкусным обедом из национальных блюд. Кульминацией станет посещение села Гуниб с его панорамами и историческими местами

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный транспорт
  • 🌄 Живописные виды
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🍽 Национальная кухня
  • 📸 Фотосессии на природе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для посещения Гунибского плато - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться красотой гор и комфортно путешествовать. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть дожди или прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но условия менее комфортные из-за холодов и возможного снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Гунибское плато: едем в гости к аварцам

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Гергебильская ГЭС
  • Салтинская теснина
  • Гунибская ГЭС
  • Башня Андалал
  • Село Гуниб

Описание экскурсии

  • Мы встретимся в Махачкале или Каспийске. Проедем через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный в России — и вскоре сделаем первую остановку, возле одноимённой башни.
  • Вспомним историю воссозданного памятника 19 века и отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Бирюзовая гладь воды и скалы вдохновят на пейзажную фотосессию.
  • Далее заедем в село Кикуни, где посетим мельницу — вам покажут процесс изготовления целебного урбеча, сладкой визитной карточки Дагестана.
  • Ещё не наступит полдень, как мы доберёмся до четвёртой локации — Гергебильской ГЭС 30-х гг., первой в нашей республики.
  • Следующий пункт программы — Салтинская теснина с её чудом природы, подземным водопадом.
  • Вы также увидите Гунибскую ГЭС и башню Андалал, возле которой я расскажу об историческом символе свободолюбивых горцев.
  • Ну что, проголодались? Едем в село Коммуна, где нас ждёт вкусный обед из национальных блюд (чуду, курзе, хинкал и многое другое).
  • Кульминация поездки — село Гуниб с головокружительными панорамами. Вы посетите природный парк, Царскую поляну, беседку Шамиля и заберётесь на крепостную стену, построенную русскими солдатами для укрепления Гуниба. Если повезет, увидите ещё один водопад, который оживает в сезон дождей и пересыхает в засушливый период.
  • На этом мы завершим путешествие и вернёмся обратно в Махачкалу или Каспийск — дорога займёт около 3 часов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом авто с кондиционером.
  • Отдельно оплачиваются все входные билеты и обед.
  • Экскурсию для вас проведу я или мой брат.
  • В Гунибе можно остаться на ночёвку — если вам интересен этот вариант, напишите, пожалуйста, в сообщении гиду.
  • Важное и основное требование — соблюдать дресс-код.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Меня зовут Шамиль. Я родился и вырос среди гор Дагестана. Безумно люблю каждый клочок земли родного края и людей, живущих здесь. Всем давно известно о гостеприимстве дагестанцев — мы всегда рады гостям и делаем так, чтоб они чувствовали себя тут как дома.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
В
Выражаю огромную благодарность Шимилю и гиду Али за потрясающую экскурсию в Гуниб!
Али не просто показывал локации — он погружал в атмосферу Дагестана: и про имама Шамиля увлекательно рассказал, и про местные традиции. С таким гидом не замечаешь ни крутых подъёмов, ни усталости, только восторг! Искренне рекомендую Али всем, кто хочет увидеть не просто пейзажи, а настоящую душу гор. 🙏❤️
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А
От всей души благодарим вас за чудесные экскурсии 😍

Мы были очарованы красотой пейзажей, великолепием смотровых площадок,таинственной атмосферой пещер, особенно признательны за то, что с пониманием отнеслись к нам и подстроилсиь
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под наш график. Индивидуальная экскурсия- это комфорт, уют и свой темп 💪

Направление Гуниб - это самая незабываемая экскурсия! Путешествие, пронизанное историей и дивными пейзажами, навсегда останутся в нашей памяти. Эмоции переполняют нас, восторг не передать словами!

Благодарим за теплоту приема и радушие.

Обязательно будем советовать друзьям и знакомым, а если судьба вновь забросит нас в эти края, обратимся еще раз 💪

От всей души благодарим вас за чудесные экскурсии 😍
От всей души благодарим вас за чудесные экскурсии 😍
От всей души благодарим вас за чудесные экскурсии 😍
От всей души благодарим вас за чудесные экскурсии 😍
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И
Мы второй раз в Дагестане и к выбору экскурсионной программы подходили с высокой долей скепсиса, мол, видели-знаем. Однако, попав на экскурсию к Шамилю, поняли, что очень многое ускользнуло от нас
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и буквально открыли для себя Дагестан заново! Мы посетили водопады и водохранилища, узнали историю древнего региона, обедали в уютном семейном ресторане с видом на горы и вкуснейшей едой! Заглянули на мельницу по производству урбеча и ушли оттуда сытые, напоенные чаем и не с пустыми руками. А закончили однодневную экскурсию прогулкой на сапах и посещением водопада. На протяжении всего маршрута гид уместно рассказывал об истории и традициях региона, внимательно выслушивал и подробно отвечал на наши вопросы. Шамиль оказался очень интеллигентным, добрым и терпеливым, под эгидой которого не страшно ни на серпантине, ни на глубоководье, ни в поисках шашлыка в незнакомой локации. Обязательно будем рекомендовать Шамиля друзьям и непременно вернёмся снова!

Мы второй раз в Дагестане и к выбору экскурсионной программы подходили с высокой долей скепсиса, мол,
Мы второй раз в Дагестане и к выбору экскурсионной программы подходили с высокой долей скепсиса, мол,
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Д
Получили много положительных эмоций от экскурсии. Спасибо большое гиду Мураду, очень приятный и общительный гид!!! Завез нас на точку Айвазовского (на фото), где было очень красиво, хотя она даже не входила в программу
Получили много положительных эмоций от экскурсии. Спасибо большое гиду Мураду, очень приятный и общительный гид!!! Завез
Получили много положительных эмоций от экскурсии. Спасибо большое гиду Мураду, очень приятный и общительный гид!!! Завез
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О
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек любит свою родину,природу и Дагестан. Шикарные виды,спокойная поездка. Рекомендую 10/10.
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек
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Елена.
Всем добрый день!
Теперь я понимаю, не увидев Гуниб и Гунибское плато, ты точно не был в Дагестане!!!
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