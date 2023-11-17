Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по горному Дагестану.
В нашей программе: Ирганайское водохранилие, Гергебильская и Гунибская ГЭС, Салтинская теснина и мемориальные башни. Вы посетите мельницу, где изготавливают полезную дагестанскую сладость. Отведаете национальные блюда.
И конечно, побываете в знаковом месте, где закончилась Кавказская война — живописном аварском селе Гуниб.
В нашей программе: Ирганайское водохранилие, Гергебильская и Гунибская ГЭС, Салтинская теснина и мемориальные башни. Вы посетите мельницу, где изготавливают полезную дагестанскую сладость. Отведаете национальные блюда.
И конечно, побываете в знаковом месте, где закончилась Кавказская война — живописном аварском селе Гуниб.
Ближайшие даты:
17
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18
ноя
ноя
19
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся в Махачкале или Каспийске. Проедем через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный в России — и вскоре сделаем первую остановку, возле одноимённой башни.
- Вспомним историю воссозданного памятника 19 века и отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Бирюзовая гладь воды и скалы вдохновят на пейзажную фотосессию.
- Далее заедем в село Кикуни, где посетим мельницу — вам покажут процесс изготовления целебного урбеча, сладкой визитной карточки Дагестана.
- Ещё не наступит полдень, как мы доберёмся до четвёртой локации — Гергебильской ГЭС 30-х гг., первой в нашей республики.
- Следующий пункт программы — Салтинская теснина с её чудом природы, подземным водопадом.
- Вы также увидите Гунибскую ГЭС и башню Андалал, возле которой я расскажу об историческом символе свободолюбивых горцев.
- Ну что, проголодались? Едем в село Коммуна, где нас ждёт вкусный обед из национальных блюд (чуду, курзе, хинкал и многое другое).
- Кульминация поездки — село Гуниб с головокружительными панорамами. Вы посетите природный парк, Царскую поляну, беседку Шамиля и заберётесь на крепостную стену, построенную русскими солдатами для укрепления Гуниба. Если повезет, увидите ещё один водопад, который оживает в сезон дождей и пересыхает в засушливый период.
- На этом мы завершим путешествие и вернёмся обратно в Махачкалу или Каспийск — дорога займёт около 3 часов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом авто с кондиционером.
- Отдельно оплачиваются все входные билеты и обед.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат.
- В Гунибе можно остаться на ночёвку — если вам интересен этот вариант, напишите, пожалуйста, в сообщении гиду.
- Важное и основное требование — соблюдать дресс-код.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Шамиль. Я родился и вырос средь гор Дагестана. Безумно люблю каждый клочок земли родного края и людей, живущих здесь. Всем давно известно о гостеприимстве дагестанцев - мы всегда рады гостям и делаем так, чтоб они чувствовали себя тут как дома.
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Популярные места
Село Гуниб
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Ирганайское водохранилище
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Самое главное
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