Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по горному Дагестану.
В программе: Ирганайское водохранилище, Гергебильская и Гунибская ГЭС, Салтинская теснина и мемориальные башни. Посетите мельницу, где изготавливают полезную дагестанскую сладость. Отведайте национальные блюда.
В программе: Ирганайское водохранилище, Гергебильская и Гунибская ГЭС, Салтинская теснина и мемориальные башни. Посетите мельницу, где изготавливают полезную дагестанскую сладость. Отведайте национальные блюда.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный транспорт
- 🌄 Живописные виды
- 🏛 Исторические памятники
- 🍽 Национальная кухня
- 📸 Фотосессии на природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
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май
июн
июл
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сен
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Лучшее время для посещения Гунибского плато - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться красотой гор и комфортно путешествовать. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть дожди или прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но условия менее комфортные из-за холодов и возможного снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Гергебильская ГЭС
- Салтинская теснина
- Гунибская ГЭС
- Башня Андалал
- Село Гуниб
Описание экскурсии
- Мы встретимся в Махачкале или Каспийске. Проедем через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный в России — и вскоре сделаем первую остановку, возле одноимённой башни.
- Вспомним историю воссозданного памятника 19 века и отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Бирюзовая гладь воды и скалы вдохновят на пейзажную фотосессию.
- Далее заедем в село Кикуни, где посетим мельницу — вам покажут процесс изготовления целебного урбеча, сладкой визитной карточки Дагестана.
- Ещё не наступит полдень, как мы доберёмся до четвёртой локации — Гергебильской ГЭС 30-х гг., первой в нашей республики.
- Следующий пункт программы — Салтинская теснина с её чудом природы, подземным водопадом.
- Вы также увидите Гунибскую ГЭС и башню Андалал, возле которой я расскажу об историческом символе свободолюбивых горцев.
- Ну что, проголодались? Едем в село Коммуна, где нас ждёт вкусный обед из национальных блюд (чуду, курзе, хинкал и многое другое).
- Кульминация поездки — село Гуниб с головокружительными панорамами. Вы посетите природный парк, Царскую поляну, беседку Шамиля и заберётесь на крепостную стену, построенную русскими солдатами для укрепления Гуниба. Если повезет, увидите ещё один водопад, который оживает в сезон дождей и пересыхает в засушливый период.
- На этом мы завершим путешествие и вернёмся обратно в Махачкалу или Каспийск — дорога займёт около 3 часов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом авто с кондиционером.
- Отдельно оплачиваются все входные билеты и обед.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат.
- В Гунибе можно остаться на ночёвку — если вам интересен этот вариант, напишите, пожалуйста, в сообщении гиду.
- Важное и основное требование — соблюдать дресс-код.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Меня зовут Шамиль. Я родился и вырос среди гор Дагестана. Безумно люблю каждый клочок земли родного края и людей, живущих здесь. Всем давно известно о гостеприимстве дагестанцев — мы всегда рады гостям и делаем так, чтоб они чувствовали себя тут как дома.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Выражаю огромную благодарность Шимилю и гиду Али за потрясающую экскурсию в Гуниб!
Али не просто показывал локации — он погружал в атмосферу Дагестана: и про имама Шамиля увлекательно рассказал, и про местные традиции. С таким гидом не замечаешь ни крутых подъёмов, ни усталости, только восторг! Искренне рекомендую Али всем, кто хочет увидеть не просто пейзажи, а настоящую душу гор. 🙏❤️
Али не просто показывал локации — он погружал в атмосферу Дагестана: и про имама Шамиля увлекательно рассказал, и про местные традиции. С таким гидом не замечаешь ни крутых подъёмов, ни усталости, только восторг! Искренне рекомендую Али всем, кто хочет увидеть не просто пейзажи, а настоящую душу гор. 🙏❤️
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А
От всей души благодарим вас за чудесные экскурсии 😍
Мы были очарованы красотой пейзажей, великолепием смотровых площадок,таинственной атмосферой пещер, особенно признательны за то, что с пониманием отнеслись к нам и подстроилсиь
Мы были очарованы красотой пейзажей, великолепием смотровых площадок,таинственной атмосферой пещер, особенно признательны за то, что с пониманием отнеслись к нам и подстроилсиь
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И
Мы второй раз в Дагестане и к выбору экскурсионной программы подходили с высокой долей скепсиса, мол, видели-знаем. Однако, попав на экскурсию к Шамилю, поняли, что очень многое ускользнуло от нас
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Д
Получили много положительных эмоций от экскурсии. Спасибо большое гиду Мураду, очень приятный и общительный гид!!! Завез нас на точку Айвазовского (на фото), где было очень красиво, хотя она даже не входила в программу
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О
Были сегодня на экскурсии,все шикарно. Огронмое спасибо Шамилю,очень хороший рассказчик,все подробно и интересно, сразу видно человек любит свою родину,природу и Дагестан. Шикарные виды,спокойная поездка. Рекомендую 10/10.
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Всем добрый день!
Теперь я понимаю, не увидев Гуниб и Гунибское плато, ты точно не был в Дагестане!!!
Теперь я понимаю, не увидев Гуниб и Гунибское плато, ты точно не был в Дагестане!!!
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