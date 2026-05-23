Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по горному Дагестану.В программе: Ирганайское водохранилище, Гергебильская и Гунибская ГЭС, Салтинская теснина и мемориальные башни. Посетите мельницу, где изготавливают полезную дагестанскую сладость. Отведайте национальные блюда.

Побывайте в знаковом месте, где закончилась Кавказская война - живописном аварском селе Гуниб. Путешествие начнется в Махачкале или Каспийске, проедем через Гимринский тоннель, сделаем остановки у башен и водохранилищ, посетим мельницу и насладимся вкусным обедом из национальных блюд. Кульминацией станет посещение села Гуниб с его панорамами и историческими местами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гунибского плато - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться красотой гор и комфортно путешествовать. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть дожди или прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но условия менее комфортные из-за холодов и возможного снега.

Сейчас август — это идеальное время.