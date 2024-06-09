За один день вы насладитесь калейдоскопом достопримечательностей, которыми одарила природа Гунибский район. Мы исследуем старинный аул, где закончилась Кавказская война. Поднимемся на высшую точку Гуниба — гору Маяк.
А по пути из Махачкалы посетим исторический памятник — Гимринскую башню и полюбуемся видами Ирганайского водохранилища.
А по пути из Махачкалы посетим исторический памятник — Гимринскую башню и полюбуемся видами Ирганайского водохранилища.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проедем через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Наша первая остановка — Гимринская башня, это воссозданный архитектурный объект, возле которого мы поговорим о временах Кавказской войны. Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы увидите один из самых живописных водоёмов Дагестана, где изумрудная водная гладь отражает величественные скалы. Задержимся здесь, чтобы насладиться видами и выпить чашечку кофе или чая.
Гуниб. Живописный аул, парящий в небесах
Как сказал Расул Гамзатов, «кто не был в Гунибе — не был в Дагестане». Место, где окончилась Кавказская война. Место, которое покорило сердце известного мариниста Айвазовского. А ещё воздух в Гунибском районе считается целебным, поэтому говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом»
- Я познакомлю вас с историей старинного села. Мы посетим краеведческий музей и парк победы им. Расула Гамзатова.
- Затем поднимемся по серпантинной крутой дороге к Верхнему Гунибу. Здесь, на территории природного парка расположены беседка имама Шамиля и Царская поляна Александра II.
- Пересядем на УАЗик и проедем половину пути. Далее покорять вершину горы Маяк будем пешком. Идти примерно полтора часа, восхождение простое и не требует специальных навыков. Высота горы 2352 метра, это очень красивое место, с которого открывается вид на известную гору Седло.
- А дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинкал, ботишал, чуду, курзе, абрикосовая каша и многое другое вы сможете попробовать в Гунибе. Я предложу вам проверенное место для обеда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Volkswagen Polo
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы можем организовать поездку и для большего количества человек: на внедорожнике для 4-7 человек — 20 000 руб., на минивэне для 7-8 человек — 22 000 руб., на микроавтобусе до 19 человек — 47 000 руб.
Дополнительные расходы
- Обед — 600 руб. с человека
- Билет в музей — 100 руб. с человека + 300 руб. за экскурсию для группы
- Билет в природный парк — 100 руб. с человека
- Поездка на УАЗике — 5000 руб. с группы до 6 человек
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослава — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 32 туристов
Привет, путешественник! Меня зовут Ярослава, живу в Дагестане и вот уже на протяжении 3 лет влюбляю людей в чарующую страну гор. Мой опыт, знания и образование экскурсовода позволяют качественно организовать отдых гостей. Я работаю с надёжной и организованной командой гидов и водителей. Выбирая нас, вы выбираете качество и индивидуальный подход от профессионалов и ценителей красоты, культуры и уникальности колорита Дагестана.Задать вопрос
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