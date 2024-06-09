За один день вы насладитесь калейдоскопом достопримечательностей, которыми одарила природа Гунибский район. Мы исследуем старинный аул, где закончилась Кавказская война. Поднимемся на высшую точку Гуниба — гору Маяк. А по пути из Махачкалы посетим исторический памятник — Гимринскую башню и полюбуемся видами Ирганайского водохранилища.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проедем через Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Наша первая остановка — Гимринская башня, это воссозданный архитектурный объект, возле которого мы поговорим о временах Кавказской войны. Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы увидите один из самых живописных водоёмов Дагестана, где изумрудная водная гладь отражает величественные скалы. Задержимся здесь, чтобы насладиться видами и выпить чашечку кофе или чая.

Гуниб. Живописный аул, парящий в небесах

Как сказал Расул Гамзатов, «кто не был в Гунибе — не был в Дагестане». Место, где окончилась Кавказская война. Место, которое покорило сердце известного мариниста Айвазовского. А ещё воздух в Гунибском районе считается целебным, поэтому говорят, что Гуниб — это «спа под открытым небом»

Я познакомлю вас с историей старинного села. Мы посетим краеведческий музей и парк победы им. Расула Гамзатова.

Затем поднимемся по серпантинной крутой дороге к Верхнему Гунибу. Здесь, на территории природного парка расположены беседка имама Шамиля и Царская поляна Александра II.

Пересядем на УАЗик и проедем половину пути. Далее покорять вершину горы Маяк будем пешком. Идти примерно полтора часа, восхождение простое и не требует специальных навыков. Высота горы 2352 метра, это очень красивое место, с которого открывается вид на известную гору Седло.

А дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинкал, ботишал, чуду, курзе, абрикосовая каша и многое другое вы сможете попробовать в Гунибе. Я предложу вам проверенное место для обеда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Volkswagen Polo

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы можем организовать поездку и для большего количества человек: на внедорожнике для 4-7 человек — 20 000 руб., на минивэне для 7-8 человек — 22 000 руб., на микроавтобусе до 19 человек — 47 000 руб.

Дополнительные расходы