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в Дагестане!!!! Магомед добрый, общительный и очень интересно подаёт информацию не только по экскурсии, но и по местной культуре, традициям и так далее. С этой экскурсией вы можете попробовать традиционную, домашнюю кухню у местных жителей!!!!! А также Магомед даёт время насладиться прекрасными видами и сделать красивые фотографии. Мы были вдвоём, поэтому помимо гида, он ещё был фотографом и сделал нам прекрасные фотографии)) Спасибо огромное, Магомед! Благодаря вам горный Дагестан останется в нашем сердце навсегда!!!!