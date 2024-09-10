Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
Завтра в 07:00
3 апр в 07:00
13 340 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом»
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 21 чел.
Неприступный Гоор, Язык тролля и храм Датуна
Побывать в ярких локациях Горного Дагестана и ощутить его самобытную атмосферу
Начало: На проспекте Акушинского
«А также увидите самый древний христианский храм в Дагестане, сделаете яркие снимки на «норвежской» скале и полюбуетесь видами Ирганайского водохранилища»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
3800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ттатьяна10 сентября 2024👍
- ЮЮлия10 сентября 2024Сегодня мы провели замечательный день путешествуя с Ахмедом. Ахмед замечательный гид, с любовью рассказывает о своем крае, обычаях, людях. Все
- ВВероника8 сентября 202419 августа были на экскурсии "из Махачкалы-в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину". Гид Магомед. Самый лучший гид
- ААнна29 августа 2024Советую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чай на обратном пути из
- ААлександр23 августа 2024Экскурсию провел Мухаммад. Отличный водитель, экскурсовод и собеседник. Показал нам красивейшие места в основном где нет толп туристов. Там мы нафоткались в своё удовольствие. Провел маршрутами,на которых максимум красоты и ощущений. Очень рекомендую этого экскурсовода. Расстались с ним хорошими друзьями.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в апреле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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