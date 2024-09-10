Храмы и соборы Махачкалы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Махачкале, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
Завтра в 07:00
3 апр в 07:00
13 340 ₽ за всё до 3 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Джиппинг
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«А после вы познакомитесь с памятником средневекового христианского зодчества — Датунским храмом»
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неприступный Гоор, Язык тролля и храм Датуна
На машине
10 часов
Групповая
до 21 чел.
Неприступный Гоор, Язык тролля и храм Датуна
Побывать в ярких локациях Горного Дагестана и ощутить его самобытную атмосферу
Начало: На проспекте Акушинского
«А также увидите самый древний христианский храм в Дагестане, сделаете яркие снимки на «норвежской» скале и полюбуетесь видами Ирганайского водохранилища»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
3800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    татьяна
    10 сентября 2024
    Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
    👍
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Сегодня мы провели замечательный день путешествуя с Ахмедом. Ахмед замечательный гид, с любовью рассказывает о своем крае, обычаях, людях. Все
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    очень понятно и доступно. Читает стихи Расула Гамзатова и внимательно следит за дорогой, знает где вкусно поесть и выбрать правильную локацию для фотографий. Спасибо Ахмеду за познавательную интересную экскурсию.

  • В
    Вероника
    8 сентября 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    19 августа были на экскурсии "из Махачкалы-в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину". Гид Магомед. Самый лучший гид
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    в Дагестане!!!! Магомед добрый, общительный и очень интересно подаёт информацию не только по экскурсии, но и по местной культуре, традициям и так далее. С этой экскурсией вы можете попробовать традиционную, домашнюю кухню у местных жителей!!!!! А также Магомед даёт время насладиться прекрасными видами и сделать красивые фотографии. Мы были вдвоём, поэтому помимо гида, он ещё был фотографом и сделал нам прекрасные фотографии)) Спасибо огромное, Магомед! Благодаря вам горный Дагестан останется в нашем сердце навсегда!!!!

  • А
    Анна
    29 августа 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Советую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чай на обратном пути из
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    Карадахской теснины: среди лесов, гор и орлов. Ахмад всегда был рад угостить сливой)) Завершение дня было просто фантастическим! Но то, что тогда было – останется в горах! 🤣

    Советую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чайСоветую! Спасибо Ахмаду за чудесную поездку! Язык Тролля – завораживающий! Запомнилось, как мы сидели пили чай
  • А
    Александр
    23 августа 2024
    Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
    Экскурсию провел Мухаммад. Отличный водитель, экскурсовод и собеседник. Показал нам красивейшие места в основном где нет толп туристов. Там мы нафоткались в своё удовольствие. Провел маршрутами,на которых максимум красоты и ощущений. Очень рекомендую этого экскурсовода. Расстались с ним хорошими друзьями.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
  2. Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
  3. Неприступный Гоор, Язык тролля и храм Датуна
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Язык Тролля
  7. Салтинский водопад
  8. Водопад Тобот
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в апреле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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