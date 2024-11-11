Описание водной прогулки
Вас ожидает незабываемое путешествие по Северному Кавказу, полное впечатлений и ярких эмоций. Начнем нашу экскурсию с посещения самого большого водоема региона — Чиркейского водохранилища. Это удивительное место подарит вам возможность насладиться великолепными пейзажами и уникальной природой.
Смотровая площадка и каньон
Мы поднимемся на смотровую площадку на вершине горы, откуда откроется захватывающий вид на самый глубокий каньон Европы. В небе будут парить гордые птицы Кавказа — горные орлы, что добавит атмосферу величия этому месту.
Прогулка на катере
Если вы захотите, мы можем организовать прогулку на катере по каньону. Это будет уникальная возможность увидеть красоту природы с воды и насладиться свежим воздухом.
Форелевое хозяйство
Следующим пунктом нашего путешествия станет посещение форелевого хозяйства. Здесь вы сможете попробовать вкусную свежую рыбу, которая порадует ваши вкусовые рецепторы.
Гостеприимные города
После этого мы отправимся в соседнюю республику, где посетим такие города, как Грозный, Шали и Аргун. Эти места особенно красивы в вечернее время, когда огни города создают волшебную атмосферу. Улицы завораживают, а мечети в этот час зачаровывают своим великолепием.
Вечерняя программа
Вечернюю программу мы составим исключительно по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и интересным. Откройте для себя красоту Северного Кавказа и создайте незабываемые воспоминания!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Поселок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
Что включено
- Транспорт
- Гид-проводник
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты - 100-150 руб. /чел.
- Прогулка на катере
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
С собой забрали яркие не забываемые впечатления 😍. Рекомендую к поездке. .