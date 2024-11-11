Самый глубокий каньон Европы в Дагестане и бархан Сары-Кум

Посетим самый большой водоем Северного Кавказа —Чиркейское водохранилище. Полюбуемся на самый глубокий каньон Европы. Побываем в форелевом хозяйстве, где полакомимся вкусной свежей рыбой.
5
5 отзывов
Самый глубокий каньон Европы в Дагестане и бархан Сары-Кум
Самый глубокий каньон Европы в Дагестане и бархан Сары-Кум
Самый глубокий каньон Европы в Дагестане и бархан Сары-Кум
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание водной прогулки

Вас ожидает незабываемое путешествие по Северному Кавказу, полное впечатлений и ярких эмоций. Начнем нашу экскурсию с посещения самого большого водоема региона — Чиркейского водохранилища. Это удивительное место подарит вам возможность насладиться великолепными пейзажами и уникальной природой.

Смотровая площадка и каньон

Мы поднимемся на смотровую площадку на вершине горы, откуда откроется захватывающий вид на самый глубокий каньон Европы. В небе будут парить гордые птицы Кавказа — горные орлы, что добавит атмосферу величия этому месту.

Прогулка на катере

Если вы захотите, мы можем организовать прогулку на катере по каньону. Это будет уникальная возможность увидеть красоту природы с воды и насладиться свежим воздухом.

Форелевое хозяйство

Следующим пунктом нашего путешествия станет посещение форелевого хозяйства. Здесь вы сможете попробовать вкусную свежую рыбу, которая порадует ваши вкусовые рецепторы.

Гостеприимные города

После этого мы отправимся в соседнюю республику, где посетим такие города, как Грозный, Шали и Аргун. Эти места особенно красивы в вечернее время, когда огни города создают волшебную атмосферу. Улицы завораживают, а мечети в этот час зачаровывают своим великолепием.

Вечерняя программа

Вечернюю программу мы составим исключительно по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и интересным. Откройте для себя красоту Северного Кавказа и создайте незабываемые воспоминания!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Миатлинская ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо
Что включено
  • Транспорт
  • Гид-проводник
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты - 100-150 руб. /чел.
  • Прогулка на катере
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
М
11 ноя 2024
Локации 🔥🔥🔥 Дагестан в наших сердцах навсегда. Красота неописуемая. Дух захватывает от всех мест. Словами не описать-это надо видеть. Гиду Огромнейшее спасибо 👍👍👍👏👏👏
Д
2 ноя 2024
Отличная экскурсия, отличная организация, великолепнейшие и интереснейшие локации, ну и главное - сопровождение нашего чудесного гида Нура. Комфортно, безопасно, весело и душевно 🤲 Спасибо большое!
Д
1 ноя 2024
Экскурсия потрясающая, получили море положительных эмоций, особенно благодаря нашему гиду! Узнали много о жизни в Дагестане и Чечне, познакомились с местными традициями и национальной кухней. Маршрут построен отлично, времени на
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всё хватило, а дорога пролетела незаметно благодаря нашему гиду, его общительности и профессионализму. Не было ни одного вопроса, на который он не знал бы ответ.
Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию и гида своим знакомым!

К
31 окт 2024
Ездили на потрясающую экскурсию с замечательным гидом -профессионалом своего дела скажу. . Остались в восторге от поездки. 🤩 Каньон действительно завораживает, спасибо гиду показал и рассказал все подробно - успели посмотреть все, что было в программе 👌🏻
С собой забрали яркие не забываемые впечатления 😍. Рекомендую к поездке. .
Е
30 окт 2024
Вчера были на экскурсии, экскурсия 🔥🔥🔥! Транспорт комфортный, гид лучший! Посмотрели каньон, пещеру Нохъо, виды конечно 😍! А прогулка на катере никого не оставит равнодушным)) Дальше поехали в Чечню, очень правильное решение посмотреть всю красоту вечером! Вобщем, впечатлений море, в двух словах не описать! Рекомендую не задумываясь ехать!

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