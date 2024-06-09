Приглашаю покататься на сапах по окружённому горами Ирганайскому водохранилищу.
Это одно из самых красивых мест Дагестана! Вы проведёте на воде 4-5 часов, наслаждаясь окружающими красотами. В середине прогулки мы устроим пикник, чтобы вы смогли передохнуть и перекусить. После сплава вас будет ждать полноценный сытный дагестанский обед. Всё это уже включено в стоимость.
Это одно из самых красивых мест Дагестана! Вы проведёте на воде 4-5 часов, наслаждаясь окружающими красотами. В середине прогулки мы устроим пикник, чтобы вы смогли передохнуть и перекусить. После сплава вас будет ждать полноценный сытный дагестанский обед. Всё это уже включено в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из Махачкалы вы поедете на живописное Ирганайское водохранилище. На базе переоденетесь, пройдёте инструктаж, получите оборудование — и отправитесь на сап-прогулку в компании опытного инструктора. Доберётесь до противоположного берега водохранилища и сделаете перерыв на лёгкий пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами. Передохнув, поплывёте обратно. В кафе на берегу вас будет ждать сытный обед с местными блюдами. По пути в Махачкалу мы сделаем остановку на смотровой площадке Харачи, где вы сможете полюбоваться видами на Ирганайское водохранилище с высоты.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер из Махачкалы и обратно, оборудование для сплава, пикник и обед
- Сап-прогулка проводится с июня до середины сентября
- Это простой и безопасный вид спорта, не требующий специальной подготовки
в среду, субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедали — ваш гид в Махачкале
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Магомедали, я провожу сап-прогулки в Дагестане. Дело это медитативное, релаксирующее и приятное. Неудивительно, что оно нравится стольким людям по всему свету. Если вы никогда не катались на сапе, лучший способ научиться — обратиться ко мне. Сотни гостей уже влюбились в этот вид отдыха благодаря моей работе.Задать вопрос
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