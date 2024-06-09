Приглашаю покататься на сапах по окружённому горами Ирганайскому водохранилищу. Это одно из самых красивых мест Дагестана! Вы проведёте на воде 4-5 часов, наслаждаясь окружающими красотами. В середине прогулки мы устроим пикник, чтобы вы смогли передохнуть и перекусить. После сплава вас будет ждать полноценный сытный дагестанский обед. Всё это уже включено в стоимость.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из Махачкалы вы поедете на живописное Ирганайское водохранилище. На базе переоденетесь, пройдёте инструктаж, получите оборудование — и отправитесь на сап-прогулку в компании опытного инструктора. Доберётесь до противоположного берега водохранилища и сделаете перерыв на лёгкий пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами. Передохнув, поплывёте обратно. В кафе на берегу вас будет ждать сытный обед с местными блюдами. По пути в Махачкалу мы сделаем остановку на смотровой площадке Харачи, где вы сможете полюбоваться видами на Ирганайское водохранилище с высоты.

Организационные детали