Водная прогулка
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
14 310 ₽
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее село и к водопадам
Для тех, в ком рвётся наружу дух первооткрывателя
Начало: В Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
16 сен в 08:00
20 сен в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Хунзах
Путешествие в сердце Дагестана, где вас ждут водопады, горные озера и аутентичные аулы. Откройте для себя красоту и гостеприимство этого края
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2025
