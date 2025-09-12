Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Махачкале
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
На машине
На катере
10 часов
-
10%
61 отзыв
Водная прогулка
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
14 310 ₽15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов
На машине
8 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее село и к водопадам
Для тех, в ком рвётся наружу дух первооткрывателя
Начало: В Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
16 сен в 08:00
20 сен в 08:00
6000 ₽ за человека
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Хунзах
Путешествие в сердце Дагестана, где вас ждут водопады, горные озера и аутентичные аулы. Откройте для себя красоту и гостеприимство этого края
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экскурсии на русском языке»

Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Хунзах
  8. Язык Тролля
  9. Каменная чаша
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 16 000 со скидкой до 10%.
