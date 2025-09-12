Сейчас в Махачкале в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5