Основное в Дагестане: главные природные достопримечательности, высокогорные аулы и Дербент

Посетить Гамсутль и Гоор, Гуниб и Чох, полюбоваться горами и морем и станцевать лезгинку
Дагестан откроется перед вами как калейдоскоп контрастов. Вы увидите знаменитый Сулакский каньон с бирюзовой лентой реки. Подниметесь к древнему Гамсутлю, в котором время словно остановилось среди каменных построек. Пройдёте по
узкой Карадахской теснине, где свет падает тонкой полосой между скал. Полюбуетесь Каспийским морем с высоты крепости Нарын-Кала, пережившей тысячелетия.

Узнаете и прочувствуете республику через вкус домашней кухни, тишину высокогорных аулов и виды, которые невозможно забыть.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой? Идеальный вариант — ручная кладь или чемодан размера S, M, L.
На выездах пригодится только маленький рюкзак или сумка (документы, телефон, вода).
Полный перечень вещей высылаем после бронирования.
Важно:
1. До некоторых локаций предстоят пешие прогулки от 800 м до 2 км.
2. Самый сложный участок — подъём к Гамсутлю: 1-2 часа в зависимости от темпа. Есть возможность добраться на транспорте или лошади.
3. Поездка подходит людям со средним уровнем физической подготовки, не подходит для людей с ограниченными возможностями.

Программа тура по дням

1 день

Дербент, экраноплан «Лунь», переезд в Гуниб

Встречаемся и едем в Дербент — один из древнейших городов мира. Поднимемся к крепости Нарын-Кала: осмотрим мощные стены, бани, руины дворцов и полюбуемся панорамой улиц и моря с высоты. Пообедаем национальными блюдами, по желанию посетим рынок, где можно купить сладости, специи, орехи и чай с чабрецом.

Побываем у экраноплана «Лунь» на берегу Каспия и отправимся в Гуниб. Отвезём вас к вашему гостевому дому. Затем — ужин.

2 день

Парк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, Гоор и Язык Тролля

Начнём с парка им. Расула Гамзатова. Затем заглянем в музей истории Гуниба, где вы послушаете о Кавказской войне, жителях аула и традициях аварцев. После кофе-паузы на природе побываем в Карадахской теснине (при подходящей погоде). А обедать будем в доме местных жителей.

Во второй половине дня посетим аул Гоор, увидим знаменитый Язык Тролля и боевые башни. При желании — арендуем национальные костюмы для колоритных фотографий. Также за доплату возможен рафтинг. Вечером вернёмся в Гуниб.

3 день

Гергебильская ГЭС, плато Матлас и Хунзахское, Гунибская крепость

Утром едем в сторону Хунзахского района. Первая остановка — Гергебильская ГЭС с кофейной паузой. Далее направимся на плато Матлас с каньонами и ущельями. Здесь можно покататься на лошадях, квадроциклах, багги, зиплайне, тарзанке и пострелять из лука (за доплату).

После обеда осмотрим водопады Тобот и Итлятляр, Цолотлинский каньон и Аранийскую крепость. На обратном пути прогуляемся вдоль Гунибской крепости.

4 день

Гамсутль и Чох, Салтинская теснина, Кегерское плато, поляна Айвазовского, мастер-класс по лезгинке

Побываем в ауле-призраке Гамсутль на высоте 1500 м: подняться можно пешком, на транспорте или лошадях. Осмотрим заброшенное селение и насладимся горными панорамами. Затем полюбуемся террасами аула Чох, одного из древнейших на Шёлковом пути. Поговорим о местных исторических личностях.

После — обед в горах и посещение Салтинской теснины. При подходящей погоде спустимся к подземному водопаду в пещере. Поднимемся на Кегерское плато, а на поляне Айвазовского полюбуемся закатом и устроим фотосессию. В завершение дня вы поучаствуете в мастер-классе по лезгинке.

5 день

Ирганайские водохранилище и ГЭС, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, Сарыкум или пещеры Нохъо

На обратном пути проедем через тоннель, остановимся у Ирганайского водохранилища и ГЭС, затем — у Чиркейского водохранилища. Желающие прокатятся на катере или сапах, искупаются.

После отправимся к Сулакскому каньону — природной гордости Дагестана. Его глубина достигает 1920 м. Побываем на главной и малой смотровых площадках, полюбуемся видами и сделаем эффектные кадры.

Посетим бархан Сарыкум — крупнейшую дюну Евразии — или пещеры Нохъо и подвесной мост над пропастью. Далее едем в аэропорт Махачкалы, по пути возможны остановки у фруктовых лавок.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание, в том числе пикники и кофе
  • Транспорт по программе
  • Работа гида и координатора
  • Все экскурсии и входные билеты
  • Сопровождение
  • Уроки лезгинки
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Подвесной мост и пещеры Нохъо - 500 ₽/чел
  • Дополнительные активности (по желанию):
  • Катер - около 1000 ₽/чел
  • Аренда сапов - около 1000 ₽/час
  • Рафтинг - около 3000 ₽/чел
  • Зиплайн - до 1500 ₽/чел
  • Прыжок с верёвкой - 7000-9000 ₽/чел
  • Конная прогулка - 500-2000 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:30
Завершение: Махачкала, 18:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Здравствуйте, дорогие мои гости! ☀️ Разрешите представиться — меня зовут Заур, и я буду искренне счастлив познакомиться с каждым из вас лично ✿ܓ Наша главная цель — подарить вам любовь к горам,
людям и земле, чтобы вы увезли с собой не просто фотографии, а настоящие живые эмоции и вдохновение. Что вас ждёт: • Самая вкусная национальная кухня • Просторные внедорожники и внимательные водители • Энергия Кавказа, мощная природа и искреннее гостеприимство Рады каждому ♡

