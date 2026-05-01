Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой? Идеальный вариант — ручная кладь или чемодан размера S, M, L.
На выездах пригодится только маленький рюкзак или сумка (документы, телефон, вода).
Полный перечень вещей высылаем после бронирования.
Важно:
1. До некоторых локаций предстоят пешие прогулки от 800 м до 2 км.
2. Самый сложный участок — подъём к Гамсутлю: 1-2 часа в зависимости от темпа. Есть возможность добраться на транспорте или лошади.
3. Поездка подходит людям со средним уровнем физической подготовки, не подходит для людей с ограниченными возможностями.
Программа тура по дням
Дербент, экраноплан «Лунь», переезд в Гуниб
Встречаемся и едем в Дербент — один из древнейших городов мира. Поднимемся к крепости Нарын-Кала: осмотрим мощные стены, бани, руины дворцов и полюбуемся панорамой улиц и моря с высоты. Пообедаем национальными блюдами, по желанию посетим рынок, где можно купить сладости, специи, орехи и чай с чабрецом.
Побываем у экраноплана «Лунь» на берегу Каспия и отправимся в Гуниб. Отвезём вас к вашему гостевому дому. Затем — ужин.
Парк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, Гоор и Язык Тролля
Начнём с парка им. Расула Гамзатова. Затем заглянем в музей истории Гуниба, где вы послушаете о Кавказской войне, жителях аула и традициях аварцев. После кофе-паузы на природе побываем в Карадахской теснине (при подходящей погоде). А обедать будем в доме местных жителей.
Во второй половине дня посетим аул Гоор, увидим знаменитый Язык Тролля и боевые башни. При желании — арендуем национальные костюмы для колоритных фотографий. Также за доплату возможен рафтинг. Вечером вернёмся в Гуниб.
Гергебильская ГЭС, плато Матлас и Хунзахское, Гунибская крепость
Утром едем в сторону Хунзахского района. Первая остановка — Гергебильская ГЭС с кофейной паузой. Далее направимся на плато Матлас с каньонами и ущельями. Здесь можно покататься на лошадях, квадроциклах, багги, зиплайне, тарзанке и пострелять из лука (за доплату).
После обеда осмотрим водопады Тобот и Итлятляр, Цолотлинский каньон и Аранийскую крепость. На обратном пути прогуляемся вдоль Гунибской крепости.
Гамсутль и Чох, Салтинская теснина, Кегерское плато, поляна Айвазовского, мастер-класс по лезгинке
Побываем в ауле-призраке Гамсутль на высоте 1500 м: подняться можно пешком, на транспорте или лошадях. Осмотрим заброшенное селение и насладимся горными панорамами. Затем полюбуемся террасами аула Чох, одного из древнейших на Шёлковом пути. Поговорим о местных исторических личностях.
После — обед в горах и посещение Салтинской теснины. При подходящей погоде спустимся к подземному водопаду в пещере. Поднимемся на Кегерское плато, а на поляне Айвазовского полюбуемся закатом и устроим фотосессию. В завершение дня вы поучаствуете в мастер-классе по лезгинке.
Ирганайские водохранилище и ГЭС, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, Сарыкум или пещеры Нохъо
На обратном пути проедем через тоннель, остановимся у Ирганайского водохранилища и ГЭС, затем — у Чиркейского водохранилища. Желающие прокатятся на катере или сапах, искупаются.
После отправимся к Сулакскому каньону — природной гордости Дагестана. Его глубина достигает 1920 м. Побываем на главной и малой смотровых площадках, полюбуемся видами и сделаем эффектные кадры.
Посетим бархан Сарыкум — крупнейшую дюну Евразии — или пещеры Нохъо и подвесной мост над пропастью. Далее едем в аэропорт Махачкалы, по пути возможны остановки у фруктовых лавок.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|29 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание, в том числе пикники и кофе
- Транспорт по программе
- Работа гида и координатора
- Все экскурсии и входные билеты
- Сопровождение
- Уроки лезгинки
- Фото и видео
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Проживание
- Подвесной мост и пещеры Нохъо - 500 ₽/чел
- Дополнительные активности (по желанию):
- Катер - около 1000 ₽/чел
- Аренда сапов - около 1000 ₽/час
- Рафтинг - около 3000 ₽/чел
- Зиплайн - до 1500 ₽/чел
- Прыжок с верёвкой - 7000-9000 ₽/чел
- Конная прогулка - 500-2000 ₽/чел