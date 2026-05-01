Встречаемся и едем в Дербент — один из древнейших городов мира. Поднимемся к крепости Нарын-Кала: осмотрим мощные стены, бани, руины дворцов и полюбуемся панорамой улиц и моря с высоты. Пообедаем национальными блюдами, по желанию посетим рынок, где можно купить сладости, специи, орехи и чай с чабрецом.

Побываем у экраноплана «Лунь» на берегу Каспия и отправимся в Гуниб. Отвезём вас к вашему гостевому дому. Затем — ужин.