Если вы активны, любите прогулки на природе и живописные пейзажи — тогда это предложение именно для вас! Приглашаю вас в трекинг-поход на гору Маяк в Дагестане.
Еще с утра вы будете у берега моря, а через несколько часов окажетесь в горах на высоте 2350 метров, а также побываете в ауле Гуниб, прогуляетесь по сосновому бору и альпийским лугам.
Еще с утра вы будете у берега моря, а через несколько часов окажетесь в горах на высоте 2350 метров, а также побываете в ауле Гуниб, прогуляетесь по сосновому бору и альпийским лугам.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что вас ожидает:
- Буйнакский перевал
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Аул Гуниб
- Гунибская крепость
- Беседка Шамиля
- Царская поляна
- Природный парк Верхний Гуниб
- Вершина горы Маяк
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Гора Маяк в Дагестане — это настоящее место силы, откуда открываются по-сказочному красивые виды. Только представьте: с высоты 2354 метров над уровнем моря перед вами откроется панорамный обзор на 360 градусов. Всего за один день мы преодолеем Буйнакский перевал, побываем в ауле Гуниб, где вы увидите Гунибскую крепость, беседку Шамиля и Царскую поляну, а затем, через сосновый лес и по Альпийским лугам мы поднимемся на вершину горы Маяк. Протяженность треккинга — 4 км. на вершину с набором высоты 450 метров, 4 км. спуск. Рассчитан на среднюю физ. подготовку и занимает 4 часа.
Ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буйнакский перевал
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Аул Гуниб
- Гунибская крепость
- Беседка Шамиля
- Царская поляна
- Природный парк Верхний Гуниб
- Вершина горы Маяк
Что включено
- Услуги гида-проводника
- Подъем к палаточному лагерю на джипе
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры
- Вход в Природный парк Верхний Гуниб - 100 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Протяженность треккинга - 4 км на вершину с набором высоты 450 метров
- 4 км спуск. Рассчитан на среднюю физ. подготовку и занимает 4 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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