Если вы активны, любите прогулки на природе и живописные пейзажи — тогда это предложение именно для вас! Приглашаю вас в трекинг-поход на гору Маяк в Дагестане. Еще с утра вы будете у берега моря, а через несколько часов окажетесь в горах на высоте 2350 метров, а также побываете в ауле Гуниб, прогуляетесь по сосновому бору и альпийским лугам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Гора Маяк в Дагестане — это настоящее место силы, откуда открываются по-сказочному красивые виды. Только представьте: с высоты 2354 метров над уровнем моря перед вами откроется панорамный обзор на 360 градусов. Всего за один день мы преодолеем Буйнакский перевал, побываем в ауле Гуниб, где вы увидите Гунибскую крепость, беседку Шамиля и Царскую поляну, а затем, через сосновый лес и по Альпийским лугам мы поднимемся на вершину горы Маяк. Протяженность треккинга — 4 км. на вершину с набором высоты 450 метров, 4 км. спуск. Рассчитан на среднюю физ. подготовку и занимает 4 часа.